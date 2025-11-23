Advertisement
‘जया से कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं...’ 26 साल पहले जब एक खतरनाक स्टंट के दौरान अमिताभ बच्चन ने मनोज बाजपेयी से कही थी ये बात

Amitabh Bachchan: मनोज बाजपेयी और अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. इन दिनों मनोज अपनी नई सीरीज ‘द फैमिली मैन 3’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उसकी की प्रमोशन के दौरान ने महानायक के क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में पहुंचेय. जहां उन्होंने एक किस्से का जिक्र किया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 23, 2025, 09:17 AM IST
स्टंट के दौरान अमिताभ बच्चन ने मनोज बाजपेयी से कही थी ये बात
Amitabh Bachchan Manoj Bajpayee: मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी सीरीज ‘द फैमिली मैन 3’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं और लगातार उसकी प्रमोशन में लगे हैं. इसी बीच वे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के सेट पर भी पहुंचे. जहां उन्होंने हॉट सीट पर बैठकर एक पुराना किस्सा सुनाया, जिसने पूरे सेट को हंसी के ठहाकों से भर दिया. मनोज ने बताया कि करीब 26 साल पहले की एक किस्सा आज भी उनको उतनी ही साफ याद है जैसे कल ही बात हो. 

उस समय वे इंडस्ट्री में नए थे और उतने कॉन्फिडेंट भी नहीं थे. शो पर मनोज ने पहली बार खुलकर बताया कि उन्हें बचपन से ही तेज चक्कर यानी वर्टिगो की समस्या है. थोड़ी सी ऊंचाई भी उन्हें डराने लगती है. लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें ऐसा स्टंट करने को कहा गया जिसे वो सोचकर ही घबरा गए थे. उस सेट पर एक बड़ा झरना था और टीम चाहती थी कि मनोज वहां से कूदें. उन्होंने बताया कि सिर्फ 20 फीट की ऊंचाई भी उन्हें परेशान कर देती है और वो 150-200 फीट था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मनोज बाजपेयी को लगता था ऊंचाई से डर

मनोज ने हंसते हुए बताया कि उस दिन उन्हें लगा कि ‘अमितजी ने तो मुझे मरवा ही दिया था’. उन्होंने बताया कि एक्शन टीम लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी कि वे झरने से कूद जाएं और उनके सेफ्टी के लिए हार्नेस भी लगा दिया जाएगा. लेकिन मनोज ने साफ कह दिया कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे. उनका कहना था कि अगर वो जबरदस्ती करेंगे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है. टीम ने बहुत कोशिश की लेकिन मनोज हर बार डर की वजह से मना करते रहे. जब बात नहीं बनी तो टीम अमिताभ जी के पास पहुंच गई. 

अमिताभ बच्चन ने था समझाया

मनोज ने बताया कि अमिताभ ने बेहद शांत अंदाज में उन्हें समझाया. उन्होंने कहा, ‘देखो मनोज, मैं साथ हूं. हम सिर्फ 50 फीट तक जाएंगे. उससे ऊपर तुम्हें नहीं ले जाऊंगा क्योंकि तुम डरते हो. बस नीचे मत देखना, सीधा सामने देखना’. अमिताभ की बात सुनकर मनोज थोड़ा शांत हुए और हार्नेस पहनकर उनके साथ ऊपर जाने को तैयार हो गए. उन्हें लगा कि अब सब कंट्रोल में है. लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म ऊपर उठना शुरू हुआ, मनोज को जल्दी ही एहसास हो गया कि कुछ ठीक नहीं है. 

जब बिग बी ने किया था खतरनाक प्रैंक

उन्होंने बताया कि उन्हें साफ लगा कि ऊंचाई 50 फीट से कहीं ज्यादा हो रही है. थोड़ी देर बाद उन्होंने घबराहट में चिल्लाते हुए कहा, ‘सर! सर! ये तो 100 फीट से ऊपर जा रहा है’. तब अमिताभ ने पूरी शांति से एक ऐसा डायलॉग मारा जिसे सुनकर हर कोई हंसते-हंसते लोटपोट हो गया. अमिताभ ने कहा, ‘सुनो... अगर कुछ हो जाए तो जया को कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं’. मनोज की ये कहानी सुनकर सारी ऑडियंस हंसने लगी और खुद अमिताभ भी हंसी नहीं रोक पाए. शो में मौजूद जयदीप अहलावत भी ठहाके मारते रहे.

