कौन हैं शशि शेखर वेम्पति? प्रसार भारती के CEO रहे, अब बने CBFC के चेयरपर्सन; 2026 में पद्म श्री सम्मान भी मिल चुका

केंद्र सरकार ने बुधवार को शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, वह पदभार संभालने की तारीख से तीन साल तक इस जिम्मेदारी को निभाएंगे. बता दें कि सीबीएफसी फिल्मों के सर्टिफिकेशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संस्थान है और इसके फैसले सीधे फिल्म इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं.

वेम्पति इस पद पर प्रसून जोशी की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में प्रसार भारती के चेयरमैन का पद संभाला है. प्रसून जोशी के नए पद पर जाने के बाद उन्होंने सीबीएफसी के चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया था. इसी वजह से यह पद खाली हुआ और अब सरकार ने वेम्पति को यह जिम्मेदारी सौंपी है. मंत्रालय ने अपने बयान में इस बदलाव को जरूरी और समयानुकूल बताया है, ताकि कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे.

कौन है शशि शेखर वेम्पति?

शशि शेखर वेम्पति मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र का जाना-पहचाना नाम हैं. वह पहले प्रसार भारती के सीईओ रह चुके हैं और इस दौरान उन्होंने कई अहम बदलाव किए थे. उनके नेतृत्व में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को आधुनिक बनाने की दिशा में काम हुआ. इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा टीवी और नीति डिजिटल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं, जिससे उनके अनुभव को काफी व्यापक माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वेम्पति टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी एक्टिव हैं. वह एआई4इंडिया नाम की संस्था के को-फाउंडर हैं, जो आम लोगों तक एआई तकनीक पहुंचाने के लिए काम करती है. इसके अलावा वह भारतजेन नाम की पहल से भी जुड़े हुए हैं. उन्होंने विज्ञान और तकनीक से जुड़े कई सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में सलाहकार और चेयरपर्सन के रूप में काम किया है, जिससे उनकी पकड़ इस क्षेत्र में और मजबूत हुई है.

शशि शेखर वेम्पति की एजुकेशन

उनकी शिक्षा की बात करें तो वेंपाटी ने आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है. पढ़ाई के बाद उन्होंने मीडिया और पब्लिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाया और धीरे-धीरे बड़े पदों तक पहुंचे. वह ‘कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन’ नाम की किताब भी लिख चुके हैं, जिसमें ‘मन की बात’ कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में बताया गया है. इससे उनके लेखन और विचारों की भी झलक मिलती है.

सरकार का मानना है कि वेंपाटी का अनुभव और समझ सीबीएफसी के कामकाज को और मजबूत बनाएगी. मीडिया, तकनीक और पब्लिक कम्युनिकेशन में उनकी पकड़ इस संस्था के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. आने वाले समय में उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को और बेहतर और पारदर्शी बनाएंगे. फिल्म इंडस्ट्री भी इस नियुक्ति को सकारात्मक नजर से देख रही है और उनके कामकाज पर नजर बनी हुई है.