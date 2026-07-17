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आकांक्षा चमोला से आखिर क्यों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं धीरज धूपर? गौरव खन्ना की पत्नी को बताया ‘रेड फ्लैग’

Lockupp 2: 'लॉकअप सीजन 2'का हाल ही में नया प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसमें धीरज धूपर ने गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला को 'रेड फ्लैग' का टैग दिया. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो उनकी वजह से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 17, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:09 PM IST
आकांक्षा चमोला से आखिर क्यों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं धीरज धूपर? गौरव खन्ना की पत्नी को बताया ‘रेड फ्लैग’

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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