ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों रिलीज हुआ 'रामायण' का ट्रेलर? कहीं सावन से तो कनेक्शन नहीं, मंत्रमुग्ध हुए फैन्स

सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को ईश्वर का समय माना गया है

ब्रह्म मुहूर्त में उठने से इंसान की खबसूरती, धन-वैभव और तेज बुद्धि की प्राप्ति होती है.

माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय ऊर्जा सबसे अधिक होती है.

प्राचीन काल में ऋषि-मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे. वह इस समय ध्यान, योग और पूजा-अर्जना करते थे.

कहा जाता है कि इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है. वहीं नकारात्मक ऊर्जा ना के बराबर होती है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी-देवता आकाश भ्रमण कर रहे होते हैं. ऐसे में इस समय अगर कोई ईश्वर की उपासना करता है तो उसे सभी दुख दूर हो जाते हैं.

इस मुहूर्त में संकल्प लेकर काम करने से शुरू किया हुआ काम असफल नहीं होता है.