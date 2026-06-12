Add Zee Business As A Preferred Source
App

बॉलीवुड में एक ही फिल्म के ऊपर बार-बार सीक्वल बनने के पीछे क्या है असली वजह?

Bollywood Hindi Movie Sequels: बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए दिन फिल्मों के सीक्वल और रीमेक का ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है. बॉक्स ऑफिस पर अब जल्द ही 'कॉकटेल 2' और 'वेलकम टू जंगल' सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बॉलीवुड में एक ही फिल्म के बार-बार सीक्वल बनने के पीछे असली वजह क्या है?

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 12, 2026, 06:28 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:58 AM IST
बॉलीवुड में एक ही फिल्म के ऊपर बार-बार सीक्वल बनने के पीछे क्या है असली वजह?
Image Credit: सीक्वल्स पर क्यों टिका है बॉलीवुड? (एआई निर्मित फोटो)

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'पगला गए हैं ट्रंप...', हमले में भारतीयों की मौत के बाद US पर फूटा ओवैसी का गुस्सा
Asaduddin Owaisi4 min ago
2
shani kantak dhaiya9 min ago
3
Office Politics14 min ago
4
google16 min ago
5
FIFA World Cup 202620 min ago