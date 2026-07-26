सलमान की 'Kick' में नवाज़ुद्दीन की रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी के पीछे कौन? 12 साल बाद हुआ बड़ा खुलासा

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म 'किक' ने हाल ही में 12 साल पूरे कर लिए हैं. इस फिल्म की कहानी और गाने आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं. लेकिन सलमान खान के बाद, फिल्म में सबसे ज्यादा एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार शिव गजरा को पसंद किया गया, जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी दमदार एक्टिंग, डरावनी हंसी, जीभ चटकाने के अनोखे अंदाज और डार्क ह्यूमर से इस विलेन को बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक विलेन में शामिल कर दिया था. बेरहम और सनकी शिव गजरा ने फिल्म में एक अलग साइकोलॉजिकल गहराई एड कर दी थी, जिसने लोगों के दिमाग पर गहरा असर छोड़ा.
फिल्म के 12 साल पूरे होने पर नवाजुद्दीन ने अपने किरदार से जुड़ा एक खुलासा किया. उन्होंने बताया कि शिव गजरा की मशहूर डरावनी हंसी और जीभ चटकाने की स्टाइल के पीछे एक खास इंस्पिरेशन थी, जिसने इस किरदार को और भी यादगार बना दिया था.
साल 2014 में सलमान खान स्टारर फिल्म 'किक' रिलीज हुई थी, जो एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म थी. इस फिल्म में भाईजान के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए थे, जिन्होंने विलेन बनकर पर्दे पर हंगामा मचा दिया था. इस आइकॉनिक किरदार में एक्टर ने अपनी डरावनी हंसी, शानदार डायलॉग डिलीवरी, सिग्नेचर टंग क्लिक और हाई-पिच डायलॉग के साथ-साथ डर और डार्क ह्यूमर को भी बेहतरीन तरीके से बैलेंस किया था.
फिल्म में अपने यादगार किरदार के बारे में बात करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि टंग-किक करने की आवाज असल में उन बारीकियों में से एक थी, जिसे उन्होंने अपने थिएटर के दिनों में सीखा और कई प्ले में एड किया. वहीं बात करें 'किक' में नजर आने वाली उनकी डरावनी हंसी के बारे में तो, वो हंसी फिल्म 'अक्स' में मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस से इंस्पायर्ड थी.
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आगे कहा, 'मैं उस फिल्म में मनोज बायपेयी के किरदार से काफी इंप्रेस हुआ था और मैंने उसे बहुत करीब से देखा था. इसलिए मैंने उस किरदार से कुछ इंस्पिरेशन ली, लेकिन इसे यूनिक ढंग से लोगों के लिए ज्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए अपना टच भी दिया.'
सलमान खान की 'किक' के अलावा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. उन्हें हर किरदार में घुलने-मिलने के लिए जाना-जाता है. वहीं 12 साल बाद भी, शिव गजरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सबसे फेमस परफॉर्मेंस में से एक है. 'किक' की एनिवर्सरी के साथ, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 'थम्मा 2', 'तुम्बाड 2', 'ब्लाइंड बाबू' और 'सेक्शन 108' का भी फैंस को बेसब्री से उतना ही इंतजार है.