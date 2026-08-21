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कभी दी जाती थीं मिसालें, फिर क्यों ऐश्वर्या-रानी की पक्की दोस्ती में आई दरार? शादी तक का नहीं दिया न्योता

Aishwarya Rai Rani Mukerji Friendship: हिंदी सिनेमा में ऐसी कई दोस्ती हैं, जो वक्त से साथ टूट गई, जिनमें ऐश्वर्या राय बच्चन और रानी मुखर्जी का नाम भी शामिल हैं, जिनकी दोस्ती की कभी मिसाल दी जाती थी, लेकिन एक फिल्म और शादी के फैसले ने सब बदल दिया. चलिए बताते हैं क्यों इन दोनों की पक्की दोस्ती में आई दरार?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 21, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:33 AM IST
कभी दी जाती थीं मिसालें, फिर क्यों ऐश्वर्या-रानी की पक्की दोस्ती में आई दरार? शादी तक का नहीं दिया न्योता
Image Credit: ऐश्वर्या-रानी ने तय किया पक्की दोस्ती से दूरियों तक का सफर (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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