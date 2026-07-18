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सलमान से तो पुराना बैर है, लेकिन आमिर खान को अचानक दुश्मन क्यों मान बैठा लॉरेंस बिश्नोई? पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Lawrence Bishnoi Targeting Aamir Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की तीसरी शादी के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. सलमान खान के बाद अब आमिर खान भी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं. आखिर अचानक बिश्नोई गैंग ने आमिर खान को अपना दुश्मन क्यों मान लिया? आइए जानते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 18, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:50 PM IST
सलमान से तो पुराना बैर है, लेकिन आमिर खान को अचानक दुश्मन क्यों मान बैठा लॉरेंस बिश्नोई? पढ़ें इनसाइड स्टोरी

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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