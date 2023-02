Sunny Deol के स्टैंडर्ड तक पर उठाए थे सवाल, कई एक्ट्रेसेस ने Gadar में साथ काम करने से कह दी थी ‘ना’!

Actresses Who Rejected to work with Sunny Deol: सनी देओल की हिट फिल्मों की बात की जाए तो फेहरिस्त काफी लंबी है उसी लिस्ट में शामिल है गदर फिल्म का भी नाम. जिसने 2001 में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है. अब गदर 2 (Gadar 2) चर्चा में है. जिसमे एक बार फिर हिट जोड़ी सनी और अमीषा पटेल (Ameesha Patel) साथ नजर आने वाले हैं. लेकिन जब 22 साल पहले इस फिल्म की कास्टिंग की बात चल रही थी तब अमीषा से पहले कई बड़ी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था लेकिन सभी ने इस फिल्म में काम करने से इंकार कर दिया था.

सनी के साथ नहीं करना चाहती थीं काम

फिल्म का निर्देशन किया था अनिल शर्मा ने. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उस वक्त काजोल को सकीना का रोल ऑफर किया गया था. लेकिन उन्होंने इसे करने से साफ मना कर दिया. कई एक्ट्रेस ने सनी के साथ अपनी जोड़ी ना जमने की दलील दी तो कई ने साफ-साफ सनी के स्टेंडर्ड पर ही सवाल उठा दिए थे. कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित को भी ये फिल्म ऑफर की गई थी लेकिन एक्शन फिल्म होने के चलते दोनों ने ही स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया.

अमीषा पटेल की बन गई किस्मत

अमीषा पटेल की उस वक्त कहो ना प्यार है हिट हुई थी लिहाजा सकीना के रोल के लिए उन्हें अप्रोच किया गया. इस रोल में उन्होंने ऑडिशन दिया और वो पास हो गईं इस तरह अमीषा की झोली में ये रिजेक्टेड रोल आ गया और उनकी किस्मत बदलते देर नहीं लगी. ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर छा गई. टिकट खिड़की पर तब ऐसा गदर मचा कि अमीषा टॉप एक्ट्रेस बन गईं और सनी के करियर की दूसरी पारी का शानदार आगाज हो गया.

