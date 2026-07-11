सुपरहिट करियर के बाद भी क्यों फिल्मों से दूर हुईं Hema Malini? 77 की उम्र में 'ड्रीम गर्ल' ने किया खुलासा

बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने लंबे समय तक हिंदी सिनेमा पर राज किया है. 70 और 80 के दशक में उनकी खूबसूरती, बेहतरीन एक्टिंग और दमदार किरदारों ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया था. ‘शोले’, ‘सीता और गीता’, ‘ड्रीम गर्ल’, ‘सत्ते पे सत्ता’ और ‘बागबान’ जैसी फिल्मों ने उन्हें घर-घर में फेमस कर दिया था. हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी करियर में करीब 200 फिल्मों में काम किया और कई यादगार किरदार निभाए. फिल्मों में सफलता हासिल करने के बाद हेमा मालिनी ने पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखा. हाल ही में एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बताया कि आखिर वो अब फिल्मों में ज्यादा नजर क्यों नहीं आती हैं.
उन्होंने अपने पुराने फिल्मी दौर को याद करते हुए कहा कि वो समय हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर था और उन्हें खुशी है कि वो उस दौर का हिस्सा थीं. हेमा मालिनी ने कहा कि पहले फिल्मों में काम करने का तरीका काफी अलग हुआ करता था. उस समय फिल्मों में कहानी, गाने और कलाकारों की भूमिका पर काफी ध्यान दिया जाता था.
हेमा मालिनी ने बताया कि उस दौर में फिल्मों में 5-6 गाने होना आम बात थी और अच्छे गाने फिल्म की सफलता के लिए बहुत जरूरी माने जाते थे. हेमा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें ‘सीता और गीता’ जैसी शानदार फिल्में और ऐसे किरदार मिले, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं. उन्होंने आगे बताया कि आज के समय में फिल्में बनाने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है.
जब लोग उनसे पूछते हैं कि वो अब फिल्मों में काम क्यों नहीं करतीं, तब हेमा जवाब देते हुए कहती हैं कि आज के सिनेमा के माहौल और काम करने के तरीके के हिसाब से खुद को ढालना उनके लिए आसान नहीं है. हेमा ने कहा कि समय के साथ फिल्म इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया है और अब फिल्मों की कहानियां, शूटिंग का तरीका और कलाकारों से उम्मीदें पहले जैसी नहीं रहीं.
हेमा मालिनी की आखिरी फिल्म की बात करें, तो वो साल 2020 में रिलीज हुई ‘शिमला मिर्च’ में नजर आई थीं. इस फिल्म को रमेश सिप्पी ने बनाया था और इसमें रकुल प्रीत सिंह और राजकुमार राव भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. हालांकि, फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से खास रिएक्शन नहीं मिला और ये बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी. इसके बाद हेमा मालिनी फिल्मों में नजर नहीं आईं. फिल्मों से दूर अब हेमा मालिनी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं.