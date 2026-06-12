/क्लैश के डर से बदल रही फिल्मों की रिलीज डेट, क्या सोलो रिलीज से हिट हो पाएगी फिल्म? जानें क्या है पूरा गणित

Box Office Clash Release Date Change: आजकल बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों जगह फिल्मों की रिलीज डेट को आगे-पीछे करना एक आम बात बन गई है. जब दो बड़ी फिल्में एक ही दिन सिनेमाघरों में आती हैं, तो उनके बीच तगड़ा मुकाबला होता है. इससे दोनों ही फिल्मों की कमाई आधी-आधी बंट जाती है और मेकर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. इसी नुकसान से बचने के लिए प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म को अकेले रिलीज करने का रास्ता ढूंढते हैं. हाल ही में ‘धमाल 4’ और यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज डेट में बदलाव किया जाना भी इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है.
ऐसा करने से फिल्म को पहला वीकेंड बिना किसी कॉम्पिटिशन के मिल जाता है, जो कमाई के लिहाज से सबसे अहम होता है. हालांकि, सिर्फ रिलीज डेट बदल लेने या अकेले सिनेमाघरों में आने से ही कोई फिल्म सुपरहिट नहीं हो जाती. ये बात सच है कि सोलो रिलीज मिलने से शुरुआती एक-दो दिनों में दर्शकों की भीड़ थियेटर तक खींची जा सकती है, लेकिन अगर फिल्म की कहानी कमजोर है तो लोग उसे तुरंत नकार देते हैं. सिनेमा के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं, जहां फिल्मों को बिना किसी मुकाबले के रिलीज किया गया, फिर भी वे बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं.
जब दो बड़ी फिल्में आपस में नहीं टकराती हैं, तो फिल्म को थियेटर में ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स मिलती हैं. सिनेमाघरों के मालिकों के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वे उस सोलो बड़ी फिल्म को अपने सारे शो दे देते हैं. इससे फिल्म की कमाई की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती है. आजकल के दौर में, खासकर बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्स में स्क्रीन की संख्या बहुत मायने रखती है. यही वजह है कि फिल्ममेकर्स कैलेंडर देखकर ऐसी तारीख का चुनाव करते हैं, जहां उनकी फिल्म को देश भर के सिनेमाघरों में सबसे ज्यादा जगह मिल सके. इससे उनका बिजनेस काफी हद तक सिक्योर हो जाता है.
कई बार रिलीज डेट बदलने का दांव मेकर्स पर भारी भी पड़ जाता है. मान लीजिए कि किसी फिल्म को आगे बढ़ाया गया, लेकिन नई तारीख पर पहले से ही कोई दूसरी मजबूत फिल्म मौजूद हो, तो मुसीबत और बढ़ जाती है. इसके अलावा, बार-बार फिल्म की तारीख बदलने से फिल्म की रिलीद का बेसब्री से इंतजार कर रही ऑडियंस के बीच असमंजस की सिचुएशन बन जाती है. लोग फिल्म को लेकर अपना एक्साइटमेंट खोने लगते हैं और सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा भी काफी कम हो जाती है. इसलिए रिलीज डेट को बदलने का फैसला बहुत ज्यादा सोच-समझकर और मार्केट के मिजाज को भांपकर ही लिया जाना चाहिए.
फिल्म के पहले दिन की कमाई पर रिलीज की तारीख का सबसे ज्यादा असर पड़ता है. अगर कोई फिल्म दिवाली, ईद, क्रिसमस या किसी लंबे वीकेंड पर रिलीज होती है, तो उसे छुट्टियों का पूरा फायदा मिलता है. लोग पूरे परिवार के साथ फिल्में देखने निकलते हैं, जिससे टिकट खिड़की पर पैसों की बरसात होती है. मेकर्स की पहली पसंद यही होती है कि वे बिना किसी क्लेश के ऐसी ही बड़ी तारीखें हासिल कर सकें. मगर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर फिल्म में दम नहीं है, तो बड़ा त्योहार भी डूबती नैया को पार नहीं लगा सकता. आज की ऑडियंस बेहद समझदार हो चुकी है.
आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया की ताकत और ‘वर्ड ऑफ माउथ’ यानी फिल्म देखने के बाद लोगों की आपसी राय सबसे बड़ी भूमिका निभाती है. अगर फिल्म वाकई अच्छी बनी है, तो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर होने के बावजूद लोग उसे देखने जरूर जाते हैं. इसके उलट, अगर फिल्म का कंटेंट ही बेकार है, तो उसे कितनी भी बड़ी सोलो रिलीज क्यों न मिल जाए, सोशल मीडिया पर खराब रिव्यू आते ही उसका खेल खत्म हो जाता है. अब बॉक्स ऑफिस की लंबी रेस वही फिल्म जीत सकती है, जिसे आम जनता का सच्चा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है.
‘धमाल 4’ और ‘टॉक्सिक’ जैसी बड़ी बजट की फिल्मों का अपनी तय तारीख से पीछे हटना ये साफ दिखाता है कि आज के फिल्ममेकर बड़ा रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं. वे हर हाल में अपनी फिल्म के बजट और शुरुआती वीकेंड की कमाई को सिक्योर करना चाहते हैं. ये पूरी तरह से एक सोची-समझी बिजनेस स्ट्रेटजी है, जो फिल्म के बिजनेस को शुरुआती दिनों में एक आसान रास्ता दे देती है. लेकिन असल परीक्षा तो तब शुरू होती है जब शुक्रवार को फिल्म का पहला शो खत्म होता है और जनता अपना आखिरी फैसला सुनाती है.
आखिर में यही कहा जा सकता है कि रिलीज डेट को बदल देना फिल्म को फ्लॉप होने से बचाने का कोई पक्का इलाज नहीं है. ये केवल शुरुआती नुकसान और थियेटरों में होने वाले क्लैश से बचने की एक अस्थाई तरकीब है. किसी भी फिल्म की असली कामयाबी उसकी दमदार कहानी, सधी हुई एक्टिंग, अच्छा म्यूजिक और ऑडियंस को बांधकर रखने की क्षमता पर ही टिकी होती है. अगर इन बुनियादी चीजों में दम है, तो फिल्म बड़ी से बड़ी टक्कर में भी टिककर शानदार कमाई कर लेगी. वहीं, अगर फिल्म का कंटेंट ही कमजोर है, तो दुनिया की कोई भी तारीख उसे डूबने से नहीं बचा सकती.