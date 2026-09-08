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क्या हनुमान अंश को थिएटर में हटाने लगा तला, मुंबई का पॉपुलर गेयटी गैलेक्सी क्यों हुआ बंद?

मुंबई के गेयटी गैलेक्सी थिएटर में हनुमान अंश फिल्म ना दिखाने के बाद काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद सिनेमाहॉल को बंद कर दिया गया.

Written ByShilpa
Published: Sep 08, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:19 PM IST
क्या हनुमान अंश को थिएटर में हटाने लगा तला, मुंबई का पॉपुलर गेयटी गैलेक्सी क्यों हुआ बंद?

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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