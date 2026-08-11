कौन हैं कोमल रानी स्वर्णकार? जिसके साथ गोविंदा की नजदीकियों की चर्चा? नाम सामने सुनते ही भड़क गईं सुनीता आहूजा

बीते कई दिनों से बॉलीवुड एक्टर गोविंदा लगातार सुर्खियों में हैं. ये चर्चा उनके कमबैक या किसी फिल्म को लेकर नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है. दरअसल, इन दिनों एक्टर एक हसीना संग अपोत हुए. ये हसीना कोई और नहीं, गोविंदा की को-स्टार कोमल हैं. इसके बाद से ही दोनों का नाम जोड़ा जा रहा है. इस एक्ट्रेस का पूरा नाम कोमल रानी स्वर्णकार है.
दरअसल, हाल के दिनों दोनों को कई मौकों पर साथ स्पॉट किया गया, जिसके बाद से उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, गोविंदा और कोमल दोनों में से किसी ने भी अब तक अपने रिश्ते या डेटिंग की खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. लेकिन फिर भी दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ते को लेकर अटकलें बताई जा रही हैं. तो आइए जानते हैं कौन हैं कोमल, जिनका नाम गोविंदा के साथ जोड़ा जा रहा है?
कोमल रानी स्वर्णकार एक एक्ट्रेस हैं, जो अभी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रही हैं. गोविंदा के आने वाले प्रोजेक्ट 'रूपा' से जुड़ने से पहले आम दर्शकों के बीच वे ज़्यादा जानी-पहचानी नहीं थीं. हालांकि, कोमल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नई हैं, लेकिन बताया जाता है कि वे उत्तर प्रदेश से हैं.
गोविंदा के साथ कोमल के कनेक्शन की वजह उनकी अपकमिंग फिल्म है. दरअसल, एक्ट्रेस गोविंदा की आने वाली फिल्म 'रूपा' में नज़र आने वाली हैं, जिसे बड़े पर्दे पर एक्टर की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं, ख़बरों की मानें तो कोमल का नाम गोविंदा के एक और आने वाले प्रोजेक्ट 'दुनियादारी' से भी जोड़ा जा रहा है. इसका मतलब है कि दर्शक इस नई एक्ट्रेस को एक्टर के साथ एक से ज़्यादा फ़िल्मों में देख सकते हैं.
दोनों के डेटिंग की खबरें तब सामने आईं, जब गोविंदा और कोमल को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. उनके एक साथ दिखने की बात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई और खबरों में कोमल का नाम गोविंदा की निजी ज़िंदगी से जुड़ी पुरानी अटकलों से जोड़ा जाने लगा. इस घटना के बाद लोगों का गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के पिछले बयानों की ओर ध्यान गया. बता दें कि सुनीता और गोविंदा के दो बच्चे हैं-टीना और यशवर्धन.
हाल ही में, सुनीता ने भी गोविंदा और कोमल को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया भी दी. जब उनसे एक्टर के एक्ट्रेस के साथ दिखने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने हिंदी कहावत विनाश काले विपरीत बुद्धि का इस्तेमाल किया, जिससे पता चलता है कि वह इस मौजूदगी से खुश नहीं थीं.
वहीं, इससे पहले मिसमालिनी को दिए एक इंटरव्यू में, सुनीता आहूजा ने गोविंदा के रूमर्ड अफेयर पर बात की थी. इस दौरान उन्होंने महिला का नाम ‘कोमल’ बताया था. तब सुनीता ने रिएक्ट करते हुए कहा था, 'मुझे 'कोमल' नाम से नफरत है. एक कोमल है, XYZ, जो भी हो वह. मैं उससे नफरत करती हूं.'