कौन है जाफर जैक्सन...जिसने जिंदा कर दी माइकल जैक्सन की यादें, पॉप स्टार से करीबी है रिश्ता; कनेक्शन जानकर रह जाएंगे हैरान

फिल्म माइकल जैक्सन (Jaafar Jackson) की जिंदगी के अलग-अलग हिस्से को दिखाती है, ये रिलीज होते ही फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई. हालांकि, फिल्म की कहानी और प्रेजेंशन पर भी बात हो रही है, लेकिन फैंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जाफर जैक्सन की परफॉर्मेंस को लेकर है. ये उनका एक्टिंग डेब्यू है, और पहली ही फिल्म में उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस और गहराई के साथ माइकल के किरदार को पर्दे पर उतारा है, वो वाकई काबिल-ए-तारीफ माना जा रहा है.

माइकल जैक्सन और जाफर जैक्सन का रिश्ता?

जाफर जैक्सन का माइकल जैक्सन से सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बल्कि क्लोज फैमिली बॉन्ड भी है. जाफर, माइकल के भाई जर्मेन जैक्सन के बेटे हैं. यानी वो माइकल जैक्सन के सगे भतीजे हैं. यही वजह है कि उन्हें बचपन से ही माइकल के बेहद करीब रहने और उनके व्यक्तित्व को समझने का मौका मिला, साथ ही, उनके म्यूजिक को भी उन्होंने बेहद करीब से महसूस किया. इस रिश्ते ने उनके किरदार को और भी रियलिस्टिक बना दिया.

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किरदार में फूंकी जान

जाफर जैक्सन ने इस किरदार को निभाने के लिए कड़ी मेहनत की है. उन्होंने माइकल के पुराने परफॉर्मेंस, इंटरव्यू और पर्सनल वीडियो को करीब से स्टडी किया, ताकि वो सिर्फ उनके डांस स्टेप्स ही नहीं, बल्कि उनके इमोशन और सोच को भी सही तरीके से स्क्रीन पर ला सकें. वहीं फिल्म में उनका लुक और वायरल हो रही फुटेज में जाफर का अंदाज बिल्कुल माइकल जैक्सन जैसा नजर आया, जिसे देखकर फैंस भी हैरान रह गए. उनके हेयरस्टाइल, कॉस्ट्यूम और डांसिंग स्टाइल तक में वही पुराना जादू देखने को मिल रहा है.



ऑडिशन में ही दिख गई थी जाफर की कला

फिल्म ‘माइकल’ (Michael) के निर्देशक एंटोनी फुक्वा ने भी जाफर की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें एक नेचुरल क्वालिटी है, जो उन्हें इस किरदार के लिए परफेक्ट बनाती है. उन्होंने ये भी बताया कि ऑडिशन के दौरान ही ये साफ हो गया था कि जाफर इस रोल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हैं. वहीं जाफर का ये सफर सिर्फ एक फिल्म तक ही नहीं माना जा रहा है. लोगों के अनुसार अगर वो इसी तरह मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे, तो वो आने वाले समय में एक बड़े स्टार के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं.

एडवांस बुकिंग में ही कर ली तगड़ी कमाई

फिल्म ‘माइकल’ 24 अप्रैल को दुनियाभर में रिलीज हुई थी, जिसने भारत में एडवांस बुकिंग के दौरान लाखों टिकट बेचीं. इस फिल्म में माइकल जैक्सन के स्ट्रगल और पॉप किंग बनने का सफर दिखाया गया है. इसके बीच फिल्म की तो तारीफ हो रही है जैक्सन की विरासत आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है. ऐसे में उनकी कहानी को बड़े पर्दे पर उतारना एक बड़ी जिम्मेदारी थी. जाफर जैक्सन ने इस जिम्मेदारी को जिस गंभीरता और सम्मान के साथ निभाया है, उसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया है.