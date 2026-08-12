/सिक्का उछालना, फर्राटेदार टिकट काटना... रजनीकांत की बस में चढ़ने के लिए क्यों लाइन लगाते थे लोग? पढ़ें सुपरस्टार कंडक्टर का किस्सा

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत का हर अंदाज अनोखा है. चश्मा घुमाने का तरीका हो या हवा में सिक्का उछालकर जेब में रखना, फैंस उनके हर स्टाइल के दीवाने हैं. फिल्मों में आने से पहले रजनीकांत बेंगलुरु में बस कंडक्टर की नौकरी करते थे. खास बात ये है कि उनका ये स्वैग उस समय भी वैसा ही था जब वे अपनी स्ट्रगल के दिनों में बसों में टिकट काटने का काम करते थे. उस दौर में भी लोगों को उनके टिकट काटने और सीटी बजाने का तरीका खूब पसंद आता था. उस दौर में लोग सिर्फ रजनीकांत का ये खास अंदाज देखने के लिए जानबूझकर उन्हीं की बस में सफर किया करते थे.
इसी स्टाइल ने आगे चलकर उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा ‘सुपरस्टार’ बना दिया. जब रजनीकांत बस में टिकट काटते थे, तब भी उनका मस्तमौला और मस्तीभरा अंदाज हर किसी का ध्यान खींच लेता था. वे सवारियों को नॉर्मली टिकट देने के बजाय उसे उंगलियों पर घुमाकर या फ्लिप करके दिया करते थे. उनका ये अंदाज किसी छोटे-मोटे शो से कम नहीं लगता था. बस में सफर करने वाले लोग उनसे हंसी-मजाक करते और उनके कूल मूव्स को देखकर खुश हो जाते थे. यही वजह थी कि कई यात्री जान-बूझकर दूसरी बस छोड़कर रजनीकांत वाली बस का इंतजार किया करते थे.
जब रजनीकांत बस कंडक्टर हुआ करते थे, तब यात्रियों को टिकट देने और सिक्के लौटाने का उनका तरीका सबसे अलग होता था. वे हवा में सिक्के उछालकर यूनिक करतब दिखाते थे. बस में सफर करने वाले लोग उनके इस खास अंदाज के दीवाने हो गए थे. यही छोटी-छोटी आदतें आगे चलकर उनकी पहचान बनीं. जब उन्होंने तमिल और हिंदी सिनेमा में कदम रखा, तो यही अनोखा अंदाज उनका 'सिग्नेचर स्टाइल' बन गया. जिस स्वैग को लोग कभी बेंगलुरु की सड़कों और बसों में देखते थे, वही बाद में सिनेमाघरों के बड़े पर्दे पर छा गया. आज भी लोग उनके इसी अंदाज के कायल हैं.
रजनीकांत का जादू आज भी फैंस के दिलों पर राज करता है. 70 की उम्र पार करने के बाद भी वे जिस तरह की दमदार फिल्में कर रहे हैं, वैसा काम आज के कई नए स्टार्स को नसीब भी नहीं होता. उनकी ऑन-स्क्रीन मौजूदगी, खास अंदाज और जबरदस्त स्वैग हर उम्र के लोगों को खींच लाता है. चाहे फिल्म ‘जेलर’ हो या ‘हुकूम’ का खुमार, रजनीकांत का अंदाज हमेशा खास रहता है. उनके हर रोल में एक अलग ही एनर्जी दिखती है, जो लोगों को सीधे सिनेमाघरों तक खींच लाती है. यही वजह है कि आज भी रजनीकांत सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि सिनेमा जगत का एक अलग ही ब्रांड बने हुए हैं.
साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस के लिए आने वाले दिन बहुत खास होने वाले हैं. थलाइवा अपने फैंस के लिए एक से बढ़कर एक नए और बड़े सरप्राइज लेकर आ रहे हैं. सबसे पहले बात करें तो उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जेलर’ के दूसरे पार्ट ‘जेलर 2’ जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इसके साथ ही सुपरस्टार रजनीकांत फिल्म ‘धर्मन’ में भी एक दमदार अंदाज में नजर आएंगे. हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा रजनीकांत और कमल हासन की जोड़ी को लेकर हो रही है, जिसका फैंस बेसब्री से इंजतार कर रहे हैं.
लंबे समय बाद ये दोनों दिग्गज कलाकार एक साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं. इस शानदार कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट को देखने के लिए फैंस बेहद खुश हैं. रजनीकांत की नई फिल्मों का बज अभी से लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फैंस को बेसब्री से इंतजार है कि 'थलाइवा' की कौन सी फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी. अपने उसी पुराने और बेहद खास स्वैग के साथ वो एक बार फिर बड़े पर्दे पर छा जाने वाले हैं. उनकी दमदार एक्टिंग हमेशा से ही दर्शकों को अपना दीवाना बनाती आई है. माहौल देखकर साफ लग रहा है कि रजनीकांत अपनी फिल्मों से सिनेमाघरों में वही पुराना और सुनहरा दौर वापस लेकर आने वाले हैं.