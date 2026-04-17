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Hindi Newsबॉलीवुडक्या फ्लॉप होने का सता रहा डर... आखिर मेकर्स क्यों बार-बार बदल रहे फिल्मों की रिलीज डेट? नहीं समझ पा रहे सिनेमा प्रेमी ये स्ट्रैटेजी

क्या फ्लॉप होने का सता रहा डर... आखिर मेकर्स क्यों बार-बार बदल रहे फिल्मों की रिलीज डेट? नहीं समझ पा रहे सिनेमा प्रेमी ये स्ट्रैटेजी

Film Release Date Postponement: हाल ही में कई फिल्ममेकर ने अपनी फिल्मों की रिलीज डेट में बड़ा बदलाव किया है, जिसने सिनेमा प्रेमियों को भी हैरान कर दिया, लेकिन मेकर्स बार-बार ऐसा क्यों कर रहे हैं. क्या उन्होंने बड़े पर्दे पर दूसरी फिल्मों से क्लैश के साथ-साथ अपनी फिल्मों के फ्लॉप होने का डर है या ये कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:14 AM IST
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Bollywood Movie Postponement Strategy
Bollywood Movie Postponement Strategy

Bollywood Movie Postponement Strategy: पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड और साउथ की कई बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट बार-बार टाली या बदली जा रही है. दर्शकों के लिए ये थोड़ा हैरान करने वाला होता है क्योंकि जिस फिल्म का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, उसकी तारीख अचानक आगे बढ़ जाती है. ऐसे में सिनेमा प्रेमियों के मन में एक ही सवाल घूमने लगता है कि मेकर्स बार-बार ऐसा क्यों कर रहे हैं. क्या उन्हें दूसरी फिल्मों से क्लैश के साथ-साथ फ्लॉप होने का डर है या ये कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी?

असल में, फिल्मों की रिलीज डेट बदलने का फैसला सिर्फ डर की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे मेकर्स की एक प्लानिंग होती है. आज के समय में अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, बल्कि उससे एक्टर और डायरेक्टर की इमेज पर भी असर पड़ता है. यही वजह है कि मेकर्स हर कदम बहुत सोच-समझकर उठाते हैं और किसी भी तरह का बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते. कई बार फिल्म की रिलीज टालने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि पोस्ट-प्रोडक्शन का काम समय पर पूरा नहीं हो पाता और फिल्म तैयार नहीं हो पाती.

वीएफएक्स और एडिटिंग के लिए चाहिए एक्स्ट्रा समय

आज के समय में फिल्मों में सिर्फ अच्छी एक्टिंग ही काफी नहीं होती, बल्कि VFX, बैकग्राउंड म्यूजिक और एडिटिंग भी उतनी ही जरूरी हो गई है. अगर इन चीजों में थोड़ी भी कमी रह जाए, तो लोग सोशल मीडिया पर तुरंत फिल्म को ट्रोल करने लगते हैं. खासकर ‘पेद्दी’ जैसे बड़े बजट की फिल्मों में कई बड़े और मुश्किल सीन होते हैं, जिन्हें सही तरीके से तैयार करने में ज्यादा समय लगता है. इसलिए मेकर्स जल्दबाजी में अधूरी फिल्म रिलीज करने के बजाय कुछ महीने इंतजार करना बेहतर समझते हैं, ताकि दर्शकों को एक बेहतर और पूरी तरह तैयार फिल्म मिल सके.

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क्लैश से बचना है सबसे बड़ी चुनौती

दूसरी बड़ी वजह है बॉक्स ऑफिस पर होने वाली भिड़ंत. अगर एक ही दिन दो बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं, तो जाहिर है कि स्क्रीन और दर्शक दोनों आधे-आधे बंट जाते हैं. इससे करोड़ों का नुकसान होता है, जो अक्सर मिड-बजट फिल्मों को ज्यादा झेलना पड़ता है. फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ जैसी गंभीर और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों के लिए मेकर्स चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा हफ्ता मिले जहां कोई और बड़ी फिल्म न हो. ताकि दर्शक पूरी तरह से उसी फिल्म पर ध्यान दे सकें और कहानी का मैसेज सही तरीके से लोगों तक पहुंच पाए.

