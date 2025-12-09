जब पिता हरिवंश राय पर चिल्लाए अमिताभ बच्चन, ऊंची आवाज में किया सवाल, 'हमें पैदा क्यों किया?'

अमिताभ बच्चन और उनके पिता हरिवंश राय बच्चन के बीच सम्मानपूर्ण और गहरा रिश्ता था. अमिताभ बच्चन ने अक्सर अपने पिता के किस्सों में बताया है कि उनके पिता सख्त और अनुशासनप्रिय थे, लेकिन प्यार भी उतना ही ज्यादा था. अमिताभ बच्चन अपने पिता को बाबूजी कहकर पुकारते थे उनके लिए उनके पिता की हर बात अंतिम होती थी. कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन ने एक किस्सा शेयर किया है. उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने पिता से एक बार ऊंची आवाज में बात की और पूछ डाला था कि हमें आपने पैदा क्यों किया?

जब पिता से ऊंची आवाज में की बात

कौन बनेगा करोड़पति के सेट में आमिर खान बतौर गेस्ट आए, इस दौरान उन्होंने उस पल को याद किया जब उन्होंने अपने पिता के सामने आवाज उठाई थी. अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनके कॉलेज के शुरुआती दिन थे, बोर्डिंग स्कूल की सख्त लाइफ खत्म होने के बाद अचानक आजादी मिली थी, दुनिया बहुत जटिल लगने लगी थी, घर लौटकर शाम को बाबूजी से गुस्से में सवाल कर दिया.

तकिए के नीचे मिला जवाब

अमिताभ बच्चन का ये सवाल सुनने के बाद हरिवंश राय ने उस समय कुछ नहीं बोला ना ही गुस्सा किया, ना ही किसी तरह की डांट, बिल्कुल खामोश और रोजाना की तरह सुबह 4 से 5 बजे अपनी सैर पर निकल गए. जब अमिताभ उठे तो उन्होंने देखा कि उनके तकिए के नीचे एक कागज है, उस पर एक कविता लिखी थी. उस कवीता का शीर्षक था नई लीख

कविता के जरिए दिया जवाब

अमिताभ बच्चन ने कविता का अंश सुनाया-जिंदगी और जमाने की कशमकश से घबराकर, मेरे लड़के मूझसे पूछते हैं, हमें पैदा क्यों किया था, तुम ही नहीं लीख धरना, अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा करना.

साल 2008 में भी अमिताभ बच्चन कर चुके हैं जिक्र

वहीं अमिताभ बच्चन ने जून 2008 में अपने ब्लॉग में लिखा था- स्कूल खत्म होने के बाद अचानक आजादी मिली और दुनिया बहुत जटिल लगने लगी, बोर्डिंग में बताया जाता था, वही करना होता था, कॉलेज आते ही हम खुद ही दुनिया और इंसानियत के मसीहा बन गए. रातों-रात आदर्शवादी और गैर आदर्शवादी बयान देने लगे, इसी उधेड़बुन में एक दिन गुस्सा फूट पड़ा और वो सवाल निकल गया.

