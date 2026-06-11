/फ्रेंचाइजी और एक्शन के दौर में देशभक्ति की कहानियों पर क्यों बढ़ रहा बॉलीवुड का भरोसा?

बॉलीवुड में एक्शन और फ्रेंचाइजी फिल्मों का दबदबा काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन इनके बीच देशभक्ति और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है. दर्शकों का बदलता टेस्ट, सच्ची कहानियों के प्रति बढ़ता भरोसा और मजबूत इमोशनल कनेक्ट इसकी बड़ी वजह बन रहे हैं. बॉलीवुड की '120 बहादुर' 'इक्कीस' और 'बॉर्डर 2' जैसी फिल्मों से साफ है कि मेकर्स अब केवल शानदार विजुअल्स पर ही नहीं, बल्कि वास्तविक घटनाओं और सच्ची कहानियों पर भी ध्यान दे रहे हैं. इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस हाई-ऑक्टेन एक्शन और फ्रेंचाइजी के दौर में बॉलीवुड देशभक्ति और सच्ची कहानियों पर इतना ध्यान क्यों दे रहा हैं?
दरअसल, देखा जाए तो फिल्म उद्योग में भी एक नया जोश भर आया है. इससे उस फिल्मकारों की हिम्मत बढ़ गयी है जो इन दिनों एक्शन और फ्रेंचाइजी के बढ़ते ट्रेंड के बीच देशभक्ति की फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं. साथ ही कुछ फिल्मकार भी अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी ला रहे हैं. सिनेमाघरों में जल्द ही एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' और सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' रिलीज होने वाली है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. यह दोनों फिल्में ही देश प्रेम और देशभक्ति से जुड़ी हुई हैं.
जहां फ्रेंचाइजी और एक्शन फिल्में बड़े पैमाने पर मनोरंजन, शानदार विजुअल्स और स्टार पावर के दम पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच पाने में सफल होती हैं, वहीं देशभक्ति पर आधारित फिल्में दर्शकों से सीधा कनेक्शन और सच्ची घटनाओं की ताकत के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचती हैं. एक्शन फिल्में दर्शकों को रोमांच और जबरदस्त उत्साह का अनुभव दर्शकों को देती है. लेकिन देशभक्ति फिल्में हमेशा गर्व, प्रेरणा और संवेदनाओं को जगाने का काम करती हैं. इसकी वजह है कि 'बॉर्डर 2' और '120 बहादुर' जैसी फिल्में सिर्फ एक्शन के भरोसे ही नहीं, बल्कि अपनी कहानी के कारण चर्चा में हैं.
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