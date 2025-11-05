Advertisement
trendingNow12989679
Hindi Newsबॉलीवुड

कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया, सच जानकर उड़ जाएंगे होश

Rahul Gandhi Brazilian Model: राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स होने का दावा किया. उन्होंने कहा कि हरियाणा में ब्राजील की मॉडल ने 22 बार वोट दिया है. आखिर कौन हैं ये ब्राजीलियन मॉडल?

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 05, 2025, 03:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं ब्राजीलियन मॉडल?
कौन हैं ब्राजीलियन मॉडल?

Rahul Gandhi Brazilian Model: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटिंग लिस्ट में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं. राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स होने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में ब्राजील की मॉडल ने 22 बार वोट किया. आखिर इस मॉडल का नाम हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में कैसे आया और कौन है ये मॉडल? 

ये लेडी कौन है? 
दरअसल, राहुल गांधी ने मंच से बड़ी स्क्रीन पर एक फोटो को दिखाते हुए कहा- 'ये लेडी कौन है? ये सीमा है, स्वीटी है, सरस्वती है या विलमा? लेकिन ये तो ब्राजील की मॉडल निकली!' यह बयान सुनने में तो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लगती है. चलिए जानते हैं आखिर असलियत क्या है. राहुल गांधी का दावा था कि इस एक ही चेहरे ने हरियाणा के 10 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर अलग-अलग नामों से वोट डाले, और ये कोई आम मतदाता नहीं बल्कि ब्राजील मॉडल 'मैथ्यूज फरेरो' हैं. हालांकि आप नाम जानकर भी चौंक गए होंगे क्योंकि मैथ्यूज तो आमतौर पर लड़कों का नाम होता है. चलिए जानते हैं कौन है ये मैथ्यूज फरेरो?

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं वो ब्राजीलियन मॉडल
गांधी ने कहा कि यह तस्वीर एक ब्राजीलियाई मॉडल की है और उन्होंने तस्वीर के साथ छपे नाम 'मैथियस फेरेरो' की ओर इशारा किया. जब हमने स्वतंत्र रूप से इस नाम को ऑनलाइन खोजा, तो हमें पता चला कि मैथियस फेरेरो एक फोटोग्राफर हैं. गांधी द्वारा दिखाई गई वही तस्वीर फोटोग्राफर के पोर्टफोलियो में भी नजर आती है. तस्वीर पर मॉडल का नाम नहीं लिखा था.

फोटोग्राफर 'मैथियस फेरेरो' के द्वारा खींची तस्वीरें इंटरनेट पर रॉयल्टी-फ्री वेबसाइट्स जैसे Unsplash या Pexels पर भी आसानी से देखने को मिल जाती हैं. यानी जो तस्वीर राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाई, वो एक स्टॉक फोटो मॉडल की थी, जिसका इस्तेमाल कोई भी मुफ्त में कर सकता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Brazilian ModelRahul GandhiMatheus Ferrero

Trending news

'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
bengaluru news
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
crime news
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
West Bengal news
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत