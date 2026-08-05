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सीनियर एक्ट्रेस को देनी थी दीपिका पादुकोण को 7 दिन ट्रेनिंग, 4 दिन बाद भंसाली से बोलीं- ‘इनके साथ तीन दिन और काम करूंगी तो समय बर्बाद होगा...’

Deepika Padukone Ram Leela Movie: दीपिका पादुकोण की खूबसूरती और एक्टिंग के सब दीवाने हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म ‘राम लीला’ के दौरान उन्होंने एक ऐसी ट्रेनिंग ली थी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था? एक सीनियर एक्ट्रेस के कहने पर दीपिका ने बालकनी में खड़े होकर खुलेआम चिल्लाते हुए गालियां दी थीं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 05, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:04 AM IST
सीनियर एक्ट्रेस को देनी थी दीपिका पादुकोण को 7 दिन ट्रेनिंग, 4 दिन बाद भंसाली से बोलीं- ‘इनके साथ तीन दिन और काम करूंगी तो समय बर्बाद होगा...’
Image Credit: Deepika Padukone Ram Leela Movie

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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