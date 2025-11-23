‘उन्होंने बहुत दर्द झेला...’ जब बहू ऐश्वर्या राय की डिलीवरी पर बोले थे अमिताभ बच्चन, कहा- ‘वो करीब 2-3 घंटे तक...’

Amitabh Bachchan: अपने क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ को लेकर टीवी और सुर्खियों में छाए अमिताभ बच्चन का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी बहू ऐश्वर्या राय की डिलीवरी के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं. उस समय ऐश्वर्या को लेकर कई तरह की झूठी रिपोर्ट वायर हुई थीं.
Amitabh Bachchan On Aishwarya Rai Delivery: हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस क्लिप में वे अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की डिलीवरी के बारे में बात करते नजर आए रहे हैं. इंटरव्यू में अमिताभ ने बताया था कि ऐश्वर्या ने आराध्या के जन्म के लिए नॉर्मल डिलीवरी चुनी थी और उन्होंने कोई भी पेनकिलर या एपिड्यूरल नहीं लिया था. 2007 में शादी करने वाले ऐश्वर्या और अभिषेक ने 2011 में बेटी आराध्या का स्वागत किया था. अब आराध्या 14 साल ही हो चुकी हैं.
हाल ही में आराध्या ने अपना 14वां जन्मदिन मनाया है. अमिताभ बच्चन के इस खुलासे के बाद लोग एक बार फिर ऐश्वर्या की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. आराध्या के जन्म के तुरंत बाद बच्चन परिवार ने मीडिया की भारी भीड़ के बीच एक प्रेस इंटरैक्शन किया था. इसी बातचीत में अमिताभ ने बताया था कि ऐश्वर्या को काफी समय तक तेज दर्द झेलना पड़ा. उन्होंने कहा था, ‘वो करीब 2-3 घंटे तक तेज लेबर में थीं, लेकिन उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी पर ही जोर दिया’. उनका ये प्रेस इंटरैक्शन भी चर्चा में रहा था.
ऐश्वर्या राय ने बेटी के लिए चुनी थी नॉर्मल डिलीवरी
अमिताभ ने ये भी बताया था कि ऐश्वर्या ने किसी तरह के पेनकिलर या एपिड्यूरल का इस्तेमाल नहीं किया और पूरी हिम्मत के साथ बच्चे को जन्म दिया. ऐश्वर्या की यहे हिम्मत तो 2011 में दिखी, लेकिन अमिताभ उनसे जुड़े मुद्दों पर उससे पहले भी काफी प्रोटेक्टिव रहे हैं. 2010 में एक मुंबई टैबलॉयड ने गलत खबर छाप दी थी कि ऐश्वर्या मां नहीं बन सकतीं. ये पढ़कर अमिताभ बेहद नाराज हुए थे और अपने ब्लॉग पर एक लंबी पोस्ट लिखते हुए रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की थी.
झूठी रिपोर्ट पर अमिताभ बच्चन ने लगाई थी झाड
उन्होंने लिखा था, ‘ये खबर पूरी तरह झूठी, मनगढंत और बेहद घटिया लेवर की पत्रकारिता है’. उनके शब्दों से ये साफ झलक रहा था कि इस मामला ने उन्हें कितना परेशान कर दिया था. अमिताभ की उस ब्लॉग पोस्ट ने लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया था. उन्होंने लिखा था, ‘मैं अपने परिवार का मुखिया हूं. ऐश्वर्या मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है’. उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई उनके बारे में गलत या अपमानजनक बात करेगा तो वो पूरी ताकत से उसका जवाब देंगे.
हाल ही में आराध्या ने मनाया 14वां जन्मदिन
बीते हफ्ते जब आराध्या बच्चन ने अपना 14वां जन्मदिन मनाया, तो बच्चन परिवार ने दिन की शुरुआत प्यार भरी शुभकामनाओं और शांत माहौल में की. फैंस ने भी सोशल मीडिया पर बेटी के लिए ढेरों बधाइयां भेजीं. आराध्या हमेशा से मीडिया की नजर में रही हैं, इसलिए उनके बर्थडे पर भी सोशल मीडिया काफी एक्टिव रहा. हालांकि, बच्चन परिवार ने इसे बेहद पर्सनल और सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया, जैसा वो हमेशा से उनके लिए करते आए हैं. बता दें, अमिताभ बच्चन कई प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं.
