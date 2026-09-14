ऐश्वर्या राय का करारा जवाब: जब विदेशी एंकर ने माता-पिता के साथ रहने पर पूछा सवाल, तो एक्ट्रेस ने बोलती कर दी थी बंद

बॉलीवुड और ग्लोबल ब्यूटी आइकॉन ऐश्वर्या राय अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपनी समझदारी और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. 1994 में 'मिस वर्ल्ड' का खिताब जीतने के बाद ऐश्वर्या ने तमिल फिल्म 'इरुवर' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग और ग्रेस का परचम लहराया. कान्स फिल्म फेस्टिवल में उनकी अपीयरेंस हो या फिर हॉलीवुड के बड़े शो, ऐश्वर्या ने हमेशा भारत और भारतीय संस्कृति का नाम रोशन किया है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या का एक पुराना इंटरनेशनल इंटरव्यू फिर से जमकर वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने अमेरिका के उस कल्चर पर सवाल उठाए थे, जहां बच्चे बड़े होते ही अपने पेरेंट्स का घर छोड़ देते हैं. ऐश ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि माता-पिता के साथ रहना और इंडिपेंडेंट होना दो अलग बातें हैं.
इंटरनेशनल शो में जब उठा पेरेंट्स के साथ रहने का सवाल
वायरल हो रहे इस पुराने क्लिप में देखा जा सकता है कि एक अमेरिकन चैट शो के दौरान एंकर ने ऐश्वर्या से उनके पर्सनल लाइफ स्टाइल पर सवाल पूछा. अमेरिका में यह एक बहुत ही नॉर्मल बात मानी जाती है कि 18 या 20 साल की उम्र के बाद बच्चे अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर अलग रहने लगते हैं. जब एंकर ने ऐश्वर्या से पूछा कि एक सफल और अमीर महिला होने के बावजूद वे अपने माता-पिता के साथ क्यों रहती हैं, तो यह बात वेस्टर्न मीडिया के लिए काफी हैरान करने वाली थी.
ऐश्वर्या राय ने अमेरिका के इस कल्चर पर जताई हैरानी
ऐश्वर्या राय ने इस सवाल का जवाब बहुत ही कूल और लॉजिकल तरीके से दिया. उन्होंने कहा कि मुझे यह समझ नहीं आता कि लोग इतनी जल्दी घर क्यों छोड़ देते हैं. ऐश ने पूछा कि क्या वहां कोई सोशल रूल है कि हर किसी को बड़े होकर अपने माता-पिता से अलग ही रहना पड़ेगा? जब एंकर ने ऐश को बताया कि अमेरिका में अगर कोई 30 साल की लड़की अपने दम पर अच्छा कमा रही है, तो वह कभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगी, तो ऐश ने बहुत ही प्यार से इंडियन कल्चर की खासियत समझाई.
"काम की वजह से फैमिली के लिए टाइम बहुत कम मिलता है"
ऐश्वर्या राय ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अपने काम और शूटिंग शेड्यूल की वजह से वे वैसे भी ज्यादातर ट्रैवल ही करती रहती हैं. उन्हें अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका बहुत ही कम मिलता है. ऐसे में जब भी उन्हें फुर्सत मिलती है या कोई एक दिन छुट्टी का मिलता है, तो वे अपने परिवार के साथ डिनर करना और बातें करना पसंद करती हैं. ऐश ने कहा कि ये पल उनके लिए बहुत खास और कीमती होते हैं, जिन्हें वे कभी खोना नहीं चाहतीं.
इंडिपेंडेंस का मतलब घर छोड़ना नहीं होता
जब एंकर ने उनसे सीधा सवाल किया, "क्या आप खुद को एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र महिला मानती हैं?", तो ऐश्वर्या ने बिना किसी झिझक के कहा, "हां, बिल्कुल. लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने परिवार से अलग होकर रहना ही इंडिपेंडेंट होने का इकलौता सबूत या स्टेटमेंट है." ऐश्वर्या के इस जवाब ने यह साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा ग्लोबल स्टार क्यों न बन जाए, अपने रूट्स और फैमिली वैल्यूज से जुड़े रहना ही उसकी असली ताकत होती है.
(इनपुट आईएएनएस से भी)