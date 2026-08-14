/कौन हैं पवित्रा गौड़ा? रेणुकास्वामी मर्डर केस में कैसे आया कन्नड़ एक्ट्रेस का नाम, जानें दर्शन से रिश्ते से लेकर पूरे विवाद की कहानी

रेणुकास्वामी मर्डर केस के बीच कन्नड़ एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा का नाम एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दरअसल, रेणुकास्वामी केस में आरोपी पवित्रा को हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा. मामला जेल में कथित तौर पर हेडफोन इस्तेमाल करने से जुड़ा है.
दरअसल, 13 अगस्त को पवित्रा गौड़ा की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह कोर्ट में देरी से पहुंचीं और इस दौरान उनके हेडफोन पहने होने की बात सामने आई. कोर्ट ने इस पर उनसे सवाल किया. पवित्रा ने हेडफोन इस्तेमाल करने की बात से इनकार किया. हालांकि, जज उनकी सफाई से संतुष्ट नहीं हुए और जेल प्रशासन से इस मामले में लिखित स्पष्टीकरण मांगा.
बता दें कि फिलहाल पवित्रा गौड़ा रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में जेल में हैं. इस केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा का नाम भी आरोपी के तौर पर सामने आया है. आरोप है कि रेणुकास्वामी नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में दोनों की भूमिका रही. इसी मामले ने पवित्रा और दर्शन के रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चा पैदा की. अब जेल में हेडफोन इस्तेमाल करने के आरोप के बाद पवित्रा एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. उनके खिलाफ चल रहे रेणुकास्वामी हत्याकांड की कानूनी कार्रवाई अभी जारी है.
बता दें कि पवित्रा गौड़ा एक कन्नड़ एक्ट्रेस, मॉडल और फैशन डिजाइनर हैं, जिन्होंने 'छत्रीगलु सार छत्रीगलु', 'अगम्या' और 'प्रीति किथाबू' जैसी फ़िल्मों में काम किया है. वह फ़ैशन की दुनिया से भी जुड़ी रही हैं और एक बुटीक चलाती हैं. गौड़ा कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन थूगुदीपा के साथ अपने कथित रिश्ते की वजह से नेशनल लेवल पर चर्चा में आईं.
जानकारी के लिए बता दें कि रेणुकास्वामी मर्डर केस में गौड़ा पहली आरोपी हैं, जबकि दर्शन दूसरे आरोपी हैं. पुलिस का आरोप है कि चित्रदुर्ग के रहने वाले 33 साल के दर्शन के फैन रेणुकास्वामी ने इंस्टाग्राम पर गौड़ा को आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे. जांच में आरोप लगाया गया है कि इसी वजह से जून 2024 में बेंगलुरु में उनका अपहरण किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई.
बेंगलुरु पुलिस की ओर से दाखिल 3991 पन्नों की चार्जशीट में गौड़ा और दर्शन के साथ-साथ 15 और लोगों को आरोपी बनाया गया है. बेंगलुरु पुलिस ने पवित्रा को अगस्त 2025 में गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में हैं. चार्जशीट में गौड़ा पर अपहरण, मारपीट और हत्या के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये अभी सिर्फ़ आरोप हैं और गौड़ा ने अभी तक किसी भी गलत काम से इनकार किया है.
पुलिस के मुताबिक, चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुकास्वामी का जून 2024 में अपहरण कर लिया गया और बेरहमी से पीटा गया. बाद में बेंगलुरु के एक नाले से उनका शव मिला, जिसके बाद एक हाई-प्रोफाइल आपराधिक जांच शुरू हुई. आरोप है कि पीड़ित ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक और अभद्र मैसेज भेजे थे, जो दर्शन के करीबी हैं. बताया जाता है कि इससे एक्टर और उनके साथी नाराज हो गए. मामले में दर्शन का नाम सामने आने पर उनकी पहली पत्नी ने उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है और अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी हटा दी है. पहली पत्नी ने दर्शन के साथ तस्वीर शेयर करने और उनके 10 साल लंबे रिश्ते के बारे में लिखने के लिए पवित्रा गौड़ा पर निशाना साधा था.
हालांकि, रेणुकास्वामी की पत्नी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा, 'मेरे पति ने 8 जून की दोपहर मुझे फोन किया था. अगर मेरे पति ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक मैसेज भेजे थे, तो उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए थी. उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? चाहे वह एक्टर (दर्शन) हों या स्टार, मुझे न्याय चाहिए.'
पुलिस का दावा है कि दर्शन ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेणुकास्वामी का अपहरण कर उसे शेड में रखा गया और फिर पवित्रा गौड़ा को वहां बुलाकर उसे प्रताड़ित किया गया. उसे चप्पलों से पीटा गया. प्राइवेट पार्ट की फोटो भेजने पर उसके गुप्तांगों पर हमला किया गया. ये भी दावा किया कि दर्शन सहित 10 से ज्यादा लोगों ने रेणुकास्वामी पर हमला किया. उसकी नाक, मुंह और जबड़े पर भी वार किया. शरीर पर जलने के निशान पाए गए, जिन्हें देख माना जा रहा है कि यह गर्म लोहे की छड़ के इस्तेमाल से किए गए होंगे. हत्या का मामला 9 जून को सामने आया जब एक सुरक्षा गार्ड ने नहर में एक अज्ञात शव देखा.