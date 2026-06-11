Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /फ्रेंचाइजी और एक्शन के दौर में देशभक्ति की कहानियों पर क्यों बढ़ रहा बॉलीवुड का भरोसा?

फ्रेंचाइजी और एक्शन के दौर में देशभक्ति की कहानियों पर क्यों बढ़ रहा बॉलीवुड का भरोसा?

बॉलीवुड बीते कुछ सालों से एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है. एक तरफ जहां मार्वल जैसी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी फिल्मों का भारत में जबरदस्त दबदबा देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देशभक्ति और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों का भी एक मजबूत ट्रेंड तेजी से उभरा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 11, 2026, 05:57 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:19 AM IST
फ्रेंचाइजी और एक्शन के दौर में देशभक्ति की कहानियों पर क्यों बढ़ रहा बॉलीवुड का भरोसा?

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
FIFA WORLD CUP: 48 टीमें, 104 मैच, 3 मेजबान देश... आज शुरू होगा फुटबॉल का कार्निवल
FIFA World Cup 20264 min ago
2
weather update20 min ago
3
Patriotic Movies24 min ago
4
Pranit more28 min ago
5
Israel-Iran Tension54 min ago