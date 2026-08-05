/सीनियर एक्ट्रेस को देनी थी दीपिका पादुकोण को 7 दिन ट्रेनिंग, 4 दिन बाद भंसाली से बोलीं- ‘इनके साथ तीन दिन और काम करूंगी तो समय बर्बाद होगा...’

दीपिका पादुकोण ने साल 2007 में आई फिल्म ‘ओम शांति ओम’ से अपना बॉलीवुड सफर शुरू किया था. शुरुआत में लोगों को उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी खूबसूरती पसंद आई, लेकिन साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म ‘कॉकटेल’ उनके करियर का असली टर्निंग प्वाइंट साबित हुई, जिसन उन्हें एक बेहतरीन एक्ट्रेस का खिताब दिलाया. इसके बाद दीपिका ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दीं और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया. हाल ही में सीनियर एक्ट्रेस जयाती भाटिया ने एक इंटरव्यू में फिल्म ‘राम लीला’ से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया.
साल 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पहली बार साथ नजर आए थे, जिसे संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था. इस भारी-भरकम और मुश्किल रोल की तैयारी के लिए भंसाली सर ने जयाती भाटिया को दीपिका की एक्टिंग वर्कशॉप कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी. जयाती बताती हैं कि जब उन्होंने दीपिका के साथ काम करना शुरू किया तो वे उनका डेडिकेशन देखकर हैरान रह गईं. दीपिका हर एक्सरसाइज को पूरे मन और एनर्जी के साथ करती थीं. जयाती को 7 दिनों तक हर दिन 4 घंटे ट्रेनिंग देनी थी, जिसे दीपिका पूरा किया.
वर्कशॉप के सिर्फ चार दिनों बाद ही जयाती भाटिया को अहसास हो गया कि दीपिका को अब और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. उन्होंने तुरंत संजय लीला भंसाली से कहा, ‘सर, ‘कॉकटेल’ के बाद दीपिका एक एकदम फियरलेस एक्ट्रेस बन चुकी हैं. अगर मैं इनके साथ तीन दिन और काम करूंगी तो ये उनका और आपका समय बर्बाद करना होगा. आप शूटिंग शुरू कीजिए, वे आपकी हर बात मानेंगी. वे खुद को नए-नए चैलेंजेस देना चाहती हैं’. जयाती की बात सुनकर भंसाली सर भी काफी इंप्रेस हुए, क्योंकि वे जानते थे कि दीपिका में सीखने की गजब की भूख है.
जयाती भाटिया ने आगे एक मजेदार ट्रेनिंग एक्सरसाइज का वाकया सुनाया, जिससे दीपिका का एक फियरलेस लुक सामने आया. उन्होंने बताया, ‘भंसाली सर के दफ्तर की बालकनी से नीचे एक स्नैक वेंडर खड़ा रहता था. मैंने दीपिका से कहा कि आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपको बालकनी में खड़े होकर जोर-जोर से गालियां देनी हैं. नीचे नहीं देखना है बस ऐसे एक्टिंग करनी है जैसे किसी को सुना रही हों’. दीपिका ने बिना किसी झिझक के दरवाजा खोला और धड़ाधड़ गालियां बकने लगीं. वे इस कदर रोल में बह गईं कि तय शब्दों से भी आगे निकल गईं.
जयाती जी ने जब दीपिका का ये रूप देखा तो वे भी दंग रह गईं. दीपिका ने ऐसी-ऐसी बातें बोलीं जो जयाती ने खुद कभी नहीं सुनी थीं. दीपिका ने पूरे मन से उस एक्सरसाइज को पूरा किया और उनके चेहरे पर रत्ती भर भी हिचकिचाहट नहीं थी. उन्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं था कि बाहर लोग उन्हें देख रहे हैं या क्या सोचेंगे. जयाती बताती हैं कि उस समय दीपिका पहले ही एक बड़ी स्टार बन चुकी थीं और लोग उन्हें अच्छी तरह पहचानते थे. इसके बावजूद उनके अंदर किसी तरह का कोई एरोगेंस या हेजिटेशन नहीं थी, वे बस अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई थीं.
अगर काम की बात करें तो दीपिका को हाल ही में फिल्म ‘सिंघम अगेन’ में देखा गया था, जहां उनके अंदाज को लोगों ने पसंद किया. वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी इन दिनों काफी खूबसूरत मोड़ पर है. दीपिका और रणवीर सिंह ने साल 2024 में अपनी बेटी दुआ का इस दुनिया में वेलकम किया था. इसके बाद इस साल अप्रैल के महीने में इस कपल ने अपने दूसरे बच्चे की आने की खुशखबरी भी फैंस के साथ शेयर की. उन्होंने एक बेहद प्यारी तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें छोटी दुआ पॉजिटिव प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़े नजर आ रही थी, जिसके खूब पसंद किया गया.