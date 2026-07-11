सुपरहिट करियर के बाद भी क्यों फिल्मों से दूर हुईं Hema Malini? 77 की उम्र में 'ड्रीम गर्ल' ने किया खुलासा

बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने लंबे समय तक हिंदी सिनेमा पर राज किया है. 70 और 80 के दशक में उनकी खूबसूरती, बेहतरीन एक्टिंग और दमदार किरदारों ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया था. ‘शोले’, ‘सीता और गीता’, ‘ड्रीम गर्ल’, ‘सत्ते पे सत्ता’ और ‘बागबान’ जैसी फिल्मों ने उन्हें घर-घर में फेमस कर दिया था. हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी करियर में करीब 200 फिल्मों में काम किया और कई यादगार किरदार निभाए. फिल्मों में सफलता हासिल करने के बाद हेमा मालिनी ने पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखा. हाल ही में एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बताया कि आखिर वो अब फिल्मों में ज्यादा नजर क्यों नहीं आती हैं.