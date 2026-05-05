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Hindi Newsबॉलीवुडकौन है करुणानिधि के पीछे खड़ा ये बच्चा? फोटो शेयर कर राम गोपाल वर्मा ने ली चुटकी; आपने पहचाना क्या?

कौन है करुणानिधि के पीछे खड़ा ये बच्चा? फोटो शेयर कर राम गोपाल वर्मा ने ली चुटकी; आपने पहचाना क्या?

फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर कर चुटकी ली है. उन्होंने कहा कि कलइंगर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके पीछे खड़ा बच्चा एक दिन उनकी पार्टी को इतना बड़ा झटका देगा.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 05, 2026, 08:35 PM IST
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कौन है करुणानिधि के पीछे खड़ा ये बच्चा? फोटो शेयर कर राम गोपाल वर्मा ने ली चुटकी; आपने पहचाना क्या?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में परचम लहराने के बाद से थलापति विजय को लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं. इसी बीच फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने भी एक रेयर फोटो शेयर कर दी है. साथ ही उन्होंने एक्टर की जीत की जमकर तारीफ की. ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह पुरानी तस्वीर ऑनलाइन तेजी से लोगों का ध्यान खींच रही है. इस फोटो में करुणानिधि दशकों पहले जब एक इवेंट में रिबन काट रहे हैं. इसी बीच एक बच्चा उनके पीछे खड़ा मुस्करा रहा था. शायद तब करुणानिधि ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये छोटा सा बच्चा दशकों बाद मेरी पार्टी का तख्तापलट  कर देगा. बता दें कि साल 2018 में उनका निधन हो गया. लेकिन उनकी पार्टी को 2026 में इस बच्चे ने अर्श से फर्श पर जरूर ला दिया है. ये बच्चा कोपी नहीं बल्कि खुद थलापति विजय है... 

राम गोपाल वर्मा ने शेयर की फोटो 

राम गोपाल वर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की दिवंगत मुख्यमंत्री करुणानिधि के साथ एक रेयर फोटो शेयर की. इस तस्वीर में दिवंगत नेता करुणानिधि एक लॉन्च सेरेमनी में नजर आ रहे हैं, जबकि यंग विजय बैकग्राउंड में खड़े हैं. फिल्ममेकर ने लिखा, 'कलाईनार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके पीछे खड़ा यह लड़का एक दिन उनकी पार्टी (DMK) को ही खत्म कर देगा'.

सालों पुरानी DMK का किला तोड़ा

बता दें कि एक्टर और प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री विजय का राजनीति में आना बिल्कुल भी साधारण नहीं रहा है. इस सुपरस्टार ने, जिसने तीन दशकों से ज्यादा समय तक तमिल सिनेमा पर राज किया है, आधिकारिक तौर पर अपनी पार्टी TVK लॉन्च की और 2026 के विधानसभा चुनावों में लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ा. इसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे. TVK 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने अपने पहले ही चुनाव में तमिलनाडु की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है और सालों पुरानी DMK को हरा दिया.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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