फोन चार्ज करने पहुंचे जाबांज Akshay Kumar, जानिए क्या देखकर हो गए हैरान! शेयर किया PHOTO

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपने नए सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक मजेदार वाकया साझा किया. उन्होंने बताया कि एक मेंढक के चलते उनका फोन चार्ज नहीं हो पाया. अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें चार्जिग सॉकेट पर एक मेढक अपना कब्जा जमाए हुए दिखाई दे रहा है.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने इस तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, 'मैं अपना फोन चार्ज करना चाहता था लेकिन साफ है कि मुझे कहीं और देखना पड़ेगा. इस वाले में तो किसी और ने कब्जा कर लिया है.'

Was just looking to charge my phone but seems like I’ll have to look elsewhere This one is clearly occupied pic.twitter.com/6BcOHRuMry

