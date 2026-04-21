Advertisement
trendingNow13187445
Hindi Newsबॉलीवुडगरीबी, संघर्ष और फिर सत्ता का खेल…शरणार्थी से बना मुंबई का सबसे बड़ा जुए का बादशाह; कौन है असली मटका किंग?

गरीबी, संघर्ष और फिर सत्ता का खेल…शरणार्थी से बना मुंबई का सबसे बड़ा जुए का बादशाह; कौन है असली 'मटका किंग'?

Who Is Real Matka King: इन दिनों OTT ओटीटी सीरीज 'मटका किंग' टॉप ट्रेंडिंग में बनी हुई है. इसमें 70 के दशक में देशभर में मटका से चलने वाले सट्टे का किंग था. रोज एक करोड़ कमाता था. कैसे वो मटका किंग बना और कैसे कमाई जुएं के अवैध कारोबार से अकूत मनी

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 10:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गरीबी, संघर्ष और फिर सत्ता का खेल…शरणार्थी से बना मुंबई का सबसे बड़ा जुए का बादशाह; कौन है असली 'मटका किंग'?

हाल ही ओटीटी पर विजय वर्मा की नई सीरीज 'मटका किंग' रिलीज हुई, जो इन दिनों टॉप ट्रेंडिंग में बनी हुई है. इस सीरीज की कहानी असली मटका किंग पर आधारित है. इसमें सट्टेबाजी की खतरनाक दुनिया को दिखाया गया. इस सीरीज के बाद से ही हर किसी के मन में यह जानने की इच्छा पैदा हो गई कि आखिर असली मटका किंग कौन था , जिसे करोड़ों के सट्टे का बादशाह माना जाता था? इसका नाम था रतन खत्री, जो 'मटका किंग' के नाम से मशहूर हुआ. चलिए आपको इसी के बारे में बताते हैं:

कराची से आया वो शख्स

वेब सीरीज में विजय वर्मा ब्रिज भाटी का किरदार निभा रहे हैं, जिसे रतन खत्री से प्रेरित माना जाता है. इस सीरीज में भले ही कहानी को स्क्रीन के लिए थोड़ा बदला गया हो, लेकिन किरदार में उनकी असली जिंदगी की झलक साफ दिखती है. मुंबई के सट्टा जगत में रतन खत्री का नाम एक बड़े और प्रभावशाली शख्स के रूप में जाना जाता था. उनका अंदाज, उनका नेटवर्क और उनका काम करने का तरीका उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था.

2 घंटा 20 मिनट की वो फिल्म...जिसने 6 करोड़ के बजट में कमाए थे 74 करोड़, IMDb पर 7.1 की रेटिंग; OTT पर आते ही बनी नंबर-1

Add Zee News as a Preferred Source

 

रतन खत्री का जन्म 1932 में कराची में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था. 1947 के बंटवारे के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया. शुरुआत में उन्होंने बाकी शरणार्थियों की तरह छोटे-मोटे काम किए. उन्होंने टेक्सटाइल और ट्रेडिंग से जुड़े कामों में हाथ आजमाया. इसी दौरान उनकी मुलाकात मटका सट्टे के शुरुआती रूप से हुई, जिसने आगे चलकर उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी.

कौन है असली 'मटका किंग'?

खत्री के आने से पहले मुंबई में सट्टा कॉटन के दामों पर आधारित होता था, जो न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज से जुड़ा था. यह सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड  था और आम लोगों के लिए समझना आसान नहीं था. लेकिन खत्री ने इसमें बड़ा बदलाव किया. उन्होंने 1962 में ‘रतन मटका’ या ‘मेन बाजार मटका’ शुरू किया. यह एक नंबर आधारित सिस्टम था, जिसे आम लोग भी आसानी से समझ सकते थे, और यहीं से यह तेजी से लोकप्रिय हो गया.

जब स्टेज पर दर्द से कराह उठे आशा भोसले के पांव, तब सोनू निगम का जेस्चर बना मिसाल; सबके सामने दबाए थे पांव

रतन खत्री ने सिर्फ सट्टा चलाया ही नहीं, बल्कि उसे एक व्यवस्थित रूप भी दिया. उनका सिस्टम साफ और भरोसेमंद माना जाता था. ड्रॉ का तरीका तय था और सब कुछ एक नियम के तहत होता था. यही वजह थी कि लोग उन पर भरोसा करते थे. धीरे-धीरे वह मटका दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गए. लोग उन्हें सिर्फ एक बुकमेकर नहीं, बल्कि इस खेल का चेहरा मानने लगे थे.

फिल्म से भी ज्यादा ड्रामेटिक है ये कहानी

1975 से 1977 के बीच लगी इमरजेंसी के दौरान उनके कारोबार को बड़ा झटका लगा. उस समय सरकार ने कई अवैध धंधों पर सख्ती की थी और खत्री को करीब 19 महीने जेल में रहना पड़ा. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर काम शुरू किया, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं रहे. 80 के दशक के अंत और 90 के दशक में पुलिस दबाव और अंडरवर्ल्ड के दखल ने इस धंधे को काफी बदल दिया.

आखिरकार 1993 के आसपास खत्री ने इस कारोबार से दूरी बना ली. बाद में उन्होंने फिल्मों में भी हाथ आजमाया और ‘रंगीला रतन’ नाम की फिल्म बनाई, जिसमें ऋषि कपूर और परवीन बाबी नजर आए थे. 9 मई 2020 को मुंबई में उनका निधन हो गया. आज भी मटका दुनिया में उनका नाम एक मिसाल की तरह लिया जाता है, जिसे दोहराना आसान नहीं रहा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Matka King

Trending news

नासिक TCS के बाद पुणे की MNC, दफ्तरों की धार्मिक गतिविधियों पर मंत्री ने जताई चिंता
Nasik TCS Conversion case
नासिक TCS के बाद पुणे की MNC, दफ्तरों की धार्मिक गतिविधियों पर मंत्री ने जताई चिंता
कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
baisaran valley
कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
West Bengal Assembly Elections 2026
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया
Ahmedabad Murder
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया
जन्म के आधार पर भक्त को मूर्ति छूने से रोकेंगे तो क्या संविधान दखल नहीं देगा: SC
Supreme Court
जन्म के आधार पर भक्त को मूर्ति छूने से रोकेंगे तो क्या संविधान दखल नहीं देगा: SC
पंजाब में गैंगस्टरों पर बड़ा वार, फायरिंग के आरोप में 4 गिरफ्तार
Punjab news
पंजाब में गैंगस्टरों पर बड़ा वार, फायरिंग के आरोप में 4 गिरफ्तार
मछली-चावल खाया, ममता को कोसा...बंगाल में TMC सरकार को अनुराग ठाकुर ने जमकर सुनाया
West Bengal Election 2026
मछली-चावल खाया, ममता को कोसा...बंगाल में TMC सरकार को अनुराग ठाकुर ने जमकर सुनाया
ईरान युद्ध के बीच 5 देशों की रिफाइनरियों में आग, भारत में भी हुआ हादसा; Explained
Iran and US War
ईरान युद्ध के बीच 5 देशों की रिफाइनरियों में आग, भारत में भी हुआ हादसा; Explained
'सत्ता में आए तो UCC लागू और 4 शादी पर रोक...,' बंगाल में अमित शाह का चुनावी दांव
West Bengal
'सत्ता में आए तो UCC लागू और 4 शादी पर रोक...,' बंगाल में अमित शाह का चुनावी दांव
तेज विस्फोट से गूंजी केरलम की पटाखा फैक्ट्री, 6 लोगों की मौत; रेस्क्यू अभियान जारी
keralam
तेज विस्फोट से गूंजी केरलम की पटाखा फैक्ट्री, 6 लोगों की मौत; रेस्क्यू अभियान जारी