बॉलीवुड में एक ही फिल्म के ऊपर बार-बार सीक्वल बनने के पीछे क्या है असली वजह?

Bollywood Hindi Movie Sequels: बॉलीवुड में फिल्मों के सीक्वल बनाने की परंपरा काफी पुरानी है. पहली हिंदी फिल्म, जिसका सीक्वल बना था, 'हंटरवाली' थी, जो साल 1935 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उस दौर की मशहूर स्टंटवुमन फीयरलेस नाडिया लीड रोल में नजर आई थीं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसके बाद इस फिल्म का सीक्वल 'हंटरवाली की बेटी' बनाया गया, जो साल 1943 में रिलीज हुआ. यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई.
इसके बाद बॉलीवुड में कई दौर आए और कई जॉनर की फिल्में बनीं. इंडस्ट्री में कई नए सुपरस्टार पैदा हुए, लेकिन सीक्वल फिल्मों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान फिल्ममेकर्स का नहीं गया. वहीं, पिछले दो दशकों में इंडस्ट्री में फिल्मों के सीक्वल का चलन काफी तेजी से बढ़ा है. हालांकि, शुरुआत में कई फिल्मों के सीक्वल अपनी ओरिजिनल फिल्मों की तरह बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहे और मेकर्स को असफलता का स्वाद चखना पड़ा. ऐसे में दर्शकों के बीच अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर बॉलीवुड में सीक्वल और रीमेक का ट्रेंड इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्या इंडस्ट्री में नई कहानियों की कमी हो गई है, या इसके पीछे कुछ और वजह है?
आखिर सीक्वल और रीमेक होते क्या हैं? सबसे पहले हम आपको दोनों में अंतर बताते हैं. सीक्वल की बात करें तो यह वह फिल्म होती है, जो किसी पहले से सफल फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है. यानी किसी फिल्म का दूसरा, तीसरा या पूरी फ्रेंचाइजी का हिस्सा. बॉलीवुड में ऐसी फिल्मों के उदाहरण गोलमाल, भूल भुलैया, सिंघम और बाहुबली हैं. वहीं, रीमेक फिल्में किसी पहले से बनी फिल्म को नए कलाकारों, नए समय और नए अंदाज के साथ दोबारा बनाना होती हैं. इसमें कुछ ऐसी फिल्में भी शामिल होती हैं, जिन्हें अलग भाषा में दोबारा बनाया जाता है.
आज के दौर में कड़ी वाली फिल्मों की बाढ़ आ गई है. इन पर हजारों करोड़ रुपये लगे हुए हैं. आखिर क्या है इसके पीछे क्या वजह है? दरअसल रोहित शेट्टी ने बताया था कि 'जब किसी फिल्म की कड़ी बनती है तो वह पहले से हिट होती है. क्योंकि वह हिट फिल्म की कड़ी होती है. इसलिए 50 फीसदी पक्का हो जाती है कि दर्शक थिएटर तब तो जरूर आएंगे. जैसे मेरी फिल्म 'सिंघम' के बाद 'सिंबा' और उसके बाद 'सूर्यवंशी' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की. वहीं मैंने वास्तविक फिल्म बनाई, जिसका नाम था 'सर्कस'. हालांकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही. सिर्फ ध्यान देने की बात है कि अगर कड़ी फिल्म की कहानी और निर्माण दमदार हुआ है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता.'
वहीं हाल ही में अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' के को-राइटर तरुण जैन ने भी बॉलीवुड में फ्रेंचाइजी फिल्मों के बढ़ते चलन और पुरानी आलोचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि आखिर क्यों अब मेकर्स फ्रेंचाइजी और सीक्वल फिल्मों को बढ़ावा दे रहे हैं.
तरुण जैन ने वैरायटी इंडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि यह चन केवल सेफ जोन में खेलने के चलते नहीं है. एक सेट और सफल आईपी के साथ मेकर्स को फ्री मार्केटिंग मिलती है. एस ऐसा ब्रांड जिसे दर्शक पहचानते हैं और उस फिल्म से जुड़ते हैं, जिसे उन्होंने पहले पसंद किया था. यही वजह है कि आप बहुत सारी फ्रेंचाइजी फिल्में देखते हैं, जो जरूरी नहीं कि सच्ची सीक्वल हों. इसलिए भले ही ऐसा लग रहा हो कि फिल्ममेकर्स एक सेफ जोन की तरफ भाग रहे हैं या उसके पास नए आइडियाज की कमी हो रही है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है.