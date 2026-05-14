अनुष्का शर्मा क्यों नहीं कर रहीं फिल्में? 4 साल से अटकी पड़ी है उनकी वो मूवी, जिसकी रिलीज डेट का आज तक नहीं हुआ ऐलान

Anushka Sharma Comeback: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा पिछले काफी समय से फिल्मों से दूर हैं. साल 2018 में रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘जीरो’ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद वे किसी भी फिल्म में नजर नहीं आईं. हालांकि, बीच-बीच में वे ऐड्स में दिखाई देती हैं. हाल ही में एक नए ऐड में उनकी वापसी देखकर फैंस खुश हो गए. सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि आखिर अनुष्का अब फिल्मों में काम क्यों नहीं कर रहीं? वहीं, उनकी फिल्म ‘चकदा एक्सप्रेस’ की रिलीज का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.

2017 में अनुष्का ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से शादी की थी. शादी के बाद दोनों की जिंदगी में कई बदलाव आए. जनवरी 2021 में उनकी बेटी वामिका का जन्म हुआ, जबकि फरवरी 2024 में दोनों बेटे अकाय का स्वागत किया. बच्चों के आने के बाद ये कपल लंदन शिफ्ट हो गया. हालांकि, अनुष्का और विराट ने कभी खुलकर इसकी वजह नहीं बताई, लेकिन माना जाता है कि वे अपने बच्चों को लाइमलाइट और हर समय मिलने वाली पब्लिसिटी से दूर रखना चाहते हैं. दोनों अपनी फैमिली को नॉर्मल माहौल में रखना पसंद करते हैं.

परिवार को देना चाहते हैं नॉर्मल लाइफ

कुछ समय पहले डॉ. श्रीराम नेने ने भी इस मुद्दे पर खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि भारत में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हर समय लोगों की नजरों में रहते थे. जहां भी दोनों जाते, वहां फैंस और कैमरे उनके पीछे पहुंच जाते थे. ऐसे माहौल में अपने बच्चों को नॉर्मल लाइफ देना उनके लिए आसान नहीं था. यही वजह है कि दोनों ने लंदन में रहने का फैसला किया. माना जा रहा है कि इसी वजह से अनुष्का अब नए फिल्म प्रोजेक्ट्स भी कम साइन कर रही हैं. वे इन दिनों परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद कर रही हैं.

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शादी के बाद बदली प्रायोरिटी

यही वजह मानी जाती है कि अनुष्का शर्मा काफी समय से फिल्मी दुनिया से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं. खास बात ये है कि उन्होंने कई साल पहले ही इस बारे में खुलकर बात की थी. सिमी ग्रेवाल के शो में अनुष्का ने कहा था कि उनके लिए शादी काफी मायने रखती है. उन्होंने ये भी बताया था कि वे हमेशा से ही शादी और बच्चे चाहती हैं और शायद इसी के बाद वे ज्यादा काम नहीं करना चाहेंगी. अब जब वे फिल्मों में कम नजर आती हैं, तो लोग उनके इसी पुराने बयान को उनकी मौजूदा जिंदगी और फैसलों से जोड़कर देख रहे हैं.

रिलीज का इंतजार कर रही ‘चकदा एक्सप्रेस’

वहीं, दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा की फिल्म ‘चकदा एक्सप्रेस’ भी काफी समय से अटकी हुई है. ये फिल्म भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की जिंदगी पर आधारित है. अनुष्का शर्मा ने इस फिल्म की शूटिंग साल 2022 में ही पूरी कर ली थी. फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना था, लेकिन अब तक इसकी रिलीज डेट का कोई ऐलान नहीं हुआ है. फैंस लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी तक फिल्म को लेकर कोई नई अपडेट सामने नहीं आई है.

क्या रिलीज हो पाएगी ये फिल्म?

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि फिल्म बजट से ज्यादा खर्च में चली गई थी. साथ ही प्लेटफॉर्म से जुड़े कुछ लोगों को फिल्म का फाइनल रिजल्ट पसंद नहीं आया. एक रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया था, ‘फिल्म का बजट काफी बढ़ गया था और जिस तरह प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उससे प्लेटफॉर्म के लोग पूरी तरह खुश नहीं थे. हालांकि फिल्म खराब नहीं है’. फिलहाल चकदा एक्सप्रेस की रिलीज को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है और फैंस अब भी अनुष्का की वापसी का इंतजार कर रहे हैं.