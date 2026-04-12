कौन है आशा भोसले की पोती जनाई? बॉलीवुड में एंट्री की हो रही जोरदार तैयारी, इस 8 साल बड़े क्रिकेटर संग जुड़ा नाम, वायरल हुईं तस्वीरें

बॉलीवुड की मशहूर और महान प्लेबैक सिंगर आशा भोसले को शनिवार देर रात को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सिंगर की सेहत के बारे में जानकारी देते हुए उनकी पोती जनाई भोसले ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उनकी दादी को बहुत ज्यादा थकान और सीने में इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जनाई ने ये भी बताया कि उनका इलाज अभी चल रहा है, इस दौरान प्राइवेसी बनाए रखने की गुजारिश की.

कौन हैं जनाई भोसले?

जनाई भोसले सिंगर आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले की बेटी हैं. उन्होंने ने भी अपनी दादी के नक्शे-कदम पर चलते हुए सिंगिंग में हाथ आजमाया. वहीं अब वो फिल्म ‘द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज’ से डेब्यू करने वाली हैं. वहीं कुछ समय से वो अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कहंदी है गाने को फैंस के साथ शेयर कर रही हैं, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया है.

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क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के साथ वायरल तस्वीर

आशा भोसले की पोती जनाई भोसले अपने 23वें बर्थडे पर इंटरनेट पर सुर्खियों में छाई हुई थी, जिसकी वजह इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज थे, जो जनाई की पार्टी का हिस्सा बने. सोशल मीडिया पर दोनों की फोटो काफी वायरल हुई, जिससे दोनों की डेटिंग की खबरें वायरल होने लगी. लेकिन जनाई और मोहम्मद सिराज ने इन खबरों पर रोक लगाते हुए साफ किया कि वो दोनों एक-दूसरे को भाई-बहन मानते हैं.

क्या सच में कर रहें हैं डेट?

सोशल मीडिया पर डेटिंग की खबरों के वायरल होते ही जनाई भोसले ने इंस्टाग्राम पर सिराज के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘मेरे प्यारे भाई.’ जबकि, क्रिकेटर ने भी सोशल मीडिया पर फोटो रि-शेयर करते हुए लिखा, ‘मेरी बहना के जैसी कोई बहना नहीं. बिना इसके कहीं भी मुझे रहना नहीं. जैसे है चांद सितारों में. मेरी बहना है एक हजारों में.’ क्रिकेटर का ये पोस्ट खूब वायरल हुआ.