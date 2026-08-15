हिंदी सिनेमा का पहला विलेन... जिसने भगत सिंह के साथ मिलकर लड़ी आजादी की लड़ाई; फिर एक्टर बन दीं दर्जनों ब्लॉकबस्टर

देश अपनी आजादी का जश्न मना रहा है और हर तरफ तिरंगे की शान दिखाई दे रही है. इस खास मौके पर बॉलीवुड के गलियारों से भी आजादी और देशभक्ति से जुड़ी कई यादें ताजा हो रही हैं. आज हम आपको हिंदी सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज कलाकार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. उन्होंने न सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा, बल्कि देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए असली लड़ाई भी लड़ी.
आजाद भारत के सिनेमा में खलनायकी का दौर शुरू करने वाले इस दिग्गज अभिनेता का नाम हीरालाल ठाकुर था. आज की पीढ़ी शायद उनके नाम से ज्यादा वाकिफ न हो, लेकिन अपने दौर में वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े और असरदार चेहरों में गिने जाते थे. एक वक्त ऐसा भी था जब फिल्म डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्मों के लिए 'लकी चार्म' मानते थे. उनका मानना था कि अगर फिल्म में हीरालाल विलेन बन गए, तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हिट होना बिल्कुल पक्का है.
हीरालाल ठाकुर का जन्म साल 1912 में लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है. देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनके अंदर बचपन से ही था. महज 14 साल की छोटी उम्र में ही वो कांग्रेस से जुड़ गए थे. इसके बाद वो लीजेंड क्रांतिकारीभगत सिंह और लाला लाजपत राय जैसे दिग्गजों के संपर्क में आए. आजादी के आंदोलन में उन्होंने पूरी निडरता के साथ हिस्सा लिया. हालांकि, देश सेवा के साथ-साथ उनके दिल में बचपन से ही एक्टिंग का शौक भी बसा हुआ था.
आजादी की जंग में हिस्सा लेने के साथ ही उन्होंने अपने एक्टिंग के सपने को भी पूरा करना शुरू कर दिया था. साल 1928 में हीरालाल ने डायरेक्टर शंकरदेव आर्या की फिल्म ‘डॉटर्स ऑफ टुडे’ से सिनेमा की दुनिया में कदम रखा. साइलेंट सिनेमा के उस दौर में बनी इस फिल्म को पाकिस्तानी सिनेमा की शुरुआत से भी जोड़कर देखा जाता है. इसके बाद साल 1930 में आई उनकी फिल्म ‘सफदर जंग’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई.
‘सफदर जंग’ की कामयाबी के बाद हीरालाल ठाकुर के पास फिल्मों की लाइन लग गई. साल 1947 में देश आजाद होने से पहले तक वो करीब बीस फिल्मों में काम कर चुके थे. खास बात ये रही कि ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने विलेन का रोल ही निभाया. परदे पर उनका खौफनाक अंदाज लोगों को खूब पसंद आता था. कई जाने-माने डायरेक्टर्स के बीच ये बात पूरी तरह बैठ चुकी थी कि हीरालाल जिस फिल्म में होंगे, उसका हिट होना तय है. इस तरह वो इंडस्ट्री के पसंदीदा विलेन बन गए.
साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तो हीरालाल को अपना पुश्तैनी शहर लाहौर और घर छोड़ना पड़ा. वो सब कुछ पीछे छोड़ छाड़कर भारत आ गए. वो कोलकाता के रास्ते होते हुए बॉम्बे पहुंचे और अपनी पत्नी दर्पण रानी के साथ वहीं अपनी नई दुनिया बसाई. आजादी के बाद नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हुए उन्होंने 1951 में फिल्म ‘बादल’ में विलेन का किरदार निभाया. ये आजाद हिंदुस्तान में बतौर विलेन उनकी पहली बड़ी फिल्म थी, जिसने एक बार फिर उन्हें बड़ी पहचान दिलाई.
हीरालाल ठाकुर ने हिंदी सिनेमा को अपने जीवन के करीब पचास साल दिए. अपने पांच दशक लंबे करियर में उन्होंने 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज किया. पर्सनल लाइफ की बात करें तो हीरालाल ठाकुर और उनकी पत्नी दर्पण रानी के 6 बच्चे थे, जिनमें पांच बेटे और एक बेटी शामिल थी. उन्होंने अपने दौर के कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की और हर रोल में अपनी अलग छाप छोड़ी, जो आज भी इंडस्ट्री में यादगार हैं.
हीरालाल ठाकुर की आखिरी फिल्म साल 1981 में आई अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म ‘कालिया’ थी. इस फिल्म के रिलीज होने के बाद उनका निधन हो गया. सबसे दुखद बात ये थी कि जिस अभिनेता ने आधी सदी तक फिल्म इंडस्ट्री की सेवा की और सैकड़ों हिट फिल्में दीं, उसका आखिरी वक्त बेहद तंगहाली और मुफलिसी में बीता. अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उनके पास इलाज और बुनियादी जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं बचे थे और वो गुमनामी में दुनिया को अलविदा कह गए.