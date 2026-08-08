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राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया की बहन सिंपल को बताया ‘कचरा’, ‘बदसूरत’ कहकर किया था रिजेक्ट

Rajesh Khanna Simple Kapadi Unheard Story: बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी के किस्से आज भी सुने जाते हैं. लेकिन डिंपल की बहन सिंपल कपाड़िया से जुड़ा एक पुराना किस्सा लोगों को आज भी हैरान कर देता है. जब काका ने सिंपल को ने ‘कचरा’ और ‘बदसूरत’ कह कर रिजेक्ट कर दिया था.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 08, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:34 AM IST
राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया की बहन सिंपल को बताया ‘कचरा’, ‘बदसूरत’ कहकर किया था रिजेक्ट
Image Credit: Rajesh Khanna Simple Kapadi Unheard Story

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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