नीट प्रोटेस्ट से बिग बॉस 20 कंटेस्टेंट बनने की रेस तक, कौन हैं पुलिस वैन को रोकने वाली रिया अहीर?

रिया अहीर जल्द ही बिग बॉस 20 में एंट्री कर सकती हैं. बिग बॉस 20 का लेटेस्ट प्रोमो वीडियो आया है. इस वीडियो में सलमान खान ने बताया है कि अगर आप रिया अहीर को बिग बॉस 20 में देखना चाहते हैं तो उनके लिए वोट करना होगा. आइए जानते हैं कौन है रिया अहीर
छात्र आंदोलन के दौरान युवाओं को हिरासत में ले जा रही है पुलिस वैन के सामने आकर एक लड़की खड़ी हो जाती है. वह अपने हाथ से वैन को रोकने की कोशिश कर रही थीं. सोशल मीडिया पर रिया की फोटो काफी वायरल हुई थी. सोशल मीडिया पर वायरल फोटो पर लोगों ने उनके हिम्मत की तारीफ की थी. उन्हें साहसी लड़की का टैग दिया गया था. रिया अहीर को ऑनलाइन ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था. वहीं अब रिया अहीर बिग बॉस 20 में नजर आ सकती हैं.
बिग बॉस 20 का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. काफी समय से चर्चा है कि बिग बॉस सीजन 20 में कौन-कौन से सेलेब्रिटी होंगे. इसी बीच सलमान खान का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में दर्शकों से रिया अहीर और लव गिल में से किसी एक को चुनने का मौका दिया है. इस प्रोमो वीडियो से साबित हो रहा है कि इस साल का सीजन फैंस का फैसला पर होगा. यानी दर्शक तय करेंगे की शो में कौन-कौन से सेलिब्रिटी होंगे . जिस कंटेस्टेंट को ज्यादा वोट मिलेंगे वहीं बिग बॉस 20 में हिस्सा लेंगे. ऐसे में लव और रिया दोनों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी.
रिया अहीर मॉडल हैं. उन्हेंने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुंबई से की थी. स्कूल के बाद उन्होंने कॉलेज में साइकोलॉजी की पढ़ाई की थी. मॉडलिंग और एक्टिंग में काम करने की वजह से वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं. रिया डिस्टेंस से इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रही हैं.
रिया अहीर पिछले 13 साल से हिंदी थिएटर और एक्टिंग से जुड़ी हैं. मॉडलिंग के अलावा वह एंकरिंग और एक्टिंग में एक्टिव हैं. हाल ही में वह दिलबरा सॉन्ग में नजर आई थी. फैंस को रिया अहीर और लव गिल में से किसी एक को चुनना होगा. जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वह बिग बॉस 20 में ऑफिशियल कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री करेगा.