20 लाख फॉलोअर्स, करोड़ों की नेट वर्थ... आखिर कौन हैं 'लॉक अप 2' जीतने वाली श्रेया कालरा? रोडीज से शुरू हुआ था सफर

Who Is Shreya Kalra Lock Upp 2 Winner: कंगना रनौत का मशहूर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' (Lock Upp: Sach Ya Sazaa) में पहले दिन से शानदार गेम खेलने के बाद आखिरकार कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने विनर का खिताब अपने नाम कर लिया है. श्रेया ने शिल्पा शिंदे, शिवांगी जोशी, योगेश रावत और राम कपूर को हराकर शो की ट्रॉफी अपने नाम की है.
इस शो की शुरुआत 27 जून 2026 को हुई थी, जिसमें 15 मशहूर हस्तियों ने एंट्री ली थी. इन सभी कैदियों में से श्रेया कालरा शुरुआत से ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं और जेल के अंदर हर कंटेस्टेंट के लिए काफी मुश्किलें पैदा कीं. आइए ऐसे में जानते हैं कि आखिर 'लॉक अप 2' की विनर श्रेया कालरा कौन हैं, उनकी संपत्ति कितनी है और उनकी लव लाइफ कैसी है.
29 साल की श्रेया कालरा इंदौर, मध्य प्रदेश की रहने वाली एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. उन्हें असली पहचान साल 2020 में एमटीवी के रियलिटी शो 'रोडीज' (Roadies) से मिली, जहां उन्होंने वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली थी. रोडीज के बाद वह पारस कलनावत के साथ 'जरिया तू' (Zariya Tu) नाम के एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं.
श्रेया कालरा एक मशहूर इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर और रियलिटी टीवी स्टार हैं. वह इंदौर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और एक पहाड़ी परिवार से ताल्लुक रखती हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है, जहां उनके 2.0 मिलियन (20 लाख) फॉलोअर्स हैं. वह अपना खुद का पॉडकास्ट 'डोंट स्पिल टू मच' (Don't Spill Too Much) भी चलाती हैं, जिसमें वह अन्य क्रिएटर्स और हस्तियों को आमंत्रित करती हैं.
श्रेया ने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में अब भारत में प्रतिबंधित ऐप 'टिकटॉक' (TikTok) पर छोटे वीडियो बनाकर की थी. वह डांस वीडियो, लिप-सिंक क्लिप और फैशन कंटेंट पोस्ट करती थीं, जिससे उन्हें लाखों व्यूज मिले. 2020 में टिकटॉक बैन होने के बाद उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब का रुख किया.
जब श्रेया कालरा की लव लाइफ की बात आती है, तो उनका नाम अक्सर इन्फ्लुएंसर और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के एक्टर ऋषभ जायसवाल के साथ जोड़ा जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वे एक कपल हैं और उनके फैंस ने उन्हें प्यार से 'रिश्या' (Rishya) नाम भी दिया है. इन दोनों की मुलाकात साल 2021 में नेटफ्लिक्स के एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी. कुछ मुलाकातों के बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर वे एक-दूसरे के करीब आ गए.
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रेया कालरा की कुल संपत्ति (Net Worth) लगभग 1.5 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया सोशल मीडिया पर ब्रांड डील्स, यूट्यूब एडसेंस और 'लॉक अप 2' जैसे रियलिटी शो में उनकी भागीदारी है.
शिक्षा के मामले में श्रेया ने हमेशा स्पष्ट प्राथमिकता रखी और डिजिटल क्रिएटर बनने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया. उन्होंने इंदौर के न्यू दिगंबर स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है.