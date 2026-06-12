बॉलीवुड में एक ही फिल्म के ऊपर बार-बार सीक्वल बनने के पीछे क्या है असली वजह?

आज के दौर में कड़ी वाली फिल्मों की बाढ़ आ गई है. इन पर हजारों करोड़ रुपये लगे हुए हैं. आखिर क्या है इसके पीछे क्या वजह है? दरअसल रोहित शेट्टी ने बताया था कि 'जब किसी फिल्म की कड़ी बनती है तो वह पहले से हिट होती है. क्योंकि वह हिट फिल्म की कड़ी होती है. इसलिए 50 फीसदी पक्का हो जाती है कि दर्शक थिएटर तब तो जरूर आएंगे. जैसे मेरी फिल्म 'सिंघम' के बाद 'सिंबा' और उसके बाद 'सूर्यवंशी' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की. वहीं मैंने वास्तविक फिल्म बनाई, जिसका नाम था 'सर्कस'. हालांकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही. सिर्फ ध्यान देने की बात है कि अगर कड़ी फिल्म की कहानी और निर्माण दमदार हुआ है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता.'