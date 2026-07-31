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Aryan Khan के साथ दिखीं विदेशी हसीना, कौन हैं Vinnie Takair? जानें करियर और बैकग्राउंड

Who is Vinnie Takair?: इन दिनों शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान के साथ एक मिस्ट्री गर्ल काफी वायरल हो रही हैं, जिनका नाम और काम दोनों जानने के लिए लोग काफी बेताब हैं. तो आइए बताते हैं इस विदेशी हसीना के बारे में.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 31, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:32 PM IST
Aryan Khan के साथ दिखीं विदेशी हसीना, कौन हैं Vinnie Takair? जानें करियर और बैकग्राउंड

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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