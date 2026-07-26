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सलमान की 'Kick' में नवाज़ुद्दीन की रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी के पीछे कौन? 12 साल बाद हुआ बड़ा खुलासा

सलमान खान की फिल्म 'किक' को रिलीज हुए 12 साल पूरे हो चुके हैं. लेकिन आज भी इस फिल्म का सबसे ज्यादा यादगार किरदार शिव गजरा का है, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा निभाया गया. इस फिल्म में उन्होंने अपनी डरावनी हंसी से दर्शकों के बीच डर पैदा कर दिया था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 26, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:34 AM IST
सलमान की 'Kick' में नवाज़ुद्दीन की रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी के पीछे कौन? 12 साल बाद हुआ बड़ा खुलासा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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