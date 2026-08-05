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20 लाख फॉलोअर्स, करोड़ों की नेट वर्थ... आखिर कौन हैं 'लॉक अप 2' जीतने वाली श्रेया कालरा? रोडीज से शुरू हुआ था सफर

Who Is Shreya Kalra Lock Upp 2 Winner: 'लॉक अप 2' को अपना विनर मिल गया है. इस शो का खिताब श्रेया कालरा ने अपने नाम किया है. इंदौर की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने फेमस रियलिटी शो 'रोडीज' से पहचान बनाई थी. आइए जानते हैं उनकी नेट वर्थ, करियर, पढ़ाई और लव लाइफ से जुड़ी दिलचस्प बातें.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 05, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:20 PM IST
20 लाख फॉलोअर्स, करोड़ों की नेट वर्थ... आखिर कौन हैं 'लॉक अप 2' जीतने वाली श्रेया कालरा? रोडीज से शुरू हुआ था सफर

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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