आकांक्षा चमोला से आखिर क्यों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं धीरज धूपर? गौरव खन्ना की पत्नी को बताया ‘रेड फ्लैग’

टीवी एक्टर धीरज धूपर इस समय रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में कंटेस्टेंट बनकर शामिल हुए हैं. जहां वो कई टॉस्क में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं. लेकिन हाल ही में शो के नए प्रोमो से एक ऐसी क्लिप सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. दरअसल नए प्रोमो में धीरज धूपर को -कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला को 'रेड फ्लैग' कहते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो उनके व्यवहार से अनकंफर्टेबल महसूस होते हैं.
शो के आने वाले 'जजमेंट डे' एपिसोड में एक्टर अर्जुन कपूर धीरज से पूछेंगे कि वो आकांक्षा को क्या टैग देना चाहेंगे?.आकांक्षा ने पहले खुलकर खुद को 'बाइसेक्सुअल' बताया था और बाद में शो के दौरान लैला के सामने खुद को 'एसेक्सुअल' कहा.
अर्जुन कपूर की बात का जवाब देते हुए धीरज धूपर ने आकांक्षा चमोला के बारे में कहा, वो 'रेड फ्लैग' की तरह व्यवहार करती हैं, उससे मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूं.' इस बात को कहते हुए उन्होंने पामेला सेरेना के साथ आकांक्षा की करीबी बॉन्डिंग की ओर भी इशारा किया. तो वहीं धीरज की बात सुनकर आकांक्षा को गुस्सा आ गया, जिसके बाद एक्ट्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, 'ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको फिजिकली अनकंफर्टेबल कर रही हूं.'
धीरज धूपर इंडियन टेलीविजन का फेमस चेहरा हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शो 'मात-पिता के चरणों में स्वर्ग' से की और कई पॉपुलर शोज में काम किया. लेकिन उन्हें असली पहचान शो'ससुराल सिमर का' और 'कुंडली भाग्य' से मिली. इसके बाद, उन्होंने 'नागिन 5', 'सौभाग्यवती भव: नियम और शर्तें लागू' और 'रब से है दुआ' जैसे सीरीयल्स में काम किया.
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के इस शो में आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, राम कपूर, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला, धीरज धूपर और वरुण यादव (उर्फ लैला) जैसे फेमस चेहरे नजर आ रहे हैं. वहीं इस शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं. 'लॉक अप' का पहला सीजन साल 2022 में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने होस्ट किया था, जिसके जेलर टीवी एक्टर करण कुंद्रा थे. उस शो के विनर मुनव्वर फारुकी बने थे.