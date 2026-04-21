गरीबी, संघर्ष और फिर सत्ता का खेल…शरणार्थी से बना मुंबई का सबसे बड़ा जुए का बादशाह; कौन है असली 'मटका किंग'?

हाल ही ओटीटी पर विजय वर्मा की नई सीरीज 'मटका किंग' रिलीज हुई, जो इन दिनों टॉप ट्रेंडिंग में बनी हुई है. इस सीरीज की कहानी असली मटका किंग पर आधारित है. इसमें सट्टेबाजी की खतरनाक दुनिया को दिखाया गया. इस सीरीज के बाद से ही हर किसी के मन में यह जानने की इच्छा पैदा हो गई कि आखिर असली मटका किंग कौन था , जिसे करोड़ों के सट्टे का बादशाह माना जाता था? इसका नाम था रतन खत्री, जो 'मटका किंग' के नाम से मशहूर हुआ. चलिए आपको इसी के बारे में बताते हैं:

कराची से आया वो शख्स

वेब सीरीज में विजय वर्मा ब्रिज भाटी का किरदार निभा रहे हैं, जिसे रतन खत्री से प्रेरित माना जाता है. इस सीरीज में भले ही कहानी को स्क्रीन के लिए थोड़ा बदला गया हो, लेकिन किरदार में उनकी असली जिंदगी की झलक साफ दिखती है. मुंबई के सट्टा जगत में रतन खत्री का नाम एक बड़े और प्रभावशाली शख्स के रूप में जाना जाता था. उनका अंदाज, उनका नेटवर्क और उनका काम करने का तरीका उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था.

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रतन खत्री का जन्म 1932 में कराची में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था. 1947 के बंटवारे के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया. शुरुआत में उन्होंने बाकी शरणार्थियों की तरह छोटे-मोटे काम किए. उन्होंने टेक्सटाइल और ट्रेडिंग से जुड़े कामों में हाथ आजमाया. इसी दौरान उनकी मुलाकात मटका सट्टे के शुरुआती रूप से हुई, जिसने आगे चलकर उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी.

कौन है असली 'मटका किंग'?

खत्री के आने से पहले मुंबई में सट्टा कॉटन के दामों पर आधारित होता था, जो न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज से जुड़ा था. यह सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड था और आम लोगों के लिए समझना आसान नहीं था. लेकिन खत्री ने इसमें बड़ा बदलाव किया. उन्होंने 1962 में ‘रतन मटका’ या ‘मेन बाजार मटका’ शुरू किया. यह एक नंबर आधारित सिस्टम था, जिसे आम लोग भी आसानी से समझ सकते थे, और यहीं से यह तेजी से लोकप्रिय हो गया.

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रतन खत्री ने सिर्फ सट्टा चलाया ही नहीं, बल्कि उसे एक व्यवस्थित रूप भी दिया. उनका सिस्टम साफ और भरोसेमंद माना जाता था. ड्रॉ का तरीका तय था और सब कुछ एक नियम के तहत होता था. यही वजह थी कि लोग उन पर भरोसा करते थे. धीरे-धीरे वह मटका दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गए. लोग उन्हें सिर्फ एक बुकमेकर नहीं, बल्कि इस खेल का चेहरा मानने लगे थे.

फिल्म से भी ज्यादा ड्रामेटिक है ये कहानी

1975 से 1977 के बीच लगी इमरजेंसी के दौरान उनके कारोबार को बड़ा झटका लगा. उस समय सरकार ने कई अवैध धंधों पर सख्ती की थी और खत्री को करीब 19 महीने जेल में रहना पड़ा. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर काम शुरू किया, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं रहे. 80 के दशक के अंत और 90 के दशक में पुलिस दबाव और अंडरवर्ल्ड के दखल ने इस धंधे को काफी बदल दिया.

आखिरकार 1993 के आसपास खत्री ने इस कारोबार से दूरी बना ली. बाद में उन्होंने फिल्मों में भी हाथ आजमाया और ‘रंगीला रतन’ नाम की फिल्म बनाई, जिसमें ऋषि कपूर और परवीन बाबी नजर आए थे. 9 मई 2020 को मुंबई में उनका निधन हो गया. आज भी मटका दुनिया में उनका नाम एक मिसाल की तरह लिया जाता है, जिसे दोहराना आसान नहीं रहा.