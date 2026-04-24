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Hindi Newsबॉलीवुडफिल्मों के बीच ‘इंटरवल’ का मतलब सिर्फ ‘पॉपकॉर्न ब्रेक’ नहीं! इसके पीछे है कुछ और वजह, जो आपको कर देगी हैरान

फिल्मों के बीच ‘इंटरवल’ का मतलब सिर्फ ‘पॉपकॉर्न ब्रेक’ नहीं! इसके पीछे है कुछ और वजह, जो आपको कर देगी हैरान

Movie Interval Meaning: क्या आपने कभी सोचा कि फिल्मों में इंटरवल किस लिए आता है? इसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है जिसे जिगर्निक इफेक्ट कहते हैं. इसमें कहानी को बीच में रोककर दर्शकों के दिमाग में सस्पेंस बनाया जाता है. इससे लोग आगे क्या होगा जानने के लिए ज्यादा उत्सुक रहते हैं. फिल्ममेकर्स इसी तकनीक से ध्यान और इमोशन बनाए रखते हैं और फिल्म ज्यादा याद रहती है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 24, 2026, 06:28 AM IST
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Movie Interval Meaning
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Movie Interval Meaning: आपने कई बार नोटिस किया होगा कि फिल्म का इंटरवल ठीक उस समय आता है जब कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट या झटका मिलता है. यह सिर्फ संयोग नहीं होता, बल्कि मेकर्स की प्लानिंग होती है. इसे मनोविज्ञान में ‘जीगार्निक इफेक्ट’ (Zeigarnik Effect) कहा जाता है. इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अधूरी चीजों को ज्यादा देर तक याद रखता है. जब फिल्म बीच में सस्पेंस पर रुकती है, तो दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं. यही कारण है कि ब्रेक के समय भी दर्शक कहानी के बारे में सोचते रहते हैं और आगे क्या होगा, इसका इंतजार करते हैं.

आजकल की ज्यादातर फिल्में 2.5 से 3 घंटे तक लंबी होती हैं, जिन्हें लगातार देखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इतने लंबे समय तक स्क्रीन पर ध्यान बनाए रखने से दिमाग थकने लगता है, खासकर जब फिल्म की कहानी गंभीर या थ्रिल से भरी हो. ऐसे में 10-15 मिनट का इंटरवल एक तरह से रीसेट बटन की तरह काम करता है. इस छोटे से ब्रेक में दर्शक थोड़ा रिलैक्स कर पाते हैं, गहरी सांस लेते हैं और खुद को तरोताजा महसूस करते हैं. इसके बाद जब वे वापस फिल्म देखने बैठते हैं, तो क्लाइमैक्स पर और ज्यादा फोकस कर पाते हैं. 

फिल्म पर चर्चा और सोशल बॉन्डिंग का मौका

फिल्म देखना सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं होता बल्कि ये एक सोशल एक्टिविटी बन जाता है. जब सिनेमा हॉल में सस्पेंस सीन पर लाइट जलती है तो लोग अपने पास बैठे दोस्तों या परिवार के लोगों से बात करने लगते हैं. ‘तुम्हें क्या लगता है विलेन कौन है?’ या ‘अगले सीन में क्या होगा?’ जैसे सवाल माहौल को और रोमांचक बना देते हैं. इस तरह की बातचीत लोगों को फिल्म से इमोशनली जोड़ देती है. साथ ही इस दूसरे लोगं का नजरिया पता चलता है. इंटरवल के समय पर लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं जिससे पूरा एक्सपीरियंस और ज्यादा यादगार बन जाता है. 

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फिल्म मेकिंग का खास स्ट्रक्चर

फिल्ममेकर अपनी कहानियों को शुरू से ही दो हिस्सों में लिखते हैं. पहले हिस्से को बिल्डअप कहा जाता है, जहां धीरे-धीरे किरदारों और उनकी कहाननी को दर्शकों के सामने पेश किया जाता है. इसके बाद इंटरवल आता है, जो एक बड़े मोड़ की तरह काम करता है और कहानी को अचानक बदल देता है. फिर दूसरे हिस्से में उसी समस्या से निपटने की कोशिश और संघर्ष दिखाया जाता है. ये तरीका फिल्म को बैलेंस और रिदम देता है. अगर इंटरवल न हो, तो फिल्म लंबी और थकाने वाली लग सकती है. इंटरवल शुरुआत और अंत के बीच मजबूत कड़ी का काम करता है. 

फिजिकल नीड और कंफर्ट का ध्यान

एक ही जगह दो-तीन घंटे तक लगातार बैठे रहना बॉडी के लिए थकाने वाला हो सकता है. इसलिए इंटरवल जरूरी होता, जिससे लोग बीच-बीच में उठकर अपनी बॉडी को थोड़ा रिलेक्स कर सकें. लोगों को बीच-बीच में उठकर चलने फिरने, हाथ पैर सीधा करने और वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है. अगर दर्शक ज्यादा देर तक एक वही जगह बैठे रहेंगे तो उन्हें बेचैनी महसूस होने लगेगी. तब उनका ध्यान फिल्म से हटकर अपने शरीर की परेशानी पर चला जाएगा. इससे कहानी का असर कमजोर पड़ सकता है. इसलिए इंटरवल जरूरी है ताकि दर्शक कंफर्ट हो सकें. 

पॉपकॉर्न कल्चर और आर्थिक पहलू

सिनेमाघरों में इंटरवल सिर्फ एक छोटा ब्रेक नहीं होता है, बल्कि ये कमाई का बहुत बड़ा जरिया भी बन चुका है. मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन हॉल की असली इनकम अक्सर टिकट से कम और खाने-पीने की चीजों यानी F&B से ज्यादा आती है. इंटरवल के दौरान लोग बाहर निकलकर पॉपकॉर्न, समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं. अगर फिल्मों में ये ब्रेक न हो, तो सिनेमाघरों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए इंटरवल दर्शकों की भूख शांत करने के साथ-साथ पूरे सिनेमा बिजनेस को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. यही सिस्टम सालों से चलता.

पश्चिमी बनाम भारतीय सिनेमा का अंतर

दिलचस्प बात ये है कि हॉलीवुड फिल्मों में आमतौर पर इंटरवल नहीं होता, लेकिन भारत में ये जरूरी माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी फिल्मों की लंबाई और उनमें गानों का होना है. भारतीय दर्शक फिल्म को सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज समझते हैं. यहां सिनेमा एक तरह का एक्सपीरियंस होता है, जैसे कोई मेला हो. हमारी संस्कृति में लंबे समय तक चलने वाले नाटक और रामलीला देखने की परंपरा रही है, जहां बीच में आराम करना आम बात है. इसी वजह से भारत में रिलीज होने वाली विदेशी फिल्मों में भी एडिट करके इंटरवल डालना पड़ता है.

एक रणनीतिक समापन की तैयारी

आखिर में समझना जरूरी है कि इंटरवल सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक नहीं होता, बल्कि फिल्म को दिलचस्प बनाने की एक मजबूत चाल होती है. यही वो समय होता है जब कहानी सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है और दर्शकों के मन में आगे क्या होगा, ये जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है. एक अच्छा इंटरवल दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है और उन्हें कहानी से जोड़े रखता है. इससे लोग किरदारों के और करीब महसूस करते हैं और आगे की कहानी के लिए खुद को तैयार करते हैं. सच कहें तो इंटरवल के बिना भारतीय फिल्में अधूरी और थोड़ी फीकी लगती हैं.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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