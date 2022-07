Salman Khan क्यों करते थे Katrina Kaif जैसी दिखने वाली एक्ट्रेस के साथ काम, अब चिकनी चमेली ने खुद बताई वजह

Katrina Kaif on Salman Khan working with look like her girls: बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान (Zareen Khan) ने साल 2010 में सलमान खान (Salman Khan) के साथ उनकी फिल्म 'वीर' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. वहीं, एक पुराने इंटरव्यू में कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) से जब पूछा गया था कि क्या सलमान खान ने जरीन खान के साथ फिल्म 'वीर' में इसलिए काम किया था क्योंकि वो आपकी तरह दिखती हैं. इसपर एक्ट्रेस ने कहा कि 'शायद सलमान उन्हें मिस कर रहे थे इसलिए उनकी तरह दिखने वाली लड़कियों के साथ काम कर रहे थे'.

2005 में पहली बार किया साथ काम

कटरीना कैफ और सलमान खान ने पहली बार साल 2005 में डेविड धवन की फिल्म 'मैंने प्यार क्यूं किया में साथ काम किया था'. इस फिल्म में सुष्मिता सेन भी अहम भूमिका में थीं. इसके बाद सलमान और कैटरीना 'पार्टनर', 'एक था टाइगर' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी हिट फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. इसके अलावा साल 2008 में दिए एक इंटरव्यू में कैटरीना ने जरीन खान के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें जरीन प्यारी लगती हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि जरीन उनकी तरह नहीं दिखती हैं. कैटरीना ने ये भी शेयर किया कि उन्होंने फिल्म 'वीर' के लिए स्क्रीन टेस्ट के दौरान जरीन को मेकअप करने में मदद की थी.

कैटरीना जैसी नहीं दिखती जरीन

साल 2008 में जब कैटरीना कैफ से पूछा गया की 'जरीन को सलमान खान की फिल्म के लिए इसलिए साइन किया गया था क्योंकि वो कैटरीना की तरह दिखती थीं?' तब एक्ट्रेस ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, 'मुझे लगता है कि जरीन बहुत प्यारी हैं. मैंने स्क्रीन टेस्ट के वक्त उनके मेकअप में भी मदद की थी. वो एक प्यारी लड़की है और मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छा करेगी. लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरी तरह दिखती है. शायद सलमान मुझे मिस करते हैं इसी वजह से मेरी जैसी दिखने वाली लड़कियों के साथ काम करना चाहते हैं'. आपको बता दें कि जल्द ही कैटरीना कैफ और सलमान खान 'टाइगर 3' में एक बार फिर साथ नजर आएंगे. इसके अलावा कैटरीना की आने वाली फिल्म 'फोन भूत' इसी साल 7 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भी लीड रोल में हैं.