खेल के मैदान और फिल्मों का कनेक्शन

आजकल आईपीएल, वर्ल्ड कप या किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट के दौरान फिल्म रिलीज करना सुसाइड करने जैसा माना जाता है. जब पूरा देश टीवी और मोबाइल पर क्रिकेट या कोई बड़ा शो देख रहा होता है, तो थिएटर में भीड़ अपने आप कम हो जाती है. सिनेमाघरों में फुटफॉल गिर जाता है और फिल्म की कमाई पर इसका बुरा असर पड़ता है. अब मेकर्स इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि अच्छी फिल्म भी अगर गलत वक्त पर आई, तो डूब सकती है. इसलिए वो बड़े टूर्नामेंट्स के खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि लोग फुर्सत में फिल्म देखने आएं.

त्योहारों का सीजन और छुट्टी का फायदा

भारत में फिल्मों के लिए फेस्टिव सीजन यानी दिवाली, ईद और क्रिसमस से बड़ा कोई मौका नहीं होता. लॉन्ग वीकेंड पर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ बाहर निकलना और फिल्म देखना पसंद करते हैं. यही वजह है कि कई बार फिल्म बनकर तैयार होती है, लेकिन उसे महीनों तक सिर्फ इसलिए रोक दिया जाता है ताकि किसी त्योहार पर रिलीज किया जा सके. ‘भूल भुलैया’ जैसी फिल्में, जिनमें कॉमेडी और मसाला होता है, उन्हें त्योहारों पर रिलीज करने से बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश होने की गारंटी बढ़ जाती है. माहौल पॉजिटिव होने से कमाई भी ज्यादा होती है.

मार्केटिंग और हाइप बनाने के लिए वक्त की जरूरत

किसी भी फिल्म की सफलता इस बात पर टिकी होती है कि उसका प्रमोशन कैसा हुआ है. अगर ट्रेलर, गाने और सोशल मीडिया पर फिल्म का बज नहीं बना, तो ओपनिंग डे पर दर्शक थिएटर तक नहीं पहुंचेंगे. कई बार मेकर्स को आखिरी वक्त पर लगता है कि अभी फिल्म को लेकर वैसी चर्चा नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए. ऐसे में रिलीज डेट बढ़ाकर प्रमोशन की नई प्लानिंग की जाती है. ग्राउंड इवेंट्स, इंटरव्यू और सोशल मीडिया कैंपेन को दोबारा सेट किया जाता है ताकि फिल्म रिलीज होने से पहले हर किसी की जुबान पर उसका नाम हो.

ओटीटी डील्स और नए नियम

आज के समय में फिल्म सिर्फ थिएटर से ही नहीं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी खूब पैसा कमाती है. थिएटर और डिजिटल रिलीज के बीच कितने हफ्तों का गैप होगा, इसे लेकर ओटीटी कंपनियों के साथ कड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. अगर थिएटर में रिलीज डेट बदलती है, तो उसका असर ओटीटी की तारीख पर भी पड़ता है. कई बार ओटीटी पार्टनर्स की डिमांड या उनके शेड्यूल की वजह से भी फिल्म की रिलीज को आगे-पीछे करना पड़ता है. मेकर्स हर हाल में अपना मुनाफा सुनिश्चित करना चाहते हैं, फिर चाहे वो बड़े पर्दे से आए या मोबाइल स्क्रीन से.

ये डर नहीं, स्मार्ट बिजनेस है

अगर हम गहराई से देखें, तो रिलीज डेट का बदलना कोई कमजोरी नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग का हिस्सा है. दर्शकों को शायद यह अचानक लिया गया फैसला लगे, लेकिन इसके पीछे ढेर सारा डेटा और बिजनेस कैलकुलेशन होता है. फिल्म बनाना आज सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि करोड़ों का निवेश है जिसे बचाना मेकर्स की जिम्मेदारी है. सही समय पर रिलीज हुई एक औसत फिल्म भी अच्छा कमा लेती है, जबकि गलत वक्त पर आई बेहतरीन फिल्म भी फ्लॉप हो सकती है. इसलिए अगली बार जब आपकी पसंदीदा फिल्म की तारीख बदले, तो समझ जाइए कि मेकर्स कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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