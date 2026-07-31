Aryan Khan के साथ दिखीं विदेशी हसीना, कौन हैं Vinnie Takair? जानें करियर और बैकग्राउंड

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान या उनके परिवार से जुड़ी हर एक अपडेट जानने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. वहीं जब बात हो उनके बड़े बेटे आर्यन खान की, तो लोग खूब दिलचस्पी दिखाते हैं. इस बार वजह उनकी किसी फिल्म या बिजनेस वेंचर नहीं, बल्कि लंदन में एक डेनिश महिला के साथ उनकी वायरल तस्वीरें हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में आर्यन खान को विन्नी तकैर के साथ एक कैसीनो से बाहर निकलते हुए देखा गया. आर्यन हमेशा की तरह कैजुअल लुक में नजर आए, जबकि विन्नी ब्लैक आउटफिट में स्टाइलिश अंदाज में दिखाई दीं.
इन तस्वीरें के सामने आते ही सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह बाते होने लगीं. हालांकि, अब तक दोनों में से किसी ने भी इन सवालों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया. मगर इस बीच हर कोई जानना चाहता है कि आखिर विन्नी तकैर कौन हैं या क्या करती हैं?
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के बाद सबसे ज्यादा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर विन्नी तकैर (Vinnie Takair) कौन हैं?. तो चलिए बिना देरी किए बिना बताते हैं इस विदेशी हसीना के बारे में. विन्नी एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, जो अपने गाने खुद लिखती हैं और उन्हें अपनी ही आवाज में गाती हैं. उनकी पहचान एक सिंगर-सॉन्गराइटर के रूप में है.
विन्नी के कई ओरिजिनल ट्रैक म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं. उनके पॉपुलर गानों में Shining Lights, Maybe I Love You और Tro Mig शामिल हैं. अपनी अलग म्यूजिक स्टाइल और इंटरनेशनल अप्रोच की वजह से उन्होंने यूरोप के साथ-साथ इंडिया में भी पहचान बनाई है.
विन्नी का इंडिया से भी खास रिश्ता है. उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल में कोपेनहेगन, डेनमार्क और मुंबई को उनके मूल निवास स्थान के रूप में बताया गया है. वो कई बार इंडिया आ चुकी हैं और मुंबई के अलग-अलग वेन्यू पर लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस भी दे चुकी हैं. वहीं सोशल मीडिया पर वो अपनी म्यूजिक जर्नी, ट्रैवल, स्टूडियो रिकॉर्डिंग और लाइव शो की फोटोज और वीडियोज भी शेयर करती रहती हैं. इसलिए इंडियन म्यूजिक सर्किट में भी उनका नाम धीरे-धीरे फेमस होने लगा है.
विन्नी सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी काफी एक्टिव हैं. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वो एक एंटरप्रेन्योर और मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं. उन्होंने बुटीक टैलेंट मैनेजमेंट और इवेंट प्रोडक्शन से जुड़ी एजेंसियों की को-डायरेक्टर के रूप में काम किया है. विन्नी अपनी क्रिएटिविटी को सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि ब्रांडिंग और इवेंट इंडस्ट्री में भी अपना करियर बना चुकी हैं.
इन दिनों आर्यन खान और विन्नी तकैर की वायरल तस्वीरों ने डेटिंग की अफवाहों को हवा जरूर दी है. सोशल मीडिया यूजर्स ने ये भी नोटिस किया कि दोनों इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करते हैं और उनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं. हालांकि. केवल इन बातों पर किसी रिश्ते का पुष्टि नहीं की जा सकती है. वहीं अभी तक न तो आर्यन खान और न ही विन्नी तकैर ने इस पर कुछ रिएक्शन दिया है. इससे पहले भी आर्यन का नाम ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस लारिसा बोनेसी के साथ जोड़ा जा चुका है, लेकिन उस समय भी दोनों की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया था.