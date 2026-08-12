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सिक्का उछालना, फर्राटेदार टिकट काटना... रजनीकांत की बस में चढ़ने के लिए क्यों लाइन लगाते थे लोग? पढ़ें सुपरस्टार कंडक्टर का किस्सा

Rajinikanth Bus Conductor to Superstar: साउथ सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले मेगास्टार रजनीकांत की लाइफ हमेशा से ही काफी इंस्पिरेशनल रही है. फिल्मों में आने से पहले वे बस कंडक्टर का काम किया था, लेकिन कमाल की बात ये है कि तब भी उनका स्वैग लोगों का दिल जीत लेता था. उनके टिकट काटने और सिक्के उछालने का अंदाज देखने के लिए लोग लाइन लगाते थे.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 12, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:56 AM IST
सिक्का उछालना, फर्राटेदार टिकट काटना... रजनीकांत की बस में चढ़ने के लिए क्यों लाइन लगाते थे लोग? पढ़ें सुपरस्टार कंडक्टर का किस्सा
Image Credit: Rajinikanth Bus Conductor to Superstar

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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