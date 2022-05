Amrita Singh and Saif Ali Khan: जब अमृता पर फूटा था सैफ का गुस्सा, सारा और इब्राहिम के लिए कह डाली थी ये बात!

When Saif Ali Khan got angry with Amrita Singh: अमृता सिंह (Amrita Singh) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के रिश्ते को खत्म हुए एक लंबा अरसा हो चुका है दोनों अपनी –अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं. लेकिन इनका अतीत हमेशा इनसे जुड़ा रहेगा. इनके अतीत में प्यार से लेकर कुछ बुरे अनुभव तक शामिल हैं जिन्हें वो कभी याद नहीं करना चाहेंगे. यूं तो सैफ काफी कूल हैं और निजी बातों को निजी रखना ही पसंद करते हैं. लेकिन एक बार किसी इंटरव्यू में सैफ गुस्से में अपना आपा खो बैठे थे और उन्होंने अमृता पर जमकर भड़ास निकाली थी.

बच्चों से मिलने नहीं देती थीं अमृता

सैफ और अमृता के तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी अमृता सिंह को मिली थी. उस वक्त वो बच्चों को सैफ से मिलने नहीं देती थीं. ना तो बच्चे अपने पिता से मिलने आ सकते थे और ना ही सैफ उनसे मिलने जा पाते थे. इस बात का दुख सैफ के मन में इतना बढ़ा कि एक इंटरव्यू में उन्होंने अमृता को काफी कुछ कह दिया था. सैफ के मुताबिक ‘मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं लेकिन यदि अमृता उन्हें मुझसे दूर करेंगीं तो उन्हें बच्चों का नाम सारा सिंह और इब्राहिम सिंह कर देना चाहिए. जब मेरी बेटी 18 साल की होने के बाद पूछेगी कि डैड आप कहां थे तब वो शर्मनाक अनुभव होगा.’

उस वक्त सैफ बस यही तक नहीं रुके थे बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होने हिम्मत दिखाई एक रिलेशनशिप को खत्म करने में चूंकि उस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं रह गया था. इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें इसके लिए हमेशा कोसा जाए.

14 साल ही चला रिश्ता

सैफ और अमृता ने 1991 में शादी की थी और 2004 में दोनों ने तलाक भी ले लिया. उस वक्त सारा अली खान और उनके भाई इब्राहिम खान दोनों ही काफी छोटे थे. उन्होंने काफी कुछ देखा लेकिन आज सभी अपनी-अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं और इस बुरे दौर से आगे बढ़ चुके हैं.

