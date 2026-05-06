Advertisement
trendingNow13207214
Hindi Newsबॉलीवुडकौन हैं शशि शेखर वेम्पति? प्रसार भारती के CEO रहे, अब बने CBFC के चेयरपर्सन; 2026 में पद्म श्री सम्मान भी मिल चुका

कौन हैं शशि शेखर वेम्पति? प्रसार भारती के CEO रहे, अब बने CBFC के चेयरपर्सन; 2026 में पद्म श्री सम्मान भी मिल चुका

Who is Shashi Shekhar Vempati: केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए शशि शेखर वेम्पति को सेंसर बोर्ड का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 6 मई 2026 को जारी नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 06, 2026, 07:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं शशि शेखर वेम्पति? प्रसार भारती के CEO रहे, अब बने CBFC के चेयरपर्सन; 2026 में पद्म श्री सम्मान भी मिल चुका

केंद्र सरकार ने बुधवार को शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, वह पदभार संभालने की तारीख से तीन साल तक इस जिम्मेदारी को निभाएंगे. बता दें कि सीबीएफसी फिल्मों के सर्टिफिकेशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संस्थान है और इसके फैसले सीधे फिल्म इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं.

वेम्पति इस पद पर प्रसून जोशी की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में प्रसार भारती के चेयरमैन का पद संभाला है. प्रसून जोशी के नए पद पर जाने के बाद उन्होंने सीबीएफसी के चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया था. इसी वजह से यह पद खाली हुआ और अब सरकार ने वेम्पति को यह जिम्मेदारी सौंपी है. मंत्रालय ने अपने बयान में इस बदलाव को जरूरी और समयानुकूल बताया है, ताकि कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे.

कौन है शशि शेखर वेम्पति?

शशि शेखर वेम्पति मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र का जाना-पहचाना नाम हैं. वह पहले प्रसार भारती के सीईओ रह चुके हैं और इस दौरान उन्होंने कई अहम बदलाव किए थे. उनके नेतृत्व में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को आधुनिक बनाने की दिशा में काम हुआ. इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा टीवी और नीति डिजिटल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं, जिससे उनके अनुभव को काफी व्यापक माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वेम्पति टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी एक्टिव हैं. वह एआई4इंडिया नाम की संस्था के को-फाउंडर हैं, जो आम लोगों तक एआई तकनीक पहुंचाने के लिए काम करती है. इसके अलावा वह भारतजेन नाम की पहल से भी जुड़े हुए हैं. उन्होंने विज्ञान और तकनीक से जुड़े कई सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में सलाहकार और चेयरपर्सन के रूप में काम किया है, जिससे उनकी पकड़ इस क्षेत्र में और मजबूत हुई है.

शशि शेखर वेम्पति की एजुकेशन

उनकी शिक्षा की बात करें तो वेंपाटी ने आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है. पढ़ाई के बाद उन्होंने मीडिया और पब्लिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाया और धीरे-धीरे बड़े पदों तक पहुंचे. वह ‘कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन’ नाम की किताब भी लिख चुके हैं, जिसमें ‘मन की बात’ कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में बताया गया है. इससे उनके लेखन और विचारों की भी झलक मिलती है.

सरकार का मानना है कि वेंपाटी का अनुभव और समझ सीबीएफसी के कामकाज को और मजबूत बनाएगी. मीडिया, तकनीक और पब्लिक कम्युनिकेशन में उनकी पकड़ इस संस्था के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. आने वाले समय में उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को और बेहतर और पारदर्शी बनाएंगे. फिल्म इंडस्ट्री भी इस नियुक्ति को सकारात्मक नजर से देख रही है और उनके कामकाज पर नजर बनी हुई है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Shashi Shekhar Vempati

Trending news

देश के अन्नदाताओं से बड़ी लूट, कैसे किसानों की खाद चुराकर मुनाफा कमा रही कंपनियां?
Urea Theft
देश के अन्नदाताओं से बड़ी लूट, कैसे किसानों की खाद चुराकर मुनाफा कमा रही कंपनियां?
युवा सांझ कार्यक्रम: पंजाब पुलिस की पहल, भटके 2358 युवाओं को गैंगस्टरों से बचाया
Punjab Police
युवा सांझ कार्यक्रम: पंजाब पुलिस की पहल, भटके 2358 युवाओं को गैंगस्टरों से बचाया
'माफ कर दीजिए...,' खूब गिड़गिड़ाया फिर भी नहीं पिघले जज, वायरल हुआ कोर्ट रूम केस
Andhra Pradesh
'माफ कर दीजिए...,' खूब गिड़गिड़ाया फिर भी नहीं पिघले जज, वायरल हुआ कोर्ट रूम केस
सरकार बनाने का दावा करने गए विजय को राज्यपाल ने लौटाया! क्या पिक्चर अभी बाकी है?
thalapathy vijay
सरकार बनाने का दावा करने गए विजय को राज्यपाल ने लौटाया! क्या पिक्चर अभी बाकी है?
'हिंदुस्तान में धमाके होते रहते हैं', पंजाब में हुए ब्लास्ट पर बोले फारूक अब्दुल्ला
Jammu Kashmir
'हिंदुस्तान में धमाके होते रहते हैं', पंजाब में हुए ब्लास्ट पर बोले फारूक अब्दुल्ला
ममता को कब तक खाली करना होगा आवास? पूर्व सीएम के नाते क्या मिलेंगी सुविधाएं
Mamata Banerjee
ममता को कब तक खाली करना होगा आवास? पूर्व सीएम के नाते क्या मिलेंगी सुविधाएं
लेनिन कौन थे, बंगाल में जिनकी मूर्ति टूटने पर हुआ भारी बवाल; रूस से है कनेक्शन
Lenin
लेनिन कौन थे, बंगाल में जिनकी मूर्ति टूटने पर हुआ भारी बवाल; रूस से है कनेक्शन
जीत भले ही 3 सीटों पर मिली, लेकिन केरलम में बीजेपी के लिए क्यों बड़ी है यह उपलब्धि?
BJP Keralam
जीत भले ही 3 सीटों पर मिली, लेकिन केरलम में बीजेपी के लिए क्यों बड़ी है यह उपलब्धि?
स्टालिन और ममता की करारी हार के बाद अखिलेश यादव की टूटती उम्मीद!
‬ ‪Akhilesh Yadav‬‬
स्टालिन और ममता की करारी हार के बाद अखिलेश यादव की टूटती उम्मीद!
पुलिस की गाड़ी तोड़ी, TMC कार्यकर्ता के घर से मिला गोला-बारूद; बंगाल में महाबवाल
West Bengal
पुलिस की गाड़ी तोड़ी, TMC कार्यकर्ता के घर से मिला गोला-बारूद; बंगाल में महाबवाल