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खराब VFX और ग्राफिक्स की पकड़... आखिर लोग कैसे पहचान लेते हैं विजुअल्स की खामियां और खराब एनीमेशन?

Bad VFX In Movies: आजकल की फिल्मों और वेब सीरीज में विजुअल इफेक्ट्स का काफी इस्तेमाल होता है. लेकिन दर्शक अब इतने समझदार हो चुके हैं कि कमजोर ग्राफिक्स को तुरंत पकड़ लेते हैं. जानिए आखिर लोग स्क्रीन पर दिखने वाले नकली चेहरों, लाइट्स और खराब एनीमेशन की पकड़ कैसे कर लेते हैं?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 22, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:48 AM IST
खराब VFX और ग्राफिक्स की पकड़... आखिर लोग कैसे पहचान लेते हैं विजुअल्स की खामियां और खराब एनीमेशन?
Image Credit: Bad VFX In MoviesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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