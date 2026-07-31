Aryan Khan के साथ दिखीं विदेशी हसीना, कौन हैं Vinnie Takair? जानें करियर और बैकग्राउंड

इन दिनों आर्यन खान और विन्नी तकैर की वायरल तस्वीरों ने डेटिंग की अफवाहों को हवा जरूर दी है. सोशल मीडिया यूजर्स ने ये भी नोटिस किया कि दोनों इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करते हैं और उनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं. हालांकि. केवल इन बातों पर किसी रिश्ते का पुष्टि नहीं की जा सकती है. वहीं अभी तक न तो आर्यन खान और न ही विन्नी तकैर ने इस पर कुछ रिएक्शन दिया है. इससे पहले भी आर्यन का नाम ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस लारिसा बोनेसी के साथ जोड़ा जा चुका है, लेकिन उस समय भी दोनों की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया था.