राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया की बहन सिंपल को बताया ‘कचरा’, ‘बदसूरत’ कहकर किया था रिजेक्ट

हिंदी सिनेमा के पहले सुपरसटार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी बॉलीवुड के सबसे चर्चित शादियों में से एक रही है. दोनों के रिश्ते और शादीशुदा जिंदगी से जुड़े कई पुराने किस्से आज भी लोगों के बीच अक्सर सुनने को मिल जाते हैं. इन्हीं किस्सों में से एक बेहद दिलचस्प किस्सा डिंपल की छोटी बहन और एक्ट्रेस सिंपल कपाड़िया से भी जुड़ा हुआ है. कुछ पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स और राजेश खन्ना पर लिखी गई किताबों में ये दावा किया गया कि सुपरस्टार अपनी साली सिंपल को ज्यादा पसंद नहीं करते थे.
हालांकि, इन पुरानी बातों की कभी किसी ने पुष्टि भी नहीं की, लेकिन फिल्मी दुनिया की पुरानी चर्चाओं में ये किस्सा आज भी मशहूर है. बताया जाता है कि जब राजेश और डिंपल का प्यार परवान चढ़ रहा था, तब सिंपल भी अक्सर अपने परिवार के साथ वहां मौजूद रहती थीं. उस दौर में राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के इकलौते और सबसे बड़े सुपरस्टार थे. उनके स्टारडम और पर्सनैलिटी का जादू हर किसी के सिर चढ़कर बोलता था. कहा जाता है कि पहली मुलाकातों में ही उनके और सिंपल के बीच अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी.
राजेश खन्ना ने सिंपल को पहली बार देखते ही अपनी एक अलग राय बना ली थी. उनके बीच का ये खिंचाव कभी खत्म नहीं हो सका और दोनों के रिश्ते में हमेशा एक दूरी सी बनी रही. कई पुरानी रिपोर्ट्स और दावों में ये भी बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने सिंपल कपाड़िया के लुक्स को लेकर काफी कड़वी बातें कही थीं. खबरों के मुताबिक उन्होंने सिंपल के लिए ‘कचरा’ और ‘बदसूरत’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. हालांकि, इन दावों की कभी कोई पुष्टि नहीं हो सकी और न ही जी न्यूज इन दावों की पुष्टि करता है.
ये दावे सिर्फ पुराने मैगजीन आर्टिकल्स और गॉसिप्स पर आधारित हैं, जिन्हें पूरी तरह से सच नहीं माना जा सकता. फिर भी जब ये बात सामने आई, तो लोगों ने इस पर खूब सारी बातें की और ये किस्सा बॉलीवुड के इतिहास का हिस्सा बन गया. इस किस्से में सबसे हैरानी की बात ये थी कि सिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था. साल 1977 में आई फिल्म ‘अनुरोध’ से सिंपल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में राजेश खन्ना ही उनके अपोजिट लीड हीरो का रोल प्ले किया था.
हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और बतौर हीरोइन सिंपल की ये फिल्मी पारी बहुत लंबी नहीं चल सकी. कुछ फिल्में करने के बाद उन्होंने कैमरे के आगे काम करना बंद कर दिया और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने का फैसला कर लिया. एक्टिंग में सक्सेस न मिलने के बाद सिंपल ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने बॉलीवुड में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के फील्ड में अपना हाथ आजमाया. इस नए काम में उनका हुनर खुलकर सबके सामने आया और उन्होंने बहुत जल्द इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बना ली.
फिल्मों के लिए उनके तैयार किए गए कपड़ों और डिजाइनों को हर तरफ से खूब तारीफें मिलीं. सिंपल ने ये साबित कर दिया कि स्टारडम सिर्फ कैमरे के सामने चमकने में नहीं होता, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर भी अपने टैलेंट से लोगों का दिल जीता जा सकता है और नाम कमाया जा सकता है. दूसरी तरफ राजेश और डिंपल की शादीशुदा जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही. दोनों ने साल 1973 में बहुत धूमधाम से शादी की थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद दोनों के रिश्तों में दूरियां और तनाव की खबरें मीडिया में आने लगीं.
हालांकि, दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया, फिर भी वे कई सालों तक एक-दूसरे से अलग ही रहे. परिवार के अंदर चल रहे इन्हीं मतभेदों और आपसी खिंचाव की वजह से कपाड़िया परिवार से जुड़ी कहानियां आए दिन मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना रहा. बॉलीवुड स्टार्स की पर्सनल लाइफ से जुड़ी ऐसी कई छोटी-बड़ी कहानियां वक्त के साथ लोगों की यादों का हिस्सा बन जाती हैं. इनमें से कुछ घटनाएं सच पर आधारित होती हैं, तो कई केवल अफवाहों और सूत्रों के जरिए फैलती रहती हैं.
सिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना के बीच का ये कड़वा किस्सा भी कुछ इसी तरह का माना जाता है. इसलिए फिल्मी दुनिया की ऐसी पुरानी खबरों को पढ़ते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हर दावा शत-प्रतिशत सच नहीं होता. कई बार गॉसिप्स को भी बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है, जिससे असल सच्चाई और अफवाह में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के पुराने किस्से और तस्वीरें फिर से वायरल होती हैं, तो राजेश खन्ना, डिंपल कपाड़िया और सिंपल कपाड़िया का किस्सा भी सामने आता है.