Amrita Singh and Saif Ali Khan: जब करीना कपूर से शादी के बाद पहली पत्नी अमृता से मिले थे सैफ! यूं बिताया था साथ में पूरा एक दिन

Amrita Singh and Saif Ali Khan First Meeting After Divorce: अमृता सिंह और सैफ अली खान का साल 2004 में ही तलाक हो गया था. तलाक के बाद दोनों अपनी-अपनी जिंदगियों में आगे बढ़े लेकिन करीना कपूर से शादी के बाद सैफ की मुलाकात अमृता से हुई थी...दोनों ने पूरा दिन साथ में बिताया था.