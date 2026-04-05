क्यों अक्षय कुमार के साथ सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं प्रियदर्शन? आखिरकार खुल ही गया ये राज, जानकर आप भी कहेंगे- ‘जे बात...’

Priyadarshan Akshay Kumar Film: डायरेक्टर प्रियदर्शन और एक्टर अक्षय कुमार की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हिट कॉमेडी जोड़ियों में गिनी जाती है. इन दोनों ने मिलकर कई ऐसी फिल्में दी हैं, जिन्हें लोग आज भी बड़े मजे से देखते हैं. इनके साथ परेश रावल और राजपाल यादव भी कई बार नजर आए हैं. इन चारों की टीम जब भी साथ आती है, तो फिल्म में हंसी का डबल डोज मिलना तय होता है. अब एक बार फिर ये हिट कॉम्बिनेशन ‘भूत बंगला’ के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है.

अगर बात करें प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की फिल्मों की. तो दोनों ने अब तक टोटल 6 फिल्मों में साथ काम किया है. इनमें ‘हेरा फेरी’, ‘गरम मसाला’, ‘भागम भाग’, ‘भूल भुलैया’, ‘दे दना दन’ और ‘खट्टा मीठा’ जैसी हिट कॉमेडी फिल्में शामिल हैं. ये फिल्में सिर्फ उस समय की हिट फिल्में नहीं थी, बल्कि आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं. टीवी पर आए या मोबाइल पर, लोग इन्हें बार-बार देखना पसंद करते हैं. अब 14 साल बाद दोनों की जोड़ी ‘भूत बंगला’ में 7वीं बार साथ नजर आने वाली है.

क्यों बार-बार अक्षय कुमार को करते हैं कास्ट?

दोनों की की इन फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. वैसे लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं कि प्रियदर्शन अपनी फिल्मों में बार-बार अक्षय कुमार को ही क्यों कास्ट करते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए खुद प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें उन्हीं एक्टर्स के साथ काम करना अच्छा लगता है जिन पर उन्हें पूरा भरोसा हो. जब कोई एक्टर उनके काम करने के तरीके को अच्छे से समझता है, तो बार-बार समझाने या सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे शूटिंग आसान हो जाती है और फिल्म का रिजल्ट भी अच्छा मिलता है.

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प्रियदर्शन को अक्षय कुमार पर है भरोसा

यही वजह है कि वो अपने भरोसेमंद कलाकार अक्षय कुमार को बार-बार चुनते हैं. उन्होंने बताया कि मलयालम में एक कहावत है कि अगर आपके किचन में मक्खन है, तो आपको घी ढूंढने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब ये था कि जब उनके पास पहले से ही भरोसेमंद और टैलेंटेड कलाकार मौजूद हैं, तो नए लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती. उन्होंने आगे कहा कि जाने-पहचाने शैतान अनजान फरिश्तों से बेहतर होते हैं. यानी वह उन्हीं लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं, जिन्हें वे अच्छी तरह जानते हैं और जिन पर उन्हें पूरा भरोसा होता है.

प्रियदर्शन-अक्षय की साथ में 7वीं फिल्म

वहीं, अगर उनकी आने वाली फिल्म ‘भूत बंगला’ की बात करें तो ये एक मजेदार हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें डर और हंसी दोनों मिलेंगे. इसे प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें अक्षय कुमार के साथ परेश रावल और तब्बू भी हो सकते हैं. कहानी एक मिस्टीरियस बंगले के इर्द-गिर्द घूमती है जहां अजीब और डरावनी घटनाएं होती रहती हैं. लेकिन डर के साथ इसमें कॉमेडी भी भरपूर है जो फिल्म को और दिलचस्प बना देती है. दर्शक इसे देखकर डर भी महसूस करेंगे और हंस भी पाएंगे. फिल्म का अंदाज हल्का-फुल्का है लेकिन मनोरंजन से भरपूर है.

अब 17 अप्रैल हो होगी रिलीज

कुछ समय पहले फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसको लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया. खबरों के मुताबिक, ये फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज हो सकती है और इसके एक दिन पहले पेड प्रिव्यू भी रखा जाएगा. फिल्म को अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता कपूर ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. लंबे समय के बाद ये हिट जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है और दर्शकों को एक बार फिर हंसी-मजाक और मनोरंजन का पूरा पैकेज मिलने वाला है.