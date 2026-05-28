कौन हैं दुबई के फेमस अरबपति सतीश सनपाल? जिनपर भारत में चल रहे हैं 9 क्रिमिनल केस, Netflix पर ट्रेंड कर रही इनकी सीरीज

Who Is Satish Sanpal Netflix Show: दुबई में रहने वाले बिजनेसमैन सतीश सनपाल इन दिनों सुर्खियों में हैं. नेटफ्लिक्स सीरीज ‘देसी ब्लिंग’ में नजर आने के बाद लोग उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और करोड़ों की संपत्ति के बारे में खूब बात कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी महंगी गाड़ियां, आलीशान घर और बड़े-बड़े इवेंट्स की तस्वीरें लगातार वायरल होती रहती हैं. हालांकि, अब सतीश सनपाल का नाम कुछ गंभीर मामलों को लेकर भी सुर्खियों में आ गया है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ भारत में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनकी जांच चल रही है.

मध्य प्रदेश के जबलपुर से ताल्लुक रखने वाले सतीश सनपाल ने काफी कम उम्र में दुबई चले गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने शुरुआत में काफी संघर्ष किया और छोटे लेवल से अपना काम शुरू किया. बताया जाता है कि उन्होंने पहले जबलपुर में किराने का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हो पाया. इसके बाद उन्होंने शेयर मार्केट से जुड़ा कमीशन बेस्ड काम करना शुरू किया. कहा जाता है कि वे निवेशकों को ब्रोकरेज नेटवर्क से जोड़ने का काम करते थे. धीरे-धीरे उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

दुंबई में क्या करते हैं सतीश सनपाल?

आज सतीश सनपाल को दुबई के बड़े बिजनेसमैन के तौर पर देखा जाता है. वे एएनएएक्स होल्डिंग नाम की कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन बताए जाते हैं. ये कंपनी लग्जरी रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और निवेश से जुड़े कारोबार में काम करती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुबई में उनकी पहचान एक हाई-प्रोफाइल बिजनेसमैन के तौर पर बन चुकी है. कई बड़े इवेंट्स और पार्टियों में भी उनकी मौजूदगी देखने को मिलती रहती है. यही वजह है कि उनकी लाइफस्टाइल अक्सर सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में बनी रहती है और लोग उनके बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाते हैं.

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विवादों से भी जुड़ा है उनका नाम

लेकिन, दूसरी तरफ सतीश सनपाल का नाम कई विवादों में भी सामने आया है. अलग-अलग जांच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनका संबंध कथित सट्टेबाजी, हवाला ट्रांजैक्शन और शेल कंपनियों के नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के अलग-अलग हिस्सों में उनके खिलाफ कम से कम नौ मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि जांच एजेंसियां करीब 1000 करोड़ रुपये के कथित हवाला और बेटिंग नेटवर्क की जांच कर रही हैं, जिसमें सतीश सनपाल और उनके सहयोगियों का नाम सामने आया है.

भारत में चल रहे हैं 9 क्रिमिनल केस

रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि इन मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और गैरकानूनी जुए जैसी धाराओं की जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि सतीश सनपाल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी होने की बात सामने आई है. हालांकि, इन सभी मामलों में अभी जांच जारी है और किसी भी आरोप को अदालत में पूरी तरह साबित नहीं किया गया है. इसी बीच एक भारतीय अधिकारी का पुराना बयान भी चर्चा में आया, जिसमें उन्होंने कहा था, ‘उन्हें अपनी छवि चमकाने का तरीका अच्छी तरह आता है’.

अभी तक नहीं हुई किसी आरोप की पुष्टि

फिलहाल सतीश सनपाल के खिलाफ किसी सजा या दोष साबित होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न जी न्यूज इसकी पुष्टि करता है. कई रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि ये सभी आरोप अभी जांच और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में हैं. ऐसे में जब तक अदालत की तरफ से कोई अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता. दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग उनकी आलीशान जिंदगी और विवादों दोनों को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं. यही वजह है कि सतीश सनपाल का नाम इन दिनों इंटरनेट से लेकर न्यूज रिपोर्ट्स तक हर जगह सुर्खियों में बना हुआ है.