कौन हैं मिका अब्दाला? ‘Off Campus’ की स्टार को देखकर लोगों को आई महिमा चौधरी की बेटी की याद

Mika Abdalla: एक्ट्रेस मिका अब्दाला इन दिनों अपनी प्राइम वीडियो की नई हॉलीवुड सीरीज 'ऑफ कैंपस' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी तस्वीरों को देखकर लोग उन्हें 90 के दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी की बेटी तक समझ बैठे हैं. हालांकि, असल में दोनों का कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है.
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हॉलीवुड इंडस्ट्री की नई उभरती हुई स्टार मिका अब्दाला इन दिनों अपनी सीरीज 'ऑफ कैंपस' को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि भारतीय फैंस मिका की तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी से कर रहे हैं. कई यूजर्स का मानना है कि मिका बिल्कुल 90 के दशक वाली महिमा चौधरी जैसी दिखती हैं. कुछ लोग तो उन्हें महिमा की बेटी तक समझ बैठे हैं. हालांकि, सच यह है कि मिका अब्दाला और महिमा चौधरी के बीच कोई कनेक्शन नहीं है.
मिका अब्दाला एक अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही टीवी और फिल्मों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. उनकी खूबसूरती, मुस्कान और एक्सप्रेशंस ने लोगों को 90 के दौर की बॉलीवुड हसीनाओं की याद दिला दी है. हालांकि, सबसे पहले लोगों को एक्ट्रेस महिमा चौधरी का चेहरा याद आया.
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही मिका की तस्वीरों में उनका लुक काफी सिंपल और नेचुरल दिखाई दे रहा है. उनकी स्माइल, बड़ी आंखें और चेहरे की मासूमियत ने लोगों को सीधे महिमा चौधरी के 90 के दशक के फिल्मी दौर की याद दिला दी है. कई यूजर्स ने एक्स और इंस्टाग्राम पर लिखा कि अगर कोई कहे कि मिका, महिमा चौधरी की बेटी हैं, तो वे आसानी से मान लेंगे. दरअसल, महिमा चौधरी 90 के दशक में अपनी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और प्यारी मुस्कान के लिए जानी जाती थीं. फिल्म 'परदेस' से महिमा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और बहुत कम समय में दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी. अब मिका अब्दाला को देखकर लोगों को वही पुराना चार्म महसूस हो रहा है.
मिका अब्दाला का जन्म अमेरिका में हुआ था. उन्होंने बहुत छोटी उम्र से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख लिया था. मिका ने कई टीवी शोज और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में काम किया है. वे खासतौर पर टीन और यंग ऑडियंस के बीच काफी फेमस हैं. मिका ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी और धीरे-धीरे फिल्मों की ओर बढ़ीं. उनकी एक्टिंग में कॉन्फिडेंस और कैमरे के सामने सहजता साफ दिखाई देती है. इसी वजह के सीरीज ऑफ कैंपस ने हसीना को काफी पसंद किया जा रहा है.
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