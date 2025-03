आखिर क्यों 'चुड़ैल' से हुई आलिया भट्ट की तुलना? कौन है वो सिंगर, जिसकी वजह से छिड़ा ये विवाद

Alia Bhatt Blackpink Jennie Controversy: बैंड ‘ब्लैकपिंक’ की सिंगर जेनी ने हाल ही में अपने नए गाने ‘लाइक जेनी’ का टीजर रिलीज किया, जिसके बाद इंटरनेट पर हंगामा मच गया. दरअसल, आलिया भट्ट के फैंस को इस गाने के बीट्स फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ के गाने ‘रानी थीम’ से मिलते-जुलते लगे, जिसको लेकर दोनों स्टार्स के फैंस के बीच बहस छिड़ गई. मामला इतना बढ़ गया कि ये जातिवादी और नस्लवादी के कमेंट्स तक पहुंच गया. कुछ फैंस ने आलिया की तुलना ‘चुड़ैल’ से करनी शुरू कर दी.

जिससे ये विवाद और भड़क गया. जेनी के सपोर्ट्स ने भी आलिया और भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और X पर दोनों पक्षों के फैंस के बीच जंग छिड़ गई. कुछ यूजर्स ने आलिया की पुरानी तस्वीरें शेयर करके उनका मजाक उड़ाया, तो कुछ ने भारत की सफाई और शिक्षा को लेकर नस्लवादी कमेंट्स किए. ये विवाद इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और कमेंट वायरल होने लगे.

Bitch do u even know who she is ? Her movie RRR was nominated fr OSCAR and a song from same movie won GOLDEN GLOBE. She is global brand ambassador of Gucci. Now what has your girl achieved?? This Diva made her country proud in Metgala meanwhile ur girl got trolled. https://t.co/LDsGlaGinE pic.twitter.com/MiiwPPPx67

— Purple bea (@tae_space95) March 4, 2025