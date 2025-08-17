कौन है हिमांशु भाऊ, जिसके गैंग ने ली है एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी
कौन है हिमांशु भाऊ, जिसके गैंग ने ली है एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी

Who Is Himanshu Bhau: दिल्ली का छोटा डॉन कहे जाने वाला 21 साल का हिमांशु भाऊ खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन माना जाता है. भाऊ गैंग एक अपराधी गिरोह है जो हरियाणा और पंजाब में फिरौती, धमकी, वसूली और हत्या जैसे मामलों के लिए जाना जाता है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 02:42 PM IST
कौन है हिमांशु भाऊ, जिसके गैंग ने ली है एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी

मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है. गैंग के दो बदमाशों नीरज फरीदपुरिया और भाऊ रिटोलिया का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें साफ लिखा है कि एल्विश यादव के घर पर जो गोली चली, वह उन्होंने चलवाई है. वायरल पोस्ट में लिखा गया है, "हां भाई राम राम सारे भाईया ने... आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो हमने नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने चलवाई है. आज हमने इसको अपना परिचय दिया है.''

इस गैंग ने सोशल मीडिया पर ली जिम्मेदारी?

एल्विश ने बेटिंग ऐप का प्रमोशन करके बहुत से घर बर्बाद किए हैं. इसलिए उन्होंने उनके घर पर फायरिंग की है. पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, "वार्निंग देता हूं. जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिलेगा, उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है. जो भी सट्टेबाज हैं, तैयार रहो."

हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पोस्ट की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे गंभीरता से लिया जा रहा है. जांच एजेंसियां इस पोस्ट की सच्चाई जानने और इसे पोस्ट करने वाले लोगों की पहचान करने में जुटी हैं.

कौन है हिमांशु भाऊ गैंग?

बता दें कि दिल्ली का छोटा डॉन कहे जाने वाला 21 साल का हिमांशु भाऊ खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन माना जाता है. भाऊ गैंग एक अपराधी गिरोह है जो हरियाणा और पंजाब में फिरौती, धमकी, वसूली और हत्या जैसे मामलों के लिए जाना जाता है. नीरज फरीदपुरिया इस गैंग का मुख्य सदस्य है. वह हरियाणा के पलवल का रहने वाला है. उस पर हत्या, जबरन वसूली और धमकी देने जैसे कई संगीन केस दर्ज हैं.

नीरज पहले जेल में था और उसे 2015 में उम्रकैद की सजा भी हुई थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह विदेश भाग गया. अब वह वहीं से अपना नेटवर्क चला रहा है. दूसरा आरोपी, भाऊ रिटोलिया, भी इसी गैंग का अहम हिस्सा है. उस पर भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं. वह भी फिलहाल विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर धमकी देता है और लोगों से पैसे वसूलने जैसी घटनाओं को अंजाम देता है.

