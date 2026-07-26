सलमान की 'Kick' में नवाज़ुद्दीन की रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी के पीछे कौन? 12 साल बाद हुआ बड़ा खुलासा

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म 'किक' ने हाल ही में 12 साल पूरे कर लिए हैं. इस फिल्म की कहानी और गाने आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं. लेकिन सलमान खान के बाद, फिल्म में सबसे ज्यादा एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार शिव गजरा को पसंद किया गया, जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी दमदार एक्टिंग, डरावनी हंसी, जीभ चटकाने के अनोखे अंदाज और डार्क ह्यूमर से इस विलेन को बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक विलेन में शामिल कर दिया था. बेरहम और सनकी शिव गजरा ने फिल्म में एक अलग साइकोलॉजिकल गहराई एड कर दी थी, जिसने लोगों के दिमाग पर गहरा असर छोड़ा.