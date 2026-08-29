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क्यों फ्लॉप हो गई सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’? शबाना आजमी ने बताई असली वजह; बोलीं- ‘लोग बर्दाशत नहीं कर पाए...’

Shabana Azmi on Batwara 1947 Flop: 14 अगस्त को रिलीज हुई बड़े बजट की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ बॉक्स ऑफिस पर बुरी फ्लॉप हो गई. इसी बीच दिग्गज अदारारा शबाना आजमी ने फिल्म के फ्लॉप होने पर अपनी राय रखी. उन्होंने सनी देओल के किरदार, ऑडियंस की उलझन और मौजूदा हालातों को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे किए.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 29, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:10 PM IST
क्यों फ्लॉप हो गई सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’? शबाना आजमी ने बताई असली वजह; बोलीं- ‘लोग बर्दाशत नहीं कर पाए...’
Image Credit: दो फिल्मों एक साथ नजर आ रहीं शबाना आजमी (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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