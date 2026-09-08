क्या हनुमान अंश को थिएटर में हटाने लगा तला, मुंबई का पॉपुलर गेयटी गैलेक्सी क्यों हुआ बंद?

2 करोड़ के मामूली बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट है. फिल्म आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा पर आधारित है. फिल्म रिलीज के 31वें दिन भी फिल्म का जलवा बना हुआ है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाते जा रही है. Sacnilk के अनुसार फिल्म ने 31 वें दिन 22 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म के नेट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 131 करोड़ के आसपास कमाई की है वहीं ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 155 करोड़ की कमाई की है. ऐसे में फिल्म जल्द ही 200 करोड़ की कमाई कर सकती है. छोटे बजट में बनी फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इस फिल्म ने साबित किया है कि बड़े स्टार नहीं फिल्म की कहानी ही फिल्म को हिट कराती है. आज भी लोग फिल्म की कहानी को देखना पसंद करते हैं.