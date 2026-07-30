ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों रिलीज हुआ 'रामायण' का ट्रेलर? कहीं सावन से तो कनेक्शन नहीं, मंत्रमुग्ध हुए फैन्स

रामायण फिल्म का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया है. मेकर्स ने फिल्म ट्रेलर को ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया है. ऐसे में लोगों के जेहन में कई सवाल आ रहे हैं कि आखिर रामायण ट्रेलर को ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों रिलीज किया गया? सनातन धर्म में इस समय का विशेष महत्व हैं. मेकर्स ने ऐलान किया था कि वह फिल्म का ट्रेलर का ब्रह्म मुहूर्त में शेयर करेंगे. बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 5.30 बजे तक का होता है.
माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी काम करने से सूर्य का तेज मिलता है. सूर्य का तेज मिलने से प्रसिद्धि मिलेगी. भगवान राम सूर्यवंशी थे, ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व अधिक बढ़ जाता है. इसी वजह से फिल्म मेकर ने ट्रेलर को ब्रह्म मुहूर्त में शेयर किया है. यह समय पूजा, ध्यान और नए काम के लिए शुभ माना जाता है. वहीं माना जाता है कि फिल्म मेकर्स ने सावन के पहले दिन ट्रेलर रिलीज किया है. सावन का पहला दिन बेहद शुभ माना जाता है.
सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व होता है. इस समय को भगवान का समय माना जाता है. इस समय पर ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊजा अपने चरम पर होती है. माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में शुरू किया काम असफल नहीं होता है.
सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को ईश्वर का समय माना गया है
ब्रह्म मुहूर्त में उठने से इंसान की खबसूरती, धन-वैभव और तेज बुद्धि की प्राप्ति होती है.
माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय ऊर्जा सबसे अधिक होती है.
प्राचीन काल में ऋषि-मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे. वह इस समय ध्यान, योग और पूजा-अर्जना करते थे.
कहा जाता है कि इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है. वहीं नकारात्मक ऊर्जा ना के बराबर होती है.
धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी-देवता आकाश भ्रमण कर रहे होते हैं. ऐसे में इस समय अगर कोई ईश्वर की उपासना करता है तो उसे सभी दुख दूर हो जाते हैं.
इस मुहूर्त में संकल्प लेकर काम करने से शुरू किया हुआ काम असफल नहीं होता है.
नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. रामायण फिल्म का ट्रेलर बेहद शानदार है. ट्रेलर की शुरुआत लंका पति रावण से होती है. यश ने रावण का किरदार बेहद शानदार तरीके से निभाया है. हर कोई रावण के किरदार में यश को काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं राम के किरदार में रणबीर कपूर भी बेहद शानदार लग रहे हैं. मां सीता का किरदार साई पल्लवी ने सादगी के साथ निभाया है.