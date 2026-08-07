कैसे एक हेडलाइन बदल देती है जिंदगी? कपिल शर्मा की 'एक्स' टैग से परेशान थीं प्रीति सिमोस, सालों बाद बयां किया दर्द

प्रोड्यूसर प्रीति सिमोस ने भारतीय टीवी के कई बहुत सफल कॉमेडी शोज बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है. इनमें ‘कॉमेडी नाइट्स विद कपिल’ और ‘द कपिल शर्मा शो’ जैसे लोकप्रिय शोज शामिल हैं. ये भी खबर थी कि वो एक समय कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ लंबे समय तक रिश्ते में थीं. हालांकि, दोनों के बीच हुए बहुत चर्चा वाले ब्रेकअप के कई साल बीत चुके हैं, लेकिन प्रीति कहती हैं कि आज भी उनकी मेहनत और काम को उनके पुराने रिश्ते की वजह से पीछे धकेल दिया जाता है.
'द फ्री प्रेस जर्नल' को दिए एक इंटरव्यू में प्रीति ने कैसे महिलाओं की पहचान अक्सर उनके काम से नहीं, बल्कि उन पुरुषों से की जाती है. जिनके साथ वे रिलेशनशिप में रही होती हैं. उन्होंने कहा, 'काफी समय तक, मैं किसी की गर्लफ्रेंड थी. फिर, जब हमारा ब्रेकअप हो गया और हम अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, तो हर हेडलाइन में मैं किसी की 'एक्स-गर्लफ्रेंड' बन गई.'
उन्होंने इस बातचीत के दौरान कहा, 'इसका मेरे काम से कोई लेना-देना नहीं था. हमेशा यही कहा जाता था कि 'फलां की एक्स-गर्लफ्रेंड' या 'फलां की गर्लफ्रेंड. मुझे नहीं लगता कि दर्शकों को इसमें सच में कोई दिलचस्पी है. मुझे लगता है कि मीडिया का एक हिस्सा ऐसा मानता है कि लोग तभी क्लिक करेंगे जब आप किसी मशहूर नाम से जुड़े होंगे.'
प्रीति ने आगे कहा कि इस तरह के लेबल से पहचाना जाना निराशाजनक होता है, क्योंकि ये अक्सर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी या रिश्ते की असलियत को नहीं दिखा पाते. उन्होंने कहा, 'यह बहुत निराशाजनक है क्योंकि कोई नहीं जानता कि दो लोगों के बीच असल में क्या चल रहा है. हो सकता है कि वे दोस्त बनकर बहुत खुश हों, या फिर प्रोफेशनल जगह पर बस एक-दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते हों. लेकिन 'गर्लफ्रेंड' और 'एक्स-गर्लफ्रेंड' जैसे लेबल हमेशा के लिए लग जाते हैं. और अगर कोई महिला हो, तो हमेशा यही मान लिया जाता है कि जरूर उसने ही कुछ किया होगा.'
प्रीति ने प्रोफेशनल और पब्लिक दोनों ही तरह की ज़िंदगी में महिलाओं के सामने आने वाली खास चुनौतियों के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि अक्सर पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अलग नजरिए से देखा जाता है और उन्हें न सिर्फ अपने करियर, बल्कि अपनी पर्सनल रेप्युटेशन की भी लगातार रक्षा करनी पड़ती है.
उन्होंने आगे कहा, 'पुरुषों को अपने कैरेक्टर की रक्षा उस तरह से नहीं करनी पड़ती. हो सकता है कि एक दिन उनके बारे में सुर्खियां बनें, और अगले ही दिन लोग उन्हें भूल जाएं या उनकी तारीफ भी करें. लेकिन महिलाओं के मामले में, आपको अपने काम और अपने चरित्र, दोनों की एक साथ रक्षा करनी पड़ती है. एक खराब इमेज या कुछ से हटकर कही गई कोई बात आपके चरित्र पर हमेशा के लिए दाग लगा सकती है, और फिर आप अपनी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा खुद का बचाव करने में ही बिता देंगी." बता दें कि प्रीति सिमोस इन दिनों ZEE5 के रियलिटी शो 'मां है ना' में बिजी हैं.