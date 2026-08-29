क्यों फ्लॉप हो गई सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’? शबाना आजमी ने बताई असली वजह; बोलीं- ‘लोग बर्दाशत नहीं कर पाए...’

14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ‘बंटवारा 1947’ बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को खींचने में नाकाम रही. 120 से 150 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी ये फिल्म अब तक सिर्फ 53 करोड़ रुपये ही कमा सकी. दूसरी तरफ, इसी दिन रिलीज हुई इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ लीड रोल प्ले करने वाली दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी ने फिल्म के फ्लॉप होने पर अपनी बात रखी है. खास बात ये है कि एक्ट्रेस इन दोनों फिल्मों में नजर आ रही हैं, जिसमें से एक हिट और दूसरी फ्लॉप हो गई.
शबाना आजमी ने फिल्म के फ्लॉप होने पर हैरानी जताते हुए कहा, ‘आज के दौर में इंसानियत पर बात करना बहुत जरूरी है. फिर भी लोग सिनेमाघरों से उलझन भरा रिएक्शन लेकर बाहर निकल रहे हैं’. उन्होंने इसकी तुलना पुराने दौर से करते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन ने ‘कुली’ जैसी कई फिल्मों में मुस्लिम किरदार निभाए और लोगो ने उन्हें सिर-आंखों पर बैठाया. ‘दीवार’ फिल्म में उनके 786 वाले बिल्ले को भी लोगों ने दिल से पसंद किया. शबाना का मानना है कि शायद आज की ऑडियंस सनी देओल को एक मुस्लिम किरदार में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है.
शबाना आजमी ने ये भी बताया कि बहुत से लोगों को फिल्म की कहानी ठीक से समझ ही नहीं आई. काफी सारे लोगों को लगा कि सनी देओल इसमें किसी पाकिस्तानी का रोल निभा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था. उन्होंने कहा कि जब दोनों तरफ के लोगों को कोई बात हजम नहीं होती, तो इसका मतलब है कि फिल्म में कुछ सच्चा और इंसानी इमोशन से जुड़ा दिखाया गया था. पाकिस्तानी कलाकार बुशरा अहमद ने भी फिल्म की भाषा और विलेन की पंजाबी बोली पर सवाल उठाए. शबाना के मुताबिक, लोग असल मैसेज को समझने के बजाय बेवजह की कमियां ढूंढने में लगे हैं.
इसके साथ ही शबाना आजमी ने आज के हालतों पर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अब भारत और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर फिल्म बनाना काफी मुश्किल हो गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘बंटवारा 1947’ में कोई राजनीतिक गलती नहीं थी और न ही इसमें कोई खोट निकाला जा सकता है. सनी देओल ने अपने किरदार में बेहतरीन काम किया है. इसके बावजूद फिल्म का ऐसा हाल होना बहुत निराश करता है. जब लोग पर्सनली मिलते हैं, तो वे फिल्म की कहानी की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन टिकट खिड़की पर ये प्यार आंकड़ों में नहीं बदल पाया.
‘बंटवारा 1947’ से इंडस्ट्री और ऑडियंस को बहुत बड़ी उम्मीदें थीं. इस फिल्म के जरिए ‘घातक’ और ‘गदर’ जैसी आइकॉनिक फिल्में देने वाले डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी सालों बाद साथ आई थी. फिल्म को आमिर खान का भी पूरा सपोर्ट हासिल था. इसके अलावा, लगभग 8 साल के लंबे ब्रेक के बाद प्रीति जिंटा ने भी इसी फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी की थी. इन तमाम बड़े नामों और पुरानी कामयाब जोड़ियों के बावजूद, फिल्म ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचने में नाकाम रही और बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा सकी, जो हैरानी की बात है.
साल 2026 में ऐसी कई फिल्में सामने आई हैं, जिन्होंने युद्ध और टकराव के बीच फंसे आम इंसानों के दर्द को पर्दे पर पेश किया है. ‘इक्कीस’ और ‘मैं वापस आऊंगा’ जैसी फिल्मों को ऑडियंस ने खूब सराहा और उन्हें क्रिटिक्स से भी काफी अच्छी तारीफ मिली. यहां तक कि ‘बॉर्डर 2’ में भी इसी तरह का मानवीय नजरिया दिखाया गया था, लेकिन ‘बंटवारा 1947’ के मामले में ऑडियंस का गणित बिल्कुल अलग साबित हुआ. भारी बजट और बड़े स्टार्स के बावजूद ये फिल्म अपनी लागत निकालने के लिए भी संघर्ष करती नजर आ रही है. मेकर्स भी इस बात से काफी निराशा में हैं.