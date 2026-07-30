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रामायण में कौन है उड़ने वाला सफेद हाथी 'ऐरावत'? जिसके साथ रावण ने किया युद्ध, क्या है इसे पीछे की पौराणिक कहानी

रामायण के ट्रेलर में दिखाया गया है कि रावण उड़ने वाले सफेद हाथी के साथ युद्ध करता है. ये हाथी देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत है. ऐरावत का और रामायण की कहानी का क्या कनेक्शन है. माना जाता है कि डायरेक्टर नितेश तिवारी ने फिल्म में स्वर्ग लोक और देवों के किस्से को भी शामिल किया है.

Written ByShilpa
Published: Jul 30, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:30 PM IST
रामायण में कौन है उड़ने वाला सफेद हाथी 'ऐरावत'? जिसके साथ रावण ने किया युद्ध, क्या है इसे पीछे की पौराणिक कहानी

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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