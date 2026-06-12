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क्लैश के डर से बदल रही फिल्मों की रिलीज डेट, क्या सोलो रिलीज से हिट हो पाएगी फिल्म? जानें क्या है पूरा गणित

Box Office Clash: आजकल एक ट्रेंड बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है. बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए फिल्मों की रिलीज डेट बदलना अब आम बात हो गई है. लेकिन सवाल ये है कि क्या सोलो रिलीज से कोई भी फिल्म सुपरहिट हो सकती है या कहानी में दम होना जरूरी है? सिनेमा के इस नए ट्रेंड का पूरा सच जानने के लिए पढ़ें ये एक्सप्लेनेशन.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 12, 2026, 06:09 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:24 AM IST
क्लैश के डर से बदल रही फिल्मों की रिलीज डेट, क्या सोलो रिलीज से हिट हो पाएगी फिल्म? जानें क्या है पूरा गणित
Image Credit: Box Office Clash Release Date Change

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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