सलमान से तो पुराना बैर है, लेकिन आमिर खान को अचानक दुश्मन क्यों मान बैठा लॉरेंस बिश्नोई? पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Lawrence Bishnoi Targeting Aamir Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को लंबे समय से धमकियां देने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर चर्चा में है. हालांकि, इस बार वजह सलमान खान नहीं, बल्कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान हैं. हाल ही में आमिर खान ने गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की है, जिसे लेकर वे चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच सलमान खान से दुश्मनी रखने वाला लॉरेंस बिश्नोई अचानक आमिर खान के खिलाफ आ गया और कथित तौर पर बिश्नोई गैंग की तरफ से आमिर खान को धमकी मिली है. सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप और संदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गैंग से जुड़े बताए जा रहे आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई ने आमिर खान को धमकी दी है.
दरअसल, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच काफी साल पुराना विवाद है. इसकी जड़ साल 1998 के काला हिरण शिकार मामले को माना जाता है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग काले हिरण को बेहद पवित्र मानता है और इसी वजह से लॉरेंस गैंग कई बार भाईजान के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान दे चुका है. बीते कई वर्षों में सलमान को कई धमकियां मिल चुकी हैं और उनके घर के बाहर फायरिंग भी हो चुकी है. इसी वजह से उन्होंने अपने घर और अपनी सुरक्षा भी बढ़ाई है.
वहीं अब आमिर खान का मामला सामने आ गया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई ने आमिर खान को धमकी दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट और ऑडियो शेयर किया है. इस वायरल पोस्ट में लिखा है, 'जय श्री राम, जय सीता राम. मैं आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई (लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप). ये जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं, हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा. ये चीज हमारे सनातन धर्म और देश के खिलाफ है.'
पोस्ट में आगे लिखा, 'हमारा अपने भाई-बहनों और देशवासियों से वादा है कि जो भी इस घटिया हरकत को बढ़ावा देगा, उसे हम अपने तरीके से जवाब देंगे. ये जो स्टारडम के नाम पर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी हम सांसें दबा लेंगे.' एक्टर आमिर खान को मिली धमकी में 'लव जिहाद' का जिक्र किया गया है, जिससे इतना साफ है कि बिश्नोई गैंग आमिर खान की तीसरी शादी से काफी ज्यादा नाराज है.
बता दें कि आमिर खान ने इस महीने की शुरुआत में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग घर पर इंटीमेट रजिस्टर्ड शादी की थी. आमिर खान की इस तीसरी शादी से काफी हंगामा मचा हुआ है. कई हिंदू संगठनों ने आमिर खान की शादी को 'लव जिहाद' बताया है और एक्टर के खिलाफ फतवा जारी किया है.
दरअसल, आमिर खान ने जब से गौरी से तीसरी शादी करके घर बसाया है, तभी से वे मुश्किलों में हैं. दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ आमिर की शादी को 'लव जिहाद' माना जा रहा है. आमिर खान की तीसरी शादी के खिलाफ बजरंग दल ने भी विरोध-प्रदर्शन किया है. दूसरे धर्म की महिलाओं से शादी करने पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने भी आमिर को 'लव जिहाद' का ब्रांड एंबेसडर बताया है. अब आमिर को बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिलने की खबर के बाद फैंस के बीच हलचल मच गई है.
फिलहाल इतना साफ है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की बरसों पुरानी दुश्मनी सार्वजनिक रूप से सामने आ चुकी है, लेकिन आमिर खान का नाम अचानक इस तरह सामने आने से कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं. इसके बाद सुपरस्टार आमिर खान को लेकर फैंस चिंता में हैं.