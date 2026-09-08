क्या हनुमान अंश को थिएटर में हटाने लगा तला, मुंबई का पॉपुलर गेयटी गैलेक्सी क्यों हुआ बंद?

मुंबई के पॉपुलर गेयटी गैलेक्सी थिएटर में हलचल मच गई, दरअसल पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हनुमान अंश फिल्म न दिखाए जाने पर हंगामा किया, इसके बाद खबर आई कि थिएटर को बंद किया गया. सोशल मीडिया पर अफवाह शुरू हो गई की हनुमान अंश न लगाने की वजह से थिएटर बंद किया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर अफवाह काफी तेज हो गई, कि हनुमान अंश न लगाने की वजह से थिएटर बंद किया जा रहा है. लेकिन थिएटर को बंद करने का कारण लाइसेंस का मामला बताया जा रहा है. बांद्रा स्थित यह थिएटर जी 7 मल्टीप्लेक्स का हिस्सा है. मुंबई पुलिस ने 7 सितंबर को इसे बंद करने का आदेश दिया था क्योंकि इसका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था. ये फैसला तब आया जब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झपड़ हुई थी. जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया था.
मिड-डे रिपोर्ट के अनुसार कुछ राजनीतिक दल गेयटी गैलेक्सी पहुंचे और थिएटर में हनुमान अंश ना दिखाए जाने पर आपत्ति जताई. बहस होने लगई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने दूसरी लगी फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए. इसके बाद पुलिस आई, जांच के दौरान पता चला है कि इसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया. जिस वजह से इसे बंद करने का आदेश दिया. वहीं थिएटर के निदेशक का कहना है कि तकनीकी रखरखाव की वजह से कुछ समय के लिए इसे बंद किया गया है.
2 करोड़ के मामूली बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट है. फिल्म आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा पर आधारित है. फिल्म रिलीज के 31वें दिन भी फिल्म का जलवा बना हुआ है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाते जा रही है. Sacnilk के अनुसार फिल्म ने 31 वें दिन 22 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म के नेट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 131 करोड़ के आसपास कमाई की है वहीं ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 155 करोड़ की कमाई की है. ऐसे में फिल्म जल्द ही 200 करोड़ की कमाई कर सकती है. छोटे बजट में बनी फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इस फिल्म ने साबित किया है कि बड़े स्टार नहीं फिल्म की कहानी ही फिल्म को हिट कराती है. आज भी लोग फिल्म की कहानी को देखना पसंद करते हैं.