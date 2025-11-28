Advertisement
कौन है ‘द फैमिली मैन 3’ का 'बॉबी', जिसकी अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने तारीफ; बोले- चमकते रहो...

The Family Man 3: 'द फैमिली मैन' सीजन 3 का निर्देशन राज निदिमोरु, कृष्णा डीके, सुमन कुमार और तुषार सेठ ने मिलकर किया है. मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत और निमरत कौर स्टारर 7 एपिसोड वाली स्पाई-थ्रिलर सीरीज 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:16 PM IST
कौन है 'द फैमिली मैन 3' का 'बॉबी', जिसकी अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने तारीफ; बोले- चमकते रहो...

प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज हुई एक्टर मनोज बाजपेयी स्टारर वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' में 'बॉबी' का किरदार निभाने वाले चाइल्ड एक्टर रियान मिपी की एक्टिंग अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को पसंद आई.  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीएम पेमा खांडू ने चाइल्ड आर्टिस्ट रियान मिपी की एक्टिंग को न केवल सराहा बल्कि नॉर्थ-ईस्ट के उन बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा बताया, जो आगे बढ़ने का सपना देखते हैं.

सीएम पेमा खांडू को पसंद आई ‘द फैमिली मैन 3’ के 'बॉबी'

रियान की तारीफ करते हुए उन्होंने पोस्ट में लिखा, "हमारे अरुणाचली छोटे स्टार रियान मिपी को पॉपुलर वेब सीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 3' में 'बॉबी' नाम का किरदार निभाते हुए देखकर बहुत खुशी हुई. खूबसूरत दिबांग वैली का एक बच्चा बड़े प्लेटफॉर्म में से एक पर अपनी पहचान बना रहा है, यह हम सभी के लिए गर्व का पल है. मैं यह देखकर उत्साहित हूं."

उन्होंने रियान को शाबासी देते हुए आगे लिखा, "तुम हमेशा चमकते रहो रियान, अरुणाचल और नॉर्थ-ईस्ट में हजारों युवा सपने देखने वालों को तुम प्रेरणा दे रहे हो."

'द फैमिली मैन' सीजन 3 का निर्देशन राज निदिमोरु, कृष्णा डीके, सुमन कुमार और तुषार सेठ ने मिलकर किया है. मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत और निमरत कौर स्टारर 7 एपिसोड वाली स्पाई-थ्रिलर सीरीज 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी.

कौन है 'द फैमिली मैन 3’ का बॉबी?

चाइल्ड आर्टिस्ट रियान मिपी ने सीरीज में बॉबी का किरदार निभाया है, जो एक्टर जयदीप अहलावत का साथी रहता है. रियान प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले के माथू वैली में स्थित ब्रांगो गांव के रहने वाले हैं. डेब्यू प्रोजेक्ट में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है.

शानदार एक्टिंग के लिए दर्शकों के साथ ही सीएम से तारीफ पाने वाले रियान मिपी डांसिंग में भी कमाल हैं. वह कलर्स टीवी के रियलिटी शो 'डांस दीवाने 4' में भी हिस्सा ले चुके हैं, जहां उनके डांस को जज के साथ दर्शकों ने भी काफी पसंद किया था.

