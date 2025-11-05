कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया, सच जानकर उड़ जाएंगे होश

Rahul Gandhi Brazilian Model: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटिंग लिस्ट में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं. राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स होने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में ब्राजील की मॉडल ने 22 बार वोट किया. आखिर इस मॉडल का नाम हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में कैसे आया और कौन है ये मॉडल?

ये लेडी कौन है?

दरअसल, राहुल गांधी ने मंच से बड़ी स्क्रीन पर एक फोटो को दिखाते हुए कहा- 'ये लेडी कौन है? ये सीमा है, स्वीटी है, सरस्वती है या विलमा? लेकिन ये तो ब्राजील की मॉडल निकली!' यह बयान सुनने में तो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लगती है. चलिए जानते हैं आखिर असलियत क्या है. राहुल गांधी का दावा था कि इस एक ही चेहरे ने हरियाणा के 10 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर अलग-अलग नामों से वोट डाले, और ये कोई आम मतदाता नहीं बल्कि ब्राजील मॉडल 'मैथ्यूज फरेरो' हैं. हालांकि आप नाम जानकर भी चौंक गए होंगे क्योंकि मैथ्यूज तो आमतौर पर लड़कों का नाम होता है. चलिए जानते हैं कौन है ये मैथ्यूज फरेरो?

कौन हैं वो ब्राजीलियन मॉडल

गांधी ने कहा कि यह तस्वीर एक ब्राजीलियाई मॉडल की है और उन्होंने तस्वीर के साथ छपे नाम 'मैथियस फेरेरो' की ओर इशारा किया. जब हमने स्वतंत्र रूप से इस नाम को ऑनलाइन खोजा, तो हमें पता चला कि मैथियस फेरेरो एक फोटोग्राफर हैं. गांधी द्वारा दिखाई गई वही तस्वीर फोटोग्राफर के पोर्टफोलियो में भी नजर आती है. तस्वीर पर मॉडल का नाम नहीं लिखा था.

फोटोग्राफर 'मैथियस फेरेरो' के द्वारा खींची तस्वीरें इंटरनेट पर रॉयल्टी-फ्री वेबसाइट्स जैसे Unsplash या Pexels पर भी आसानी से देखने को मिल जाती हैं. यानी जो तस्वीर राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाई, वो एक स्टॉक फोटो मॉडल की थी, जिसका इस्तेमाल कोई भी मुफ्त में कर सकता है.