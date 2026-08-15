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हिंदी सिनेमा का पहला विलेन... जिसने भगत सिंह के साथ मिलकर लड़ी आजादी की लड़ाई; फिर एक्टर बन दीं दर्जनों ब्लॉकबस्टर

Bollywood First Villain After Independence: देश की आजादी की लड़ाई में भगत सिंह का साथ देने वाले एक क्रांतिकारी ने जब फिल्मों का रुख किया, तो वो आजाद भारत के पहले बड़े विलेन बने. डायरेक्टर्स के लिए वो लकी चार्म थे, लेकिन 50 साल राज करने वाले इस दिग्गज का अंत बेहद तंगहाली में हुआ.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 15, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:10 PM IST
हिंदी सिनेमा का पहला विलेन... जिसने भगत सिंह के साथ मिलकर लड़ी आजादी की लड़ाई; फिर एक्टर बन दीं दर्जनों ब्लॉकबस्टर
Image Credit: बॉलीवुड के पहले विलेन ने लड़ी थी आजादी की लड़ाई (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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