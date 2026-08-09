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दीपिका से नजर न हटे, इसलिए 'दीवानी मस्तानी' में डांसर्स के कपड़ों का रंग भी किया गया था तय! भंसाली का था खास फैसला

Deepika Padukone Bajirao Mastani: 'बाजीराव मस्तानी' का गाना 'दीवानी मस्तानी' आज भी लोगों के बीच काफी फेमस है. इस गाने की शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली ने बैकग्राउंड डांसर्स के कपड़ों का रंग क्यों बदला? जानें दीपिका पादुकोण के इस मशहूर गाने से जुड़ा दिलचस्प किस्सा-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 09, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:28 PM IST
दीपिका से नजर न हटे, इसलिए 'दीवानी मस्तानी' में डांसर्स के कपड़ों का रंग भी किया गया था तय! भंसाली का था खास फैसला

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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