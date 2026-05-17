हॉलीवुड सुपरहीरोज के आगे क्यों फीकी पड़ जाती हैं भारतीय सुपरहीरो की फिल्में? जानिए कहां हो रही सबसे बड़ी चूक

हॉलीवुड सुपरहीरो की फिल्में मजबूत कहानी, शानदार वीएफएक्स, बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स और लगातार नए कंटेंट की वजह से दुनियाभर में छाई रहती हैं. वहीं भारतीय सुपरहीरो फिल्मों की कमजोर स्क्रिप्ट, कम तकनीक और लंबी प्लानिंग की कमी के कारण वे दर्शकों पर वैसा असर नहीं छोड़ पातीं. लेकिन हॉलीवुड सुपरहीरो फिल्मों के आगे भारतीय सुपरहीरो फिल्में क्यों फीकी पड़ रही हैं? आइए जानते हैं कि सबसे बड़ी चूक कहां हो रही है.
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दुनियाभर में सुपरहीरोज को लेकर युवाओं के बीच क्रेज होना आम बात है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में भी बच्चे हों या युवा, हर कोई सुपरहीरो का फैन है, लेकिन वह सुपरहीरो हॉलीवुड फिल्मों का होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि भारत में सुपरहीरो पर आधारित फिल्में नहीं बनी हैं. बात सिर्फ इतनी है कि वे वैसा स्टारडम बनाने में नाकामयाब रही हैं, जैसा किसी भी हॉलीवुड सुपरहीरो फिल्म के लिए भारत में देखा जाता है. भारत में हॉलीवुड सुपरहीरोज का क्रेज होना आज कोई नई बात नहीं है. ये सिलसिला 24 साल पहले से रिलीज हुई फिल्म 'स्पाइ़डर मैन' के समय से देखा जा रहा है. टोबी मैगुइरे को कोई उनके नाम से जाने या ना जाने, लेकिन उन्हें स्पाइडर मैन के नाम से जरूर जानते हैं.
इस लिस्ट में हॉलीवुड सुपरहीरो की फेमस फिल्म स्पाइडर मैन अकेली नहीं है. आप एवेंजर्स, बैटमैन, सुपरमैन जैसी फिल्मों का भी उदाहरण ले सकते हैं. भारत में बच्चा-बच्चा इन सुपरहीरोज के कैरेक्टर्स को याद रखता है, भले ही उन्होंने ये फिल्में देखी हों या नहीं. आइए ऐसे में जानते हैं कि हॉलीवुड सुपरहीरोज क्यों फेमस हो रहे हैं.
हॉलीवुड की सुपरहीरोज वाली फिल्मों का लेवल सबसे अच्छा माना जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी क्वालिटी है. हॉलीवुड फिल्मों का वीएफएक्स और एक्शन स्टेजिंग अविश्वसनीय स्तर की होती है. उनकी कहानियां, विजुअल इफेक्ट्स, बड़े स्तर की दुनिया और एक्टर्स की मैसिव फैन फॉलोइंग दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाती है.
हॉलीवुड में फ्रेंचाइजी कल्चर को फॉलो किया जाता है, यानी फिल्मों को अलग-अलग भागों में बांटा जाता है. इससे दर्शक उस फिल्म और उसके किरदार से ज्यादा अच्छे से जुड़े रहते हैं. इतना ही नहीं, बल्कि वे उन कैरेक्टर्स से कनेक्ट भी करने लगते हैं और सालों-साल उन्हें याद रखते हैं. वहां सुपरहीरो को ह्यूमन इंटरेस्ट के साथ बनाया जाता है, जिनमें हर तरह के इमोशन्स होते हैं. उनके किरदारों में कमियां भी होती हैं और उन्हें दिखाने की पूरी आजादी भी दी जाती है.
दुनिया में हॉलीवुड ने सुपरहीरोज फिल्मों का एक अलग ही लेवल सेट कर दिया है, इसलिए लोगों को भारतीय सुपरहीरोज वाली फिल्में इतनी जल्दी खास पसंद नहीं आतीं. भारत में इन फिल्मों में क्वालिटी और वीएफएक्स की कमी के साथ कमजोर कहानियों को सुपरहीरो बनाकर दिखाया जाता है और ऐसी फिल्में दर्शकों को अपनी ओर खींच लाने में कामयाब नहीं हो पातीं. आपने 'ए फ्लाइंग जट्ट' और 'रा-वन' जैसी फिल्मों को तो देखा ही होगा. बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म 'क्रिश' के हिट होने की वजह उसकी कहानी और फ्रेंचाइजी कल्चर है, जिसने लोगों को बांधे रखा और हर पार्ट में दर्शकों को कुछ अच्छा और मजेदार देने की कोशिश की.
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