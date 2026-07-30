रामायण में कौन है उड़ने वाला सफेद हाथी 'ऐरावत'? जिसके साथ रावण ने किया युद्ध, क्या है इसे पीछे की पौराणिक कहानी

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण पार्ट का ट्रेलर रिलीज हो गया. फिल्म का ट्रेलर शानदार है लोग फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं यश के काम की काफी तारीफ की जा रही है. रावण के किरदार में यश लोगों का दिल जीत लिया है. रामायण पार्ट 1 ट्रेलर में शानदार विजुअल देखने को मिले हैं. सोशल मीडिया पर ऐरावत को लेकर ट्रेंड देखने को मिल रहा है. ऐरावत भगवान इंद्र का सफेद हाथी है.
पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐरावत भगवान इंद्र का दिव्य वाहन है. ऐरावत चमकदार सफेद और विशाल हाथी है. जो कि उड़ सकता है. ऐरावत का संबंध बादल, बारिश और इंद्र के लोक से माना जाता है. अलग-अलग परंपरा में ऐरावत को अभ्रमातंग और नागयांति जैसे नाम जाना जाता है.
ऐरावत हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानी से जुड़ा है. रामायण में मुख्य रूप से ऐरावत का पात्र नहीं है लेकिन रामायण पार्ट 1 के ट्रेलर में ऐरावत का दिखना बताता है कि फिल्म की कहानी राम,सीता और रावण से आगे बढ़ाकर दिखाई जाएगी. ट्रेलर में रावण और ऐरावत का युद्ध होता है. रावण को इतना शक्तिशाली दिखाया है कि वह देवताओं की शक्ति को चुनैती दे सकता है. ऐरावत की झलक ने भी ये साफ कर दिया है कि इस बार रामायण में केवल राम और सीता की कहानी देखने को नहीं मिलेगी. बल्कि फिल्म में देवताओ, दानवों से जुड़े पौराणिक कथा की कहानी पर्दे पर नजर आ सकती है.
ट्रेलर में दिखाए गए भगवन विष्णु के विजुवल को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है. कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु के विजुवल में साउथ सुपरस्टा महेश बाबू है.
ट्रेलर की शुरुआत में रावण तीनों लोकों में हाहाकार मचा देता है. पृथ्वी के संतुलन और इस हाहाकार को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु श्री राम का अवतार लेते है. फिल्म में रणबीर कपूर श्री राम के किरदार में शांत नजर आए हैं. वहीं मां सीता के किरदार में साई पल्लवी बेहद सौम्य नजर आ रही हैं.
नमित मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस फिल्म दो भाग में रिलीज होगी. रामायण का पार्ट 1 दीवाली 2026 में रिलीज होगी. वहीं फिल्म का दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज होगा.