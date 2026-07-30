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ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों रिलीज हुआ 'रामायण' का ट्रेलर? कहीं सावन से तो कनेक्शन नहीं, मंत्रमुग्ध हुए फैन्स

फिल्म रामायण का ट्रेलर ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर फिल्म का ट्रेलर ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों रिलीज किया गया.

Written ByShilpa
Published: Jul 30, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:45 AM IST
ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों रिलीज हुआ 'रामायण' का ट्रेलर? कहीं सावन से तो कनेक्शन नहीं, मंत्रमुग्ध हुए फैन्स

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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