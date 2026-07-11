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सुपरहिट करियर के बाद भी क्यों फिल्मों से दूर हुईं Hema Malini? 77 की उम्र में 'ड्रीम गर्ल' ने किया खुलासा

Hema Malini: हिंदी सिनेमा की 'ड्रीमगर्ल' हेमा मालिनी ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं, जो आज भी लोगों के बीच काफी पसंद की जाती हैं. लेकिन सफल करियर के बाद भी उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी क्यों बना ली?

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 11, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:30 PM IST
सुपरहिट करियर के बाद भी क्यों फिल्मों से दूर हुईं Hema Malini? 77 की उम्र में 'ड्रीम गर्ल' ने किया खुलासा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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