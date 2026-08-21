कभी दी जाती थीं मिसालें, फिर क्यों ऐश्वर्या-रानी की पक्की दोस्ती में आई दरार? शादी तक का नहीं दिया न्योता

एक वक्त था जब ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी की गिनती बॉलीवुड की सबसे पक्की सहेलियों में होती थी. दोनों जब भी किसी इंटरव्यू में जाती थीं, तो एक-दूसरे की तारीफ करते नहीं थकती थीं. दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि लोग इनकी दोस्ती की मिसाल देते थे. मगर बॉलीवुड की चकाचौंध में कब रिश्ते बदल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता. इन दोनों हसीनाओं के रिश्ते में भी धीरे-धीरे कुछ ऐसी कड़वाहट आई, जिसने सालों पुरानी दोस्ती की डोर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया.
दोनों की दोस्ती में पहली दरार तब आई, जब 2003 में फिल्म ‘चलते चलते’ से ऐश्वर्या राय को अचानक बाहर कर दिया गया. जी हां, इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ पहले ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था. उनके हटने के बाद ये रोल उनकी बेहद करीबी दोस्त रानी मुखर्जी को ऑफर हुआ और रानी ने इसके लिए हामी भर दी. ऐश्वर्या को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उनकी सबसे खास सहेली ने उनकी जगह ले ली. यहीं से दोनों के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गईं और बढ़ती चली गई.
फिल्मों के अलावा पर्सनल लाइफ ने भी इस आग में घी डालने का काम किया. उस दौरान रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया था. पर्दे पर दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री देखकर लोगों को लगने लगा था कि दोनों असल जिंदगी में भी एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, इन खबरों पर कभी किसी ने खुलकर बात नहीं की. बाद में जब अभिषेक की जिंदगी में ऐश्वर्या राय की एंट्री हुई, तो रानी और ऐश्वर्या का रिश्ता और ज्यादा उलझता चला गया, जो कभी ठीक नहीं हुआ.
जब साल 2007 में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी हुई, तो पूरी इंडस्ट्री को बुलाया गया था, लेकिन रानी मुखर्जी को कोई न्योता नहीं मिला. इस बात से रानी को काफी धक्का लगा था. रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां करते हुए कहा भी था कि शादी में किसको बुलाना है, ये किसी का भी पर्सनल फैसला होता है, लेकिन जब कोई आपको अपनी शादी में नहीं बुलाता, तो आपको समझ आ जाता है कि उस इंसान की नजर में आपकी क्या जगह है और रिश्ता क्या अहमियत रखता है.
हिंदी सिनेमा के जाने-माने फिल्ममेकर करण जौहर के मशहूर टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ में जब रानी मुखर्जी से ऐश्वर्या राय के साथ अनबन पर सवाल पूछा गया, तो एक्ट्रेस ने पहले तो हंसते हुए कहा कि वजह तो सबको पता ही है. फिर उन्होंने बात संभालते हुए कहा कि उनकी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है. रानी ने बताया कि ऐश्वर्या ने ही फोन पर बातचीत बंद कर दी थी. रानी ने ये भी कहा था कि अगर वे कभी किसी पार्टी या इवेंट में आमने-सामने मिलेंगी, तो बहुत अच्छे से पेश आएंगी.
रानी मुखर्जी ने अपनी बात रखते हुए साफ कहा कि उन्हें दोस्ती को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी. उन्हें लगता था कि दोनों के बीच पक्का याराना है, लेकिन बाद में समझ आया कि ये रिश्ता सिर्फ फिल्म के सेट और शूटिंग तक ही था. असल जिंदगी में वे केवल साथ काम करने वाली कलाकार थीं, कोई खास दोस्त नहीं. रानी का मानना था कि हर को-स्टार सच्चा दोस्त नहीं बन पाता. उन्होंने ये भी साफ किया कि जब उनकी खुद की शादी होगी, तो वे किसी भी तरह का दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी.
उन्होंने कहा था कि वे अपनी शादी में सिर्फ परिवार और चुनिंदा लोगों को ही बुलाएंगी. रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था. जब उनकी शादी मशहूर फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा से इटली में हुई तब उन्होंने इसे बेहद प्राइवेट रखा. उस शादी में सिर्फ परिवार और गिने-चुने करीबी लोग ही शामिल हुए थे. वक्त के साथ-साथ दोनों एक्ट्रेसेस ने अपनी जिंदगी में नई शुरुआत की. दोनों अपने-अपने परिवारों और बच्चों की परवरिश में बिजी हो गईं और पुरानी कड़वाहटों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गईं.
वक्त के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन और रानी मुखर्जी के बीच की दूरियां अब पूरी तरह मिट चुकी हैं. जब ऐश्वर्या के पिता का देहांत हुआ, तब रानी उनके घर सांत्वना देने सबसे पहले पहुंची थीं. आज किसी भी फिल्मी पार्टी या अवॉर्ड फंक्शन में जब दोनों का आमना-सामना होता है, तो वे बेहद गर्मजोशी और प्यार से एक-दूसरे से मिलती हैं. दोनों अब मीडिया में अपनी पुरानी अनबन या रिश्ते पर कोई बात नहीं करतीं. बीती बातों को पीछे छोड़ वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और इस बात ये उनके फैंस भी खुश हैं.