दीपिका से नजर न हटे, इसलिए 'दीवानी मस्तानी' में डांसर्स के कपड़ों का रंग भी किया गया था तय! भंसाली का था खास फैसला

साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. फिल्म का गाना 'दीवानी मस्तानी' तो आपने कई बार सुना होगा और आज भी याद होगा. इस फिल्म में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने मेहंदी कलर का आउटफिट पहना था और उनके पीछे बैकग्राउंड डांसर्स ने इसी का थोड़ा लाइट शेड कैरी किया था. वहीं, बैकग्राउंड डांसर्स ने इसी का थोड़ा लाइट शेड कैरी किया था, ताकि थीम के साथ बखूबी मैच किया जा सके.
इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर मैक्सिमा बसु ने हाल ही में स्क्रीन एकेडमी द्वारा आयोजित एक मास्टर क्लास में फिल्म निर्माण के कई पहलुओं पर बात की. इस दौरान उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' के मशहूर गाने 'दीवानी मस्तानी' से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा शेयर किया.
मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर मैक्सिमा बसु ने हाल ही में स्क्रीन एकेडमी के एक मास्टर क्लास के दौरान फिल्म निर्माण की गहराइयों पर बात की. उन्होंने बताया कि जहां 'सिनेमा' एक सामाजिक विमर्श है और 'फिल्म' एक तकनीक है, वहीं 'मूवी' ब्रांडिंग और संघों से जुड़ी होती है. बसु के अनुसार, एक पेशेवर के तौर पर इन तीनों ही पहलुओं को समझना और उनमें महारत हासिल करना बेहद जरूरी है.
फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' के आइना महल में फिल्माए गए गाने 'दीवानी मस्तानी' का जिक्र करते हुए बसु ने एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि चूंकि लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने 'मेहंदी' रंग की पोशाक पहनी थी, इसलिए उन्होंने निर्देशक संजय लीला भंसाली को सलाह दी कि बैकग्राउंड डांसर्स 'पीच' रंग नहीं पहन सकते. उनका तर्क था कि पीच रंग दीपिका की सुंदरता से दर्शकों का ध्यान भटका सकता था. इसके अलावा, डांसर्स के कपड़ों का मिरर वर्क भी महल के आईनों जैसा ही रखा गया था, ताकि वे वातावरण का हिस्सा लगें.
बसु ने भंसाली को रंगों का उस्ताद बताते हुए 'पद्मावत' के 'जौहर' सीन का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि भंसाली की प्रतिभा यह है कि उन्होंने सैकड़ों सैनिकों से महिलाओं का पीछा कराने के बजाय, लाल रंग की पोशाक पहने राजपूत महिलाओं के समुद्र के बीच खिलजी को केवल एक 'काले बिंदु' के रूप में दिखाया. इससे वह लाल रंग और भी निखरकर सामने आया.
मैक्सिमा बसु का मानना है कि बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिजाइन वह है जो कहानी में इस तरह घुल जाए कि वह अलग से दिखाई न दे. फिल्म 'पीपली लाइव' की वास्तविकता को बनाए रखने के लिए, उन्होंने एक्ट्रेस शालिनी वत्सव को एक महीने तक एक ही पोशाक पहनाई और उन्हें बाल धोने की अनुमति भी नहीं थी. इतना ही नहीं, ग्रामीण सौंदर्य को बनाए रखने के लिए उन्होंने कपड़ों को गांव की झील के पानी में धुलवाया था. उन्होंने जोर देकर कहा कि कॉस्ट्यूम अक्सर ग्लैमर के लिए नहीं, बल्कि तर्क और कहानी की जरूरत के हिसाब से होने चाहिए.