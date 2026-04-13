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कौन हैं रणवीर अल्लाहबादिया की गर्लफ्रेंड जूही भट्ट? IPL में ट्विनिंग करते आए नजर; यूट्यूबर ने कंफर्म किया रिलेशनशिप

मशहूर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें BeerBiceps के नाम से जाना जाता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में मुंबई में एक आईपीएल मैच में अपनी गर्लफ्रैंड जूही भट्ट के साथ नजर आए. जिन्‍हें रणवीर ने बाद में जूही को अपनी 'गर्लफ्रेंड' बताया.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:48 PM IST
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कौन हैं रणवीर अल्लाहबादिया की गर्लफ्रेंड जूही भट्ट? IPL में ट्विनिंग करते आए नजर; यूट्यूबर ने कंफर्म किया रिलेशनशिप

मशहूर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें BeerBiceps के नाम से जाना जाता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में मुंबई में एक आईपीएल मैच में अपनी गर्लफ्रैंड जूही भट्ट के साथ नजर आए. जिन्‍हें रणवीर ने बाद में जूही को अपनी 'गर्लफ्रेंड' बताया. बीते दिन उन्होंने अपना रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिया है. दरअसल, रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और मुंबई इंडियंस का मैच हुआ. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच को देखने पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया और उनकी गर्लफ्रेंड जूही भट्ट के साथ पहुंचे.

कौन हैं इंफ्लुएंसर की गर्लफ्रेंड जूही भट्ट?

रणवीर अल्लाहबादिया और जूही भट्ट को मैच देखने जाते वक्त पैपराजी ने स्पॉट किया. दोनों मैचिंग कपड़ों में नजर आए. रणवीर जहां व्हाइट टीशर्ट और ब्लू जींस में दिखे, वहीं जूही व्हाइट क्रॉप टॉप और ब्लू डेनिम पहने दिखीं. दोनों बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ते हुए नजर आए. इसी बीच एक शख्स सेल्फी लेने आया. इस पर रणवीर ने यह कहकर मना कर दिया कि 'गर्लफ्रेंड के साथ हूं'.

यूट्यूबर ने कंफर्म किया रिलेशनशिप

रणवीर अल्लाहबादिया ने अपना रिलेशन बेशक अब कंफर्म किया है, मगर उन्होंने इसका संकेत काफी दिन पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दे दिया था. उन्होंने बीते वर्ष दिवाली पर एक पोस्ट साझा किया था. जिसमें एक Ghibli स्टाइल फोटो थी. इसमें एक लेडी और एक शख्स नजर आए. इस तस्वीर के बाद लोगों ने उनकी डेटिंग के कयास लगाए थे. अब रणवीर ने खुद अपना रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया है. बता दें कि जूही भट्ट से पहले रणवीर की लाइफ में टीवी एक्ट्रेस निक्की शर्मा थीं. निक्की से ब्रेकअप के बाद रणवीर की लाइफ में फिर प्यार की एंट्री हुई है.

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रणवीर जहां यूट्यूबर हैं, वहीं जूही भट्ट एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. रिपोर्ट् के मुताबिक, वे उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली हैं. जूही फैशन और लाइफस्टाइल से संबंधित कंटेंट के लिए जानी जाती हैं. कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं. जूही के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डांस रील्स, लाइफस्टाइल वीडियोज और क्रिएटिव स्केच का मिक्सचर देखने को मिलता है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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