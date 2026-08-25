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नीट प्रोटेस्ट से बिग बॉस 20 कंटेस्टेंट बनने की रेस तक, कौन हैं पुलिस वैन को रोकने वाली रिया अहीर?

छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस वैन को रोकने वाली महिला काफी चर्चा में आ गई थी. 27 साल की रिया अहीर की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी.

Written ByShilpa
Published: Aug 25, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:03 PM IST
नीट प्रोटेस्ट से बिग बॉस 20 कंटेस्टेंट बनने की रेस तक, कौन हैं पुलिस वैन को रोकने वाली रिया अहीर?

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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